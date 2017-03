Teurer Kinderwunsch

10.3.2017 – Gesetzliche Krankenkassen müssen nur dann die Kosten für eine im europäischen Ausland durchgeführte künstliche Befruchtung übernehmen, wenn nachgewiesen wird, dass bei dem Eingriff die Vorschriften des Embryonenschutzgesetzes eingehalten wurden. Das hat das Sozialgericht Dresden mit einem kürzlich veröffentlichten Gerichtsbescheid vom 31. August 2016 entschieden (S 25 KR 236/14).

Geklagt hatte ein GKV-Versicherter, der sich zusammen mit seiner mitversicherten Ehefrau Maßnahmen zu einer künstlichen Befruchtung unterzogen hatte.

Eine Frage der Rahmenbedingungen

Der Eingriff fand jedoch nicht in Deutschland, sondern in Tschechien unter den dort geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen statt. Die gesetzliche Krankenkasse lehnte es daher ab, die Kosten für die künstliche Befruchtung zu übernehmen.

Das begründete die Kasse damit, dass die tschechische Klinik nicht habe bestätigen können, dass die Maßnahme unter Berücksichtigung der in Deutschland für künstliche Befruchtungen geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere denen des Embryonenschutzgesetzes, durchgeführt wurde. Das sei jedoch die Voraussetzung für eine Übernahme der Kosten.

Zu Recht, urteilte das Dresdener Sozialgericht. Es wies die Klage des Versicherten als unbegründet zurück.

Nicht mehr, als im Inland

Das Gericht stellte zwar nicht in Abrede, dass ein Versicherter unter den in § 13 Absatz 4 SGB V genannten Voraussetzungen grundsätzlich Anspruch auf eine Erstattung für in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erbrachte ärztliche Leistungen hat. Voraussetzung dafür sei aber die Einhaltung der in Deutschland geltenden Vorschriften.

Im Fall einer künstlichen Befruchtung müsse daher insbesondere gewährleistet sein, dass die Vorschriften des hiesigen Embryonenschutzgesetzes eingehalten wurden. Wegen einer fehlenden Bestätigung der tschechischen Kinderwunschklinik habe davon im Fall des Klägers jedoch nicht ausgegangen werden können.

Im Übrigen würden die Regelungen der Europäischen Union den Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung im europäischen Ausland grundsätzlich auf das begrenzen, was ein Versicherter in seinem Heimatland verlangen könne.