Streit um Beiträge zur Tierhalter-Haftpflichtversicherung

9.2.2017 – Beiträge für eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung können nicht vom Einkommen abgesetzt werden, um so den Anspruch auf ergänzende Arbeitslosengeld-II-Leistungen zu erhöhen. Das gilt auch dann, wenn der Abschluss der Versicherung gesetzlich vorgeschrieben ist, so das Bundessozialgericht in einem Urteil vom 8. Februar 2017 (B 14 AS 10/16 R).

Wegen eines monatlichen Einkommens von lediglich 430 Euro netto erhielt die Klägerin ergänzende Arbeitslosengeld-II-Leistungen.

Versicherung für zwei Collies

Bei der Berechnung der Leistungen setzte das Jobcenter von ihrem Einkommen unter anderem eine Versicherungspauschale in Höhe von 30 Euro ab. Dabei blieben jedoch Beiträge in Höhe von knapp 15 Euro unberücksichtigt, welche die Klägerin für eine Hundehaftpflicht-Versicherung zu zahlen hatte.

Die Klägerin verlangte, auch diese Beiträge einkommensmindernd absetzen zu können. Denn dadurch würde sich ihr Anspruch auf die ergänzenden Arbeitslosengeld II-Leistungen erhöhen. Ihr Argument: Der Abschluss einer solchen Versicherung sei nach dem nordrhein-westfälischen Landeshundegesetz für ihre beiden Collies zwingend vorgeschrieben.

Mit ihrer Forderung auf Berücksichtigung der Versicherungsbeiträge hatte die Frau zunächst Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Sozialgericht Gelsenkirchen gab ihrer Klage statt.

Das in Berufung mit der Sache befasste Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen war anderer Meinung und hob die erstinstanzliche Entscheidung auf. Es ließ jedoch eine Revision zum Bundessozialgericht zu. Dort erlitt die Klägerin eine endgültige Niederlage.

Von den Grenzen der Abzugsfähigkeit

Die Richter des Bundessozialgerichts begründeten ihre Entscheidung mit dem Sinn und Zweck von § 11b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB II, welcher die Absetzbarkeit von Versicherungsbeiträgen regelt.

Nach Ansicht des Gerichts sollen danach sollen nur solche Versicherungen berücksichtigt werden, die einen spezifischen Bezug zu den Zielen des Sozialgesetzbuchs aufweisen. Als Beispiel nannten die Richter eine Wohngebäudeversicherung, weil sie dem Wohnen dient, oder eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, da durch den Besitz eines Autos gegebenenfalls die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erleichtert wird.

Auch wenn Hunde für viele Menschen von großer Bedeutung seien, könne durch deren Haltung in der Regel kein Bezug zur Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit hergestellt werden. Die Beiträge für eine Hundehalter-Haftpflichtversicherung könnten daher auch dann nicht von einem Einkommen aus Erwerbstätigkeit abgezogen werden, wenn der Abschluss der Versicherung wie im Fall der Klägerin zwingend vorgeschrieben sei.