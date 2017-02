Schadenregulierung: Streit um Wechselkurs

21.2.2017 – Bei der Berechnung des Schadenersatzanspruchs eines ausländischen Geschädigten, dessen Land nicht der Währungsunion der Europäischen Gemeinschaft angehört, ist der Wechselkurs am Tag des Unfalls zugrunde zu legen. Das hat das Amtsgericht Berlin-Mitte mit Urteil vom 11. Januar 2017 entschieden (112 C 3117/16).

Der Entscheidung lag der Fall einer polnischen Spedition zugrunde, deren Lastkraftwagen bei einem Unfall von einem in Deutschland zugelassenen Auto beschädigt worden war.

Streit um knapp 200 Euro

Über die Frage, dass der Halter des deutschen Fahrzeugs allein für den Unfall verantwortlich war, bestand kein Streit. Dessen Versicherer wollte den Schaden jedoch auf Basis des am Tag der Schadenregulierung geltenden Wechselkurses abrechnen.

Damit war die Geschädigte nicht einverstanden. Denn bei einer Abrechnung auf Basis des Umtauschkurses am Unfalltag hätte der Versicherer knapp 200 Euro mehr zahlen müssen.

Der Fall landete schließlich vor Gericht. Dort erlitt der Versicherer eine Niederlage.

Basis ist der Tag des Unfalls

Nach Ansicht des Gerichts ist bei der Berechnung eines Schadenersatzanspruchs eines ausländischen Geschädigten, dessen Land nicht der Währungsunion der Europäischen Gemeinschaft angehört, grundsätzlich der Wechselkurs am Tag des Unfalls zugrunde zu legen. Denn an diesem Tag sei der Anspruch entstanden.

Der Meinung des Versicherers, dass der Wechselkurs am Tag der Schadenregulierung gelte, wollte sich das Gericht nicht anschließen. Denn würde man dieser Rechtsauffassung folgen, so hätte es der Schädiger beziehungsweise sein Versicherer in der Hand, willkürlich an einem Tag mit einem günstigen Umtauschkurs zu regulieren, so das Gericht.

Gründe für die Zulassung eines Rechtsmittels sah das Gericht nicht.