Rechtsstreit mit dem Kfz-Versicherer um 55 Euro

7.2.2017 – Lässt ein Geschädigter sein Fahrzeug nicht in einer Werkstatt reparieren, so ist der Versicherer des Schädigers nicht dazu verpflichtet, die Kosten einer von einem Sachverständigen erstellten Reparaturbestätigung zu übernehmen. Das hat das Landgericht Stuttgart mit Urteil vom 26. Januar 2017 entschieden (5 S 239/16) und damit eine Entscheidung der Vorinstanz bestätigt.

Der Kläger war mit seinem Fahrzeug unverschuldet in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Er ließ sein Auto nicht in einer Werkstatt reparieren. Seine Forderungen machte er vielmehr auf Basis eines Gutachtens geltend. Die wurden auch prompt von dem gegnerischen Kfz-Haftpflichtversicherer beglichen. Streit bestand lediglich wegen einer zusätzlichen Rechnung des Gutachters.

Niederlage in zwei Instanzen

Nach erfolgter Reparatur hatte der nämlich das Fahrzeug erneut besichtigt und, belegt durch Lichtbilder, die sach- und fachgerechte Durchführung der Arbeiten bestätigt. Dafür stellte er dem Kläger 55 Euro in Rechnung, die dieser von dem Versicherer des Unfallverursachers erstattet verlangte.

Der hielt die Reparaturbestätigung jedoch für überflüssig und für so wenig aussagekräftig, dass er es ablehnte, die Kosten zu übernehmen.

Zu Recht, urteilte sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Amtsgericht Böblingen als auch das von dem Kläger in Berufung angerufene Stuttgarter Landgericht. Beide Instanzen wiesen die Klage als unbegründet zurück.

Hinweis auf HIS-Datenbank

Die Richter ließen die Argumentation des Klägers, warum ihm die Kosten für die Reparaturbestätigung zu erstatten seien, nicht gelten. Der Kläger stellte darauf ab, dass sich ein Geschädigter ohne eine solche Bestätigung wegen einer Eintragung der Unfalldaten in das sogenannte Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft (HIS) der Gefahr aussetze, dass ihm bei einem erneuten Schaden an der zuvor geschädigten Stelle von dem Versicherer entgegengehalten werden könnte, dass dieses Fahrzeug einen nicht reparierten Vorschaden habe.

Denn ein Geschädigter, der sich dazu entschließe, die Reparatur nicht in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen und den Schaden stattdessen auf fiktiver Basis abrechne, tue dies, weil er einen Vorteil daraus ziehen wolle. In der Regel werde der Schaden in derartigen Fällen nämlich entweder gar nicht oder selbst kostengünstiger repariert.

Dieser Vorteil berge jedoch den Nachteil, dass der Geschädigte in der Regel keine Reparaturrechnung oder Bestätigung erhalte für den Nachweis, dass sein Fahrzeug fachmännisch und in ausreichendem Umfang repariert wurde.

Zwingende Folge

„Da dies aber die zwingende Folge der Entscheidung des Geschädigten ist, fiktiv abzurechnen, muss er sich an seiner Entscheidung festhalten lassen und die Folgen tragen, dass ihn im Hinblick auf die HIS-Datei gegebenenfalls eine Nachweispflicht einer fachgerechten Reparatur auf seine Kosten trifft“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

In dem entschiedenen Fall kam erschwerend hinzu, dass die Richter die Bedenken des beklagten Versicherers hinsichtlich des Aussagewerts der Reparaturbestätigung teilten. Denn diese erschöpfe sich in drei mit großem Abstand aufgenommenen und aussagearmen Lichtbildern sowie der Aussage, dass das Fahrzeug besichtigt und die Reparatur sach- und fachgerecht durchgeführt wurde.

Angaben über die Qualität, den Umfang oder den Reparaturweg enthielt die Bestätigung hingegen nicht. Eine Reparaturbestätigung in dieser Form erscheint nach Meinung der Richter daher als nicht geeignet, eine Vorschadenfreiheit durch eine sach- und fachgerechte Reparatur nachzuweisen.

Mit Hinweis darauf, dass sich die Gerichte in der Frage der Erstattungsfähigkeit der Kosten für Reparaturbestätigungen nicht einig sind und es bislang an einer höchstrichterlichen Entscheidung fehle, haben die Richter eine Revision gegen ihr Urteil zugelassen.