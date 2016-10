Große Unsicherheit beim „ewigen” Widerspruchsrecht

18.10.2016 – Wie und wann das Urteil des Bundesgerichtshofs über die Folgen einer nicht ausreichenden Belehrung der Lebensversicherungs-Kunden auf ihr Rücktrittsrecht anzuwenden ist, wirft in der Praxis Fragen auf. Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gehen viele Beschwerden dazu ein. Im jüngsten Bafin-Journal gibt die Aufsicht Hilfestellung.

WERBUNG

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) sieht die Lebensversicherer, die ihre Kunden bei Vertragsabschlüssen zwischen 1994 und Ende 2004 nach dem Policenmodell nicht ordnungsgemäß über ihr Widerspruchsrecht belehrt haben, in der Pflicht.

Bild: Bafin, auris/fotolia.com

Die Unternehmen könnten Ansprüche mit der Begründung der Verfassungswidrigkeit nicht mehr zurückstellen.

„Die Bafin achtet darauf, dass die Unternehmen dies berücksichtigen“, schreibt Dirk Elsner vom Bafin-Referat für Verbraucherschutz und Beschwerden über Versicherungen im aktuellen Bafin-Journal Oktober 2016.

Weitere Urteile

Mit Urteil vom 7. Mai 2014 (IV ZR 76/11) hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass Lebensversicherten bei nicht ordnungsgemäßer Belehrung über ihr Recht auf Widerruf ein „ewiges“ Widerspruchsrecht zusteht (VersicherungsJournal 8.5.2014).

Dies hat weitere höchstrichterliche Urteile nach sich gezogen (VersicherungsJournal 30.11.2015). Zuletzt hatte das Bundesverfassungs-Gericht (BVerfG) zwei Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen (Az. 1 BvR 2230/15 und Az. 1 BvR 2231/15 – VersicherungsJournal 15.7.2016).

Laut Elsner stellen sich viele Versicherungsnehmer die Frage, ob die Möglichkeit eines „ewigen“ Widerrufsrecht für sie in Frage kommt. Er rät: Die Versicherten sollten prüfen, ob sich ein nachträglicher Widerspruch lohne. Je nach individueller Situation könne es auch sinnvoller sein, den Vertrag einfach weiterlaufen zu lassen.

Die Lebensversicherer sähen sich einer hohen Zahl an Widersprüchen – auch bereits beendeter Verträge – ausgesetzt. Da jeder einzelne Widerspruch zu prüfen sei, führe dies bei den Unternehmen zu einem hohen Verwaltungsaufwand – zusätzlich zu etwaigen Rückzahlungen.

Die Voraussetzungen

Eine Widerspruchsbelehrung war nach § 5a VVG a.F. nur dann ordnungsgemäß, wenn sie

„in drucktechnisch deutlicher Form“ über das Widerspruchsrecht belehrte,

darauf hinwies, wann die 30-tägige Widerspruchsfrist begann und

bei Vertragsabschlüssen nach dem 1. August 2001 auch beinhaltete, dass der Widerspruch in Textform zu erfolgen hatte.

Im Bafin-Bericht wird der aktuelle Stand der Rechtsprechung dazu zusammenfasst. So muss der Adressat des Widerspruchs (der Versicherer) nicht genannt werden, da er laut BGH für den Kunden ohne Weiteres erkennbar ist (Urteil vom 23. September 2015 – IV ZR 496/14).

„Drucktechnisch deutliche Hervorhebungen“ seien sowohl die Umrandung als auch Fettdruck, wenn der übrige Text nicht fettgedruckt sei (BGH-Urteile vom 24. Juni 2015 – IV ZR 41/13 und vom 22. Juli 2015 – IV ZR 35/14). Inhaltlich nicht erläutert werden müsse der Begriff der „Textform“ (BGH-Urteil vom 24. Juni 2015 – IV ZR 29/13).

Die Widerspruchsfrist beginne auch nicht, wie fälschlich von einem Versicherer angenommen, zu dem Zeitpunkt, an dem der Versicherungsschein beim Versicherungsnehmer eingehe. Vielmehr beginne sie erst dann, wenn der Versicherungsnehmer auch die Versicherungs-Bedingungen und Verbraucher-Informationen erhalten habe.

Prämie minus verschiedene Positionen

Die Höhe des Rückzahlungsanspruchs ergibt sich nach mehreren Gerichtsurteilen nun als Betrag aus den gezahlten Prämien

abzüglich des Versicherungsschutzes (Risikoanteil der Prämie),

minus der Kapitalertragsteuer nebst Solidaritätszuschlag,

Abzüglich des Rückkaufswerts, den der Versicherer im Falle einer Kündigung an den Versicherungsnehmer ausgezahlt habe und

bei fondsgebundenen Versicherungen minus der Verluste der Fonds, in denen die Sparanteile der Beiträge angelegt worden sind.

Die Bafin weist zudem darauf hin, dass die Unternehmen Nutzungszinsen grundsätzlich herausgeben müssten. Das sind die Zinsen, die der Versicherer mit den Beiträgen des Versicherungsnehmers verdient habe. Abschluss- und Verwaltungskosten sowie Ratenzahlungszuschläge müssten dem Kunden „immer voll“ zurückgezahlt werden.

Ausnahmen von der Ewigkeit

Probleme bereitet in der Praxis auch die Frage, ob die Kunden nicht das Recht auf den „ewigen“ Widerruf verwirkt haben könnten. Viele Verbraucher beschwerten sich, weil ihr Lebensversicherer sich darauf berufe, so der Bafin-Bericht. Der Ausgangsgedanke: Der Versicherungsnehmer zahlt seine Beiträge und zeigt so konkludent, dass er am Vertrag festhalten will.

Der BGH hatte in seinem Urteil aber festgestellt, dass der Versicherer sich infolge der nicht ausreichenden Belehrung grundsätzlich nicht auf Verwirkung berufen dürfe.

Ausnahmen sind jedoch, so die Bafin, wenn Versicherungsnehmer den Lebensversicherungs-Vertrag zweimal als Sicherungsmittel für Darlehen an eine Bank abtreten (BGH-Beschluss vom 27. Januar 2016 – IV ZR 130/15) und ein „grob widersprüchliches Verhalten“ des Kunden (BGH-Urteil vom 11. November 2015 – IV ZR 117/15).

Auch das Problemfeld „Verjährung“ erläutert Elsner: Nach Auffassung des BGH beginne die Verjährungsfrist erst mit dem Ende des Jahres, in dem der Widerspruch erklärt wurde. Denn erst mit Ausübung des Widerspruchs sei der Rückzahlungsanspruch entstanden (Urteil vom 19. Januar 2016 – XI ZR 103/15).