Streit um Entsorgungskosten nach Wildunfall

31.3.2017 – Autofahrer, die Opfer eines Wildunfalls geworden sind, sind in der Regel nicht dazu verpflichtet, die Kosten für die Entsorgung des Wildes beziehungsweise die der Reinigung des Straßenraums zu übernehmen. Das hat das Verwaltungsgericht Hannover mit Urteil vom 29. März 2017 entschieden (7 A 5245/16).

Ein Autofahrer war mit seinem Personenkraftwagen in einen Wildunfall verwickelt worden. Er meldete den Unfall der Polizei, die ihrerseits den Jagdpächter benachrichtigte. Dieser holte das am Straßenrand liegende verendete Tier ab.

Die ihm durch die Bergung und die Beseitigung des toten Tieres entstandenen Kosten machte der Jagdpächter gegenüber der Straßenverwaltung geltend. Die Behörde forderte das Geld von dem Autofahrer zurückerstattet. Begründung: Der Körper eines toten Tieres stelle eine Verunreinigung des Straßenraums dar, für deren Beseitigung der jeweilige Fahrzeugführer zuständig sei.

Der weigerte sich jedoch zu zahlen. Der Fall landete daher vor Gericht. Dort erlitt die Straßenverwaltung eine Niederlage.

Sache des Jagdrechts

Nach Ansicht des Gerichts war der Autofahrer zu keiner unverzüglichen Beseitigung des toten Tieres verpflichtet. Im Gegenteil sei verendetes Wild eine Sache des Jagdrechts. Daher sei der zuständige Jagdausübungs-Berechtigte dazu berechtigt, es sich gemäß § 1 Absatz 5 BJagdG (Bundesjagdgesetz) anzueignen.

In dem entschiedenen Fall habe der Jagdpächter dieses Recht wahrgenommen, indem er am Unfallort erschien und das tote Tier mitgenommen habe. Für den Führer des in den Wildunfall verwickelten Fahrzeugs sei folglich nicht ersichtlich gewesen, dass der Jagdpächter im Nachhinein auf sein Aneignungsrecht verzichten werde. Er habe vielmehr vom Gegenteil ausgehen dürfen und nicht damit rechnen müssen, dass von ihm eine Straßenreinigung erwartet werde.

Keine Tricks

Im Übrigen werde von den Zivilgerichten ganz überwiegend ein unmittelbarer Kostenerstattungs-Anspruch des Jagdausübungs-Berechtigten für eigene Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bergung und Entsorgung von Unfallwild gegen den Kraftfahrer und seinen Kfz-Haftpflichtversicherer verneint.

Ein derartiger Anspruch kann nach Auffassung des Verwaltungsgerichts folglich auch nicht über den Umweg der Geltendmachung durch die Straßenverwaltung gegen den Fahrzeugführer durchgesetzt werden.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls haben die Richter die Berufung zum Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht zugelassen.