Haftung trotz erwiesener Unschuld?

9.3.2017 – Blockiert ein Kraftfahrzeug beim Ausfahren aus einem Grundstück fast vollständig einen Radweg, so kann dessen Halter im Fall eines Unfalls mit einem Fahrradfahrer aus der Betriebsgefahr seines Autos zur Verantwortung gezogen werden. Das hat das Landgericht Oldenburg mit Urteil vom 7. März 2017 entschieden (16 S 516/16) und damit ein klageabweisendes Urteil des Oldenburger Amtsgerichts aufgehoben.

WERBUNG

Der Beklagte wollte mit seinem Personenkraftwagen ein Grundstück verlassen. Wegen des starken Verkehrs konnte er jedoch zunächst nicht auf die Straße fahren. Sein Fahrzeug stand daher schräg auf einem parallel zu der Straße verlaufenden Radweg. Dieser wurde dadurch fast vollständig blockiert.

Erfolg in zweiter Instanz

Der den Radweg befahrende Kläger versuchte, mit seinem Fahrrad das Heck des Autos zu umfahren. Dabei wurde ihm eine Rasenkante zum Verhängnis, die er übersehen hatte. Bei dem dadurch ausgelösten Sturz wurde der Radler verletzt.

Er bestritt zwar nicht, den Unfall mitverschuldet zu haben. Weil das Kraftfahrzeug den Radweg weitgehend blockiert hatte, hielt der Biker dessen Fahrer ebenfalls für mitverantwortlich. Er verlangte daher von dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Beklagten, sich zur Hälfte an seinem materiellen Schaden zu beteiligen und ihm ein Schmerzensgeld zu zahlen.

Nachdem seine Klage vom Amtsgericht Oldenburg als unbegründet zurückgewiesen worden war, hatte der Fahrradfahrer mit seiner Berufung mehr Erfolg.

Kein Verschulden, aber…

Die Richter vermochten zwar kein Verschulden des Beklagten zu erkennen. Nach ihrer Meinung haftet er trotz allem aus der Betriebsgefahr seines Fahrzeugs.

Ein Verkehrsteilnehmer, der unter Beachtung sämtlicher straßenverkehrs-rechtlichen Verhaltensregeln eine bestimmte Position erreicht hat, sei zwar nicht dazu verpflichtet, diese zu Gunsten eines anderen Verkehrsteilnehmers zu räumen.

Der Beklagte habe aber durch das nahezu vollständige Blockieren des Radwegs, wenn auch unter Beachtung der Verkehrsregeln, eine Gefahr gesetzt, die sich realisiert habe. Die Betriebsgefahr seines Fahrzeugs trete daher nicht vollständig hinter dem Verschulden des Klägers zurück.

Der Versicherer des Beklagten wurde daher dazu verurteilt, sich mit einer Quote von 25 Prozent an dem materiellen Schaden des Klägers zu beteiligen und ihm ein Schmerzensgeld in Höhe von 1.000 Euro zu zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.