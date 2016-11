Arbeitslosengeld trotz Beschäftigungs-Verhältnis?

9.11.2016 – Ein Arbeitnehmer, der sich wegen Mobbings nicht in der Lage sieht, weiterhin an seinem bisherigen Arbeitsplatz tätig zu sein, kann trotz eines formal fortbestehenden Beschäftigungs-Verhältnisses einen Anspruch auf Zahlung von Arbeitslosengeld haben. Das hat das Sozialgericht Dortmund mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 10. Oktober 2016 entschieden (S 31 AL 84/16).

Die als Justizangestellte bei einem Amtsgericht tätige Klägerin war nach längerer Arbeitsunfähigkeit an anderen Amtsgerichten stufenweise wieder in das Arbeitsleben eingegliedert worden.

Keine Arbeit, kein Geld

Weil sie sich an ihrem ursprünglichen Arbeitsplatz gemobbt fühlte, weigerte sich die Klägerin jedoch, nach der Wiedereingliederungs-Maßnahme dorthin zurückzukehren. Sie forderte von ihrem Arbeitgeber, an ein anderes Gericht versetzt zu werden.

Darauf wollte der sich jedoch unter Hinweis auf sein Direktionsrecht nicht einlassen. Er stellte die Klägerin vielmehr ohne Gehaltszahlung frei.

Das nahm die Klägerin zum Anlass, ihren Arbeitgeber in einem Parallelverfahren beim Arbeitsgericht Dortmund auf Versetzung zu verklagen. Sie beantragte bei der Arbeitsagentur gleichzeitig die Zahlung von Arbeitslosengeld I.

Faktische Beschäftigungslosigkeit

Die Arbeitsagentur lehnte die Zahlung von Arbeitslosengeld jedoch ab. Zur Begründung führte das Amt an, dass die Antragstellerin in einem ungekündigten Beschäftigungs-Verhältnis stehe und sie nur deswegen kein Gehalt erhalte, weil ihr Arbeitgeber von seinem Direktionsrecht Gebrauch gemacht habe

Zu Unrecht, urteilte das Dortmunder Sozialgericht. Es gab der Klage der Frau gegen die Arbeitsagentur statt.

Um einen Anspruch auf Zahlung von Arbeitslosengeld zu erlangen. genügt nach Ansicht des Gerichts unter anderem eine faktische Beschäftigungslosigkeit. Von einer solchen müsse im Fall der Klägerin ausgegangen werden. Denn auch wenn sie sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinde, sei dieses durch die Freistellung praktisch beendet.

Unschädliche Maßnahme

Durch die Arbeitslos-Meldung habe sich die Klägerin auch ordnungsgemäß dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt. Dass sie versuche, die Wiederaufnahme der Beschäftigung bei ihrem bisherigen Arbeitgeber durch eine Versetzung zu erreichen, sei in diesem Zusammenhang unschädlich und für einen Anspruch auf Zahlung von Arbeitslosengeld irrelevant.

Ihre Anstrengungen seien vielmehr als Versuch anzusehen, ihrer Verpflichtung im Rahmen von Eigenbemühungen, ihre Arbeitslosigkeit zu beenden, nachzukommen. Die Arbeitsagentur wurde daher dazu verurteilt, der Klägerin das beantragte Arbeitslosengeld zu zahlen.