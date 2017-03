Streit um Führerscheinentzug

Weitere Artikel aus Büro & Organisation

29.3.2017 –

Ob Selbstständige die Aufwendungen für einen auch zu beruflichen Zwecken genutzten Raum ihrer Wohnung in ihrer Steuererklärung als Betriebsausgaben geltend machen können, darüber gibt es regelmäßig Streit. So auch in einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall. mehr ...