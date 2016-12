Der Selbstständige und die elektronische Steuererklärung

15.12.2016 – Selbstständige mit geringem Einkommen sind nicht dazu verpflichtet, ihre Steuererklärung in elektronischer Form abzugeben. Das hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 12. Oktober 2016 entschieden (2 K 2352/15).

Geklagt hatte ein Steuerpflichtiger, der als selbstständiger Zeitungsausträger über ein Jahreseinkommen in Höhe von rund 6.000 Euro verfügte. Seinen eigentlichen Lebensunterhalt bestritt er mit seinen nicht unerheblichen Einkünften aus seinem Kapitalvermögen.

Streit mit dem Finanzamt

Nachdem er seine Einkommensteuer-Erklärung Jahr für Jahr in handschriftlicher Form auf einem amtlichen Vordruck abgegeben hatte, wurde er von dem für ihn zuständigen Finanzamt im Juli 2015 dazu aufgefordert, künftige Erklärungen ausschließlich in elektronischer Form auf einem amtlich vorgeschriebenen Datensatz per Datenübertragung abzugeben.

Seinen Antrag, ihn davon angesichts seiner geringen Einkünfte als Selbstständiger aus Billigkeitsgründen zu befreien, lehnte das Finanzamt ab. Auch seine Argumente, dass er weder über einen Computer noch über einen Internetanschluss verfüge und seine Medienkompetenz eingeschränkt sei, vermochten das Finanzamt nicht zu erweichen.

Nicht zumutbar

Die Sache landete daher vor Gericht. Dort erlitt das Finanzamt eine Niederlage. Nach Meinung der Richter ist es dem Kläger angesichts seiner geringen Betriebseinnahmen aus seiner selbstständigen Tätigkeit nicht zuzumuten, seine Einkommensteuer-Erklärung in elektronischer Form abzugeben.

Denn dazu müsste sich der Kläger die entsprechende Hard- und Software anschaffen und in deren Einrichtung und Wartung investieren. Diese Aufwendungen stünden jedoch in keiner wirtschaftlich sinnvollen Relation zu den Einkünften, die der Kläger aus seiner Selbstständigkeit erziele.

Das Finanzamt kann den Kläger nach Ansicht des Gerichts auch nicht darauf verweisen, dass er aus seinem Kapitalvermögen zusätzliche Einkünfte in nicht unerheblichem Maße erzielt. Denn derartige Einkünfte lösten unabhängig von ihrer Höhe keine gesetzliche Verpflichtung zur Abgabe einer Einkommensteuer-Erklärung in elektronischer Form aus.

Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision zum Bundesfinanzhof zuzulassen. Das Finanzamt hat daher eine Nichtzulassungs-Beschwerde eingereicht. Darüber ist aber noch nicht entschieden worden.