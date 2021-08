Zur Rolle des Wohnsitzes in der Pflegeversicherung

17.8.2021 – Grundsätzlich gilt in der Pflegeversicherung der Grundsatz „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“. Wer also privat krankenversichert ist, unterliegt der Versicherungspflicht in der privaten Pflegeversicherung. Knifflig wird es, wenn eine private Krankenversicherung im Ausland besteht. Welche Regelungen dann greifen, sollten angehende Versicherungsfachwirte in einer Prüfungsaufgabe erklären. Diese wird in dieser Folge der Serie „Testen Sie Ihr Versicherungswissen“ vorgestellt.

Aus den Zahlen zur Pflegeversicherung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) geht hervor, dass Ende 2020 hierzulande rund 4,57 Millionen Pflegebedürftige Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung erhielten. Rund eine viertel Million Pflegebedürftige waren Ende 2019 – neuere Zahlen liegen noch nicht vor – in der privaten Pflege-Pflichtversicherung (PPV) versichert (VersicherungsJournal 10.8.2021).

Vor zwei Jahren waren es laut Ministeriumsangaben noch etwa 4,25 Millionen Pflegebedürftige (21.9.2020). Deren Anzahl ist damit im Jahr 2020 um 7,6 Prozent gestiegen.

Offizielle DIHK-Prüfungsaufgabe

Ende 2019 bestanden in Deutschland 9,26 Millionen private Pflegeversicherungen, es gab aber nur 8,73 Millionen Krankenvollversicherte in der privaten Krankenversicherung (PKV). Zu dieser Differenz tragen Bürger wie der fiktive Herr Müller aus dem nachfolgend vorgestellten Beratungsbeispiel bei.

Die Aufgabe musste von angehenden Versicherungsfachwirten mit dem Schwerpunkt Kranken- und Unfallversicherung im Frühjahr 2019 in ihrer Abschlussprüfung gelöst werden. Sie stammt aus dem offiziellen Fragenkatalog des Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK).

Aufgabe – Regelungen der Pflege-Pflichtversicherung erläutern

Herr Müller wohnt in Deutschland und hat sich vor einigen Jahren über einen sogenannten EWR Dienstleister privat im Ausland krankenversichert, um Beiträge zu sparen. Heute möchte er sich von Ihnen zum Thema Private Pflege-Pflichtversicherung bei der Proximus Versicherung AG beraten lassen und hat Ihnen vorab einige Fragen zukommen lassen.

a) „Bin ich verpflichtet, eine Pflege-Pflichtversicherung abzuschließen?“ Erläutern Sie Herrn Müller den Hintergrund und die gesetzliche Grundlage.

b )„Ein Bekannter hat mich informiert, dass jede Krankenversicherung eine Pflege-Pflichtversicherung anbieten muss.“ Erläutern Sie die Aufnahmekriterien im Fall von Herrn Müller inklusive der rechtlichen Grundlagen.

c) „In einer Fachzeitschrift habe ich von Wartezeiten beim Abschluss einer Pflege-Pflichtversicherung gelesen.“ Erläutern Sie Herrn Müller, welche Wartezeiten bei einem Abschluss anfallen würden.

Lösungshinweise

Fachwissen aus dem Handlungsbereich „Kranken- und Unfallversicherungen“ Aufgabe Lösung a) Neben der Versicherungspflicht für gesetzlich krankenversicherte Personen (§ 20 SGB XI) und der Versicherungspflicht für privat krankenversicherte Personen (§ 23 SGB XI) besteht auch eine grundsätzliche Versicherungspflicht für alle Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland gemäß § 21 SGB XI. b) Gemäß § 23 SGB XI müssen Personen, die gegen das Risiko Krankheit bei einem privaten Krankenversicherungs-Unternehmen mit Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen oder im Rahmen von Versicherungsverträgen, die der Versicherungspflicht nach § 193 Abs. 3 VVG genügen, versichert sind, bei diesem Unternehmen zur Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit einen Versicherungsvertrag abschließen und aufrechterhalten. Eine private Krankenversicherung im Ausland darf keine private Pflege-Pflichtversicherung anbieten, da sie nicht den deutschen gesetzlichen Gegebenheiten entspricht. Eine private Pflege-Pflichtversicherung kann allerdings gemäß § 23 Abs. 2 SGB XI auch bei einem anderen privaten Versicherungs-Unternehmen abgeschlossen werden. Das Wahlrecht ist innerhalb von sechs Monaten auszuüben. Die Frist beginnt mit dem Eintritt der individuellen Versicherungspflicht. Da Herr Müller bereits vor einigen Jahren eine private Krankenversicherung im Ausland abgeschlossen hat und seither im Inland wohnt, ist die Frist von sechs Monaten bereits abgelaufen. Die Proximus Versicherung AG muss Herrn Müller somit keine Pflege-Pflichtversicherung anbieten. Es besteht kein Kontrahierungszwang. c) Gemäß § 3 Abs. 2 MB/PPV 2014 beträgt die Wartezeit bei erstmaliger Stellung eines Leistungsantrages zwei Jahre, wobei das Versicherungsverhältnis innerhalb der letzten zehn Jahre vor Stellung des Leistungsantrages mindestens zwei Jahre bestanden haben muss.

