Zufriedene Kunden sind die besten Vertriebspartner

7.7.2025 – Kundenbindung ist kein Zufallsprodukt, sondern ein systematischer Prozess. Mit den nachfolgenden Tipps sorgen Versicherungsvermittler für mehr Kundenzufriedenheit und mehr Empfehlungen.

Für Versicherungsvermittler sind die Bestandskunden das Herzstück des Unternehmens. Wer dauerhaft erfolgreich arbeiten will, muss seine Kundenbeziehungen aktiv pflegen – nicht erst, wenn sich der Kunde beschwert oder gar kündigt.

Regelmäßige Bestandskontakte einplanen

Jeder Vermittlerbetrieb hat A-, B- und C-Kunden – je nachdem, welcher Umsatz mit diesem Segment gemacht wird.

Bei den A-Kunden sollte ein Vermittler nicht warten, bis diese sich bei ihm melden. Stattdessen sollte er feste Kontaktzyklen einplanen: mindestens einmal im Jahr mit jedem Kunden – per Telefon, E-Mail oder persönlichem Gespräch. So zeigt man Präsenz, bleibt in Erinnerung und kann frühzeitig Veränderungen im Bedarf erkennen. Der Versicherungsschutz kann so aktiv mitgestaltet werden.

Kommunikation automatisieren und persönlich bleiben

Mit CRM-Systemen können standardisierte Erinnerungen, Geburtstagsgrüße oder Vertragschecks automatisiert werden. Doch sollte man darauf achten, dass die Nachrichten trotzdem persönlich verfasst werden.

Eine persönliche Anrede, ein kurzer Hinweis auf die letzte Beratung oder aktuelle Lebensumstände machen den Unterschied.

Kundenprofile systematisch pflegen

Je besser ein Unternehmen seine Kunden kennt, desto gezielter können die Mitarbeiter beraten. Deshalb sollten im gesetzlichen Rahmen strukturierte Kundenprofile angelegt werden – mit Infos zu Versicherungszielen, Lebensphasen, Familie, Beruf und Hobbys.

Diese Daten helfen, wichtige Anlässe zu erkennen und passende Angebote zu machen.

Beschwerden sind Chancen

Ein unzufriedener Kunde, der sich meldet, gibt einem Vermittler eine zweite Chance.

Wer schnell, professionell und lösungsorientiert reagiert, stärkt oft sogar die Kundenbeziehung. Denn der Kunde fühlt sich ernst genommen und berichtet in seinem Bekanntenkreis sogar positiv über die Reaktion.

Empfehlungen aktiv fördern

Zufriedene Kunden sind die besten Vertriebspartner. Die Mitarbeiter eines Unternehmens sollten aktiv um Empfehlungen bitten – zum Beispiel nach einem erfolgreichen Beratungsgespräch oder über automatisierte Mails mit einem Empfehlungslink.

Kundenbindung benötigt ein System. Wer klare Prozesse etabliert und seine Kunden aktiv betreut, wird langfristig mit stabilen Beständen und hoher Weiterempfehlung belohnt. Deshalb sollten Vermittler bewusst Zeit in die Bestandspflege investieren.