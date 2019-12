Zu diesen Anlässen lohnt sich die Ansprache junger Menschen

18.12.2019 – Die größte Motivation für Jugendliche, sich zur eigenen Finanzplanung zu informieren, stellen konkrete Anforderungen wie die Steuererklärung, Job oder geplante Anschaffungen dar. Aber auch die Altersvorsorge weckt bei dieser Altersgruppe zumindest Neugier.

Junge Erwachsene beschäftigen sich mit Finanzthemen vor allem, wenn sie dafür einen konkreten Anlass sehen. Die mit Abstand größte Motivation, sich Informationen zu Themen rund ums Geld zu beschaffen, liefert Jugendlichen die anstehende Steuererklärung.

Altersvorsorge an zweiter Stelle

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Deutschen Institut für Altersvorsorge GmbH (DIA) mit dem Titel „Finanzbildung mit Fundament: Fehlanzeige“ (PDF 370,5 KB).

An zweiter Stelle nach der Steuererklärung folgt das Interesse an der eigenen Altersvorsorge. 23 Prozent der jungen Erwachsenen geben an, sich ab und zu aus Neugier mit diesem Thema zu beschäftigen.

Schuldbildung bestimmt Präferenzen

Gründe der jungen Menschen für die Beschaffung von

Informationen zu Finanz- und Wirtschaftsthemen.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: DIA)

Die Prioritäten bei der eigenen Finanzplanung sieht das DIA bei jungen Erwachsenen in Zusammenhang mit der Schulbildung. Befragte ohne Schulbildung nannten als Impulsgeber, sich mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen, zum Beispiel Probleme mit Versicherungen (20 Prozent) oder den Antrag auf Wohngeld (19 Prozent).

Bei Teilnehmern, die noch zur Schule gehen, ist für fast 57 Prozent die Nebentätigkeit wie ein Ferienjob oder ein Praktikum der meistgenannte Grund. Ebenso spielt bei dieser Gruppe das Interesse an einer Anschaffung (37 Prozent) und für fast 24 Prozent, gleichauf mit der Steuererklärung, der Berufseinstieg eine wichtige Rolle.

Für 32 Prozent der jungen Angestellten und Arbeiter folgt gleich nach der Steuererklärung das Interesse an Altersvorsorge als Treiber, sich zu informieren.

Anreize für Nachfrage schaffen

Generell ist das Interesse an Finanzthemen aber eher verhalten. Ein knappes Drittel der Befragten gibt an, man könne sich vorstellen, auch ohne aktuelle Fragestellung Zeit für Finanzthemen aufzuwenden. Ein größerer Teil von knapp 45 Prozent würde dies jedoch nur „im Falle eines Anreizes – zum Beispiel finanzieller Art – tun“, so die DIA.

Die Autoren der Studie kommen zu folgendem Fazit: „Jugendliche und junge Erwachsene müssen dort abgeholt werden, wo sie selbst Bedarf an Finanzwissen erkennen. Motivation für Finanzbildung ist das Bewältigen bestimmter Lebenssituationen. Darauf müssen sich auch Angebote der jeweiligen Träger einstellen und gezielt an unterschiedliche Lebenslagen anknüpfen, wenn sie Erfolg haben wollen.“