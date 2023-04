Wohngebäude: Vermittler und schadenträchtige Kunden sollten proaktiv handeln

17.4.2023 – Die Chefs der Bundesländer beschlossen einstimmig, dass es bei der Einführung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung vorangehen müsse. Der GDV fordert entsprechend seines vorlegten Gesamtkonzepts Bund und Länder auf, Präventionsmaßnahmen zu erlassen. In der Praxis haben Vermittler schon länger Probleme, Versicherungsschutz für Gebäude zu erhalten, die in schadenträchtigen Gebieten liegen. Steht eine Vertragssanierung an, empfiehlt ein Experte, mit dem Versicherer zu reden statt einen neuen zu suchen.

Die Einführung einer Pflichtversicherung für Elementarschäden in der Gebäudeversicherung steht schon längere Zeit auf der Agenda der Politik. Ende März starteten die Länderchefs eine neue Initiative, um das Problem zu lösen.

Die Chefs der Bundesländer beschlossen einstimmig, dass es bei der Einführung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung vorangehen müsse. Sie plädieren für eine bundesweit geltende Lösung. Deshalb soll die Bundesregierung ein Gesetz vorlegen (VersicherungsJournal 31.3.2023).

Regierung will die öffentlichen Haushalte entlasten

Die Regierung hat zwar das gleiche Ziel wie die Länder: Entlastung des Staatshaushalts und der Länderhaushalte beim Eintritt von Elementarschäden. Risiken und Kosten sollen nicht länger in diesem Ausmaß von der Allgemeinheit, also den Steuerzahlern, getragen werden. Sie sieht hier aber eher die Länder in der politischen Verantwortung.

Zu dieser Bundesratsinitiative erklärte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV): „Es ist gut, dass die Länder das wichtige Thema der Naturgefahren-Absicherung weiter vorantreiben. Jedes versicherte Haus mehr zählt. Kundinnen und Kunden sollten aber frei entscheiden dürfen, ob und wie sie versichert sind.“

GDV fordert mehr Prävention

Asmussen wiederholte wesentliche Eckpunkte des vom GDV vorlegten Gesamtkonzepts aus Prävention, Klimafolgenanpassung und Versicherung. Dazu zählen zum Beispiel das Baurecht, eine Pflicht zu Überschwemmungs-resilienten Baustoffen oder die Ausweisung von mehr Flächen, auf denen Wasser versickern kann.

Der GDV fordert Bund und Länder auf, zügig verbindliche private und staatliche Präventionsmaßnahmen zu erlassen und umzusetzen. Bedauerlicherweise hätten die Länder hierzu keine Aussage gemacht (9.12.2022, 14.10.2022).

Schon jetzt gelten Gebäude immer öfter als nicht versicherbar

Peter Dahlmann (Bild: privat)

Für Peter Dahlmann, Inhaber und Geschäftsführer der bundesweit tätigen Witte und Grabert Versicherungs-Vermittlungs-GmbH in Berlin, geht es nicht nur um bezahlbaren Versicherungsschutz. Als langjähriger Spezialist für Gebäudeversicherungen bekommt er oft Fälle auf den Tisch, für die sich zunächst überhaupt kein Risikoträger findet.

„Der Verlauf in der Gebäudeversicherung ist über die Jahre defizitär. Einige Versicherer zeichnen überhaupt nicht mehr,“ erklärt Dahlmann. Nicht gern oder gar nicht übernommen werden seiner Erfahrung nach Risiken, die in schadenträchtigen Gebieten liegen, Stichwort Ahrtal. In solchen Gegenden ist es extrem problematisch, eine Elementarschaden-Versicherung zu erhalten.

Vertragssanierungen sind an der Tagesordnung. Vermittler sollen ihren schadenträchtigen Kunden beibringen, dass es so nicht weiter gehen kann. Was ist zu tun? Der Rat des Experten: „Möchte ein Versicherer einen Vertrag sanieren, ist es meist am günstigsten, mit ihm zu sprechen. Ein Wechsel ist wegen der Abwehrprämie meist unattraktiv.“

Bauliche oder Nutzungsänderungen unbedingt melden

Wird Dahlmann von Kunden beauftragt, rät er ihnen, An- und Umbauten akribisch zu melden. Sonst ist im Schadenfall der Ärger vorprogrammiert. Wenn der Keller zur Saunalandschaft mutiert oder die Garage zum Partyraum umgestaltet wird, zählen solche Räume nicht mehr zur Nutz- sondern zur Wohnfläche. Auch über Baumaßnahmen sollten Vermittler oder Versicherer informiert werden.

Der Makler hat selbst miterlebt, wie in einem Wohnzimmer ein Tisch in Flammen aufging. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen. Der Ruß verteilte sich aber im gesamten Haus. Alle Räume mussten renoviert werden. „Spätestens in einem solchen Fall rächt es sich, wenn die Quadratmeterzahl der Wohnfläche nicht stimmt.“ Bei Elementarschäden sind die Folgen noch gravierender.