Wo die meisten Versicherungsvermittler registriert sind

28.9.2022 – Ende 2021 waren in den beiden bevölkerungsreichsten Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Bayern auch die mit Abstand meisten Versicherungsvermittler registriert. Die höchste Vermittlerdichte steht für Sachsen, Thüringen und Bayern zu Buche (ein Vertriebler auf 350 bis 360 Einwohner). Am niedrigsten ist die Dichte in Bremen (ein Vermittler auf etwa 615 Bürger). Damit ist dort statistisch gesehen die potenzielle Kundengruppe am größten.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) veröffentlicht im Quartalsrhythmus Statistiken zu den registrierten Versicherungs- und Finanzanlagen-Vermittlern und -beratern sowie zu den Vermittlern von Immobiliardarlehen.

Mitte 2022 waren in den jeweiligen Registern 192.457 Versicherungsvermittler, 39.344 Finanzanlagenvermittler, 256 Honorar-Finanzanlagenberater sowie 57.370 Immobiliardarlehens-Vermittler aufgeführt (VersicherungsJournal 12.7.2022).

Auf Bundesländer heruntergebrochene Zahlen

Darüber hinaus publiziert der DIHK zu den Finanzanlagen-Vermittlern, den Honorar-Finanzanlagenberatern und den Immobiliardarlehens-Vermittlern alle drei Monate auch auf die Bundesländer heruntergebrochene Detaildaten.

Für die Versicherungsvermittler ist jetzt eine entsprechende Aufschlüsselung im kürzlich vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlichten „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2022“ (23.9.2022, 26.9.2022) erschienen.

In NRW und Bayern die meisten Vermittler

Ende 2021 waren den GDV-Daten zufolge fast 40 Prozent der seinerzeit 192.789 registrierten Versicherungsvermittler (25.1.2022) in den beiden bevölkerungsreichsten Bundesländern Nordrhein-Westfalen (NRW) und Bayern beheimatet.

Für NRW wird ein Wert von knapp 39.000 Vertrieblern ausgewiesen, für Bayern ein Wert von 35.000. Dahinter folgt Baden-Württemberg mit über 27.000 Betrieben vor Niedersachen mit gut 16.000 und Hessen mit knapp 15.000 Registrierten. Im Saarland sind nur gut 2.000 im Register verzeichnet, in Bremen gut 1.000 Personen.

In Bayern und Baden-Württemberg ging es auf Jahressicht betrachtet (1.9.2021) mit Rückgängen von etwa 900 beziehungsweise 800 Vermittlern am stärksten bergab. Ein Zuwachs (plus 100) war lediglich in Hamburg zu beobachten.

Vermittlerdichte: Spitzenreiter Thüringen, Schlusslicht Bremen

Setzt man die Vermittlerzahlen in Relation zur Einwohnerzahl, so ist die Vermittlerdichte in Sachsen, Thüringen und Bayern am größten. Hier gibt es je Versicherungsvermittler jeweils 350 bis 360 Einwohner.

Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt liegen im Bereich des Bundesschnitts von rund 432 Einwohnern pro Vermittler. Der mit Abstand höchste Wert errechnet sich für Bremen mit 615. Auch Berlin liegt mit 557 Einwohnern pro Registriertem deutlich über dem Bundesschnitt.

Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass auf einen Vermittler in den beiden Stadtstaaten statistisch gesehen die größte Einwohner- und damit Kundengruppe kommt.