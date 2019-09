Wo die Kunden ihre Versicherungen abschließen

19.9.2019 – Das Internet und Vergleichsportale nutzen Kunden zunehmend für die Orientierung rund um Produkte aus den Sparten Leben und Kfz. Beim konkreten Abschluss ziehen die Verbraucher aber ein Beratungsgespräch mit einem Vermittler vor, zumindest bei langfristig angelegten Verträgen. Digitale Abschlusswege über Anbieter-Websites oder Vergleichsportale liegen in der Kfz-Sparte vorne. Das zeigt eine Auswertung von Heute & Morgen.

Für welche Vertriebswege sich Verbraucher beim Kauf ihrer Versicherungen entscheiden, haben die die Marktforscher der Heute & Morgen GmbH in Studien zur „Customer Journey“ untersucht. Im Fokus standen die Versicherungsprodukte Kfz, Berufsunfähigkeit (BU) sowie Lebens- und Rentenversicherungen (LV/RV).

Das Ergebnis: Das Internet gewinnt als Informationsquelle für die Privatkunden weiter an Bedeutung. Für den Abschluss von komplexen Produkten sind Vermittler aber immer noch unverzichtbar.

Untersucht wurden Erfolgstreiber und Barrieren

Für die Studien befragten die Berater 1.100 Versicherungs-Entscheider zwischen 18 und 65 Jahren, die sich in den vergangenen zwölf Monaten aktiv zu den genannten Produktsparten informierten.

Heute & Morgen analysierte typische Stationen, Erfolgstreiber und Barrieren auf der Kundenreise: die Informations- und Entscheidungsphase bis hin zum Versicherungsabschluss.

Darüber hinaus werden die Entwicklungen und Veränderungen in den vergangenen fünf Jahren betrachtet und verglichen.

Digitale Informationsbeschaffung nimmt zu

Anbieterhomepages, Versicherungsportale, Vergleichsrechner und weitere Quellen im Netz haben mittlerweile eine wichtige Funktion als sogenannte „Wegmarken“ bei der Suche nach geeigneten Versicherungspolicen und Anbietern.

Dieser Trend habe sich in den vergangenen fünf Jahren deutlich verstärkt, insbesondere in der Frühphase der Kundenreise, so die Auswertung. Auch Angebote werden zunehmend digital über E-Mail eingeholt.

Je nach Sparte nutzen mindestens zwei Drittel (67 bis 85 Prozent) der privaten Entscheider das Internet zur Informationssuche. Besonders Kunden, die ihre Kfz-Versicherung wechseln möchten, recherchieren online (85). Aber auch zu Produkten wie etwa der BU informieren sich Verbraucher heute häufiger im Internet als vor fünf Jahren (2019: 67 Prozent, 2014: 57).

Viele Versicherungskunden kommen heute ‚frisch gegoogelt‘ in die Beratung. Heute & Morgen zu ihren „Customer-Journey-Studien“

Zur Orientierung sind Berater weniger gefragt

Persönliche Beratung nutzen Kunden zur Orientierung relativ selten: am wenigsten in der Kfz-Versicherung (25), bei komplexeren Produkten deutlich mehr (58).

Der Unterschied zu früheren Jahren: „Viele Versicherungskunden kommen heute ‚frisch gegoogelt‘ in die Beratung; prüfen Informationen und Empfehlungen zudem auch im Nachgang im Internet noch einmal nach“, schreiben die Marktforscher zur Studie.

Angebote per E-Mail oder über Portale

Auch beim Einholen von Angeboten denkt der Verbraucher um: Heute fragt er aktuelle Offerten per Mail bei den Anbietern nach.

Bei BU und Kfz hat dieser Weg in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen (BU: 2019: 51, 2014: 35 Prozent; Kfz: 2019: 42, 2016: 30 Prozent). Telefonisch oder im Gespräch werden Angebote seltener eingeholt. Bei der BU griffen nur 18 (2014: 28) Prozent zum Telefonhörer und persönlich holten 17 (2014: 24) Prozent konkrete Vorschläge ein.

Bei der Recherche zur BU und LV/RV nutzen die Versicherungskunden Informationen der Check24 Vergleichsportal GmbH häufiger als vor fünf Jahren (BU: 2019: 91, 2014: 75 Prozent; LV/RV: 2019: 91, 2014: 78). In der Kfz-Versicherung liegt der Nutzungsgrad nach Angaben von Heute & Morgen seit Jahren bereits bei über 90 Prozent (aktuell: 94).

Vermittler bleiben beim Abschluss unverzichtbar

Wenig geändert hat sich in den vergangenen fünf Jahren laut der Auswertung der Berater, dass beim Abschluss von langfristig angelegten Versicherungsprodukten wie LV/RV und BU Vertreter und Makler in der Kundengunst vorne liegen. 80 Prozent der Verbraucher favorisieren diesen Weg.

Laut Auswertung von Heute & Morgen schließt jeder zweite seine LV/RV persönlich über einen bereits bekannten Berater ab, knapp jeder fünfte über einen zuvor unbekannten Vermittler. Die Mehrheit (54 Prozent) vertraut hier einem Vertreter, der Produkte eines Versicherers vermittelt (VersicherungsJournal 16.8.2019).

Ähnlich sieht es bei der BU aus: Die Mehrheit schließt die Versicherung persönlich über einen bereits bekannten Berater ab (57), knapp jeder Fünfte über einen vorher unbekannten Vermittler (19). Im Zeitvergleich habe der Abschluss über einen Berater leicht abgenommen, heißt es in den Studienunterlagen.

Die letzte Informationsquelle in der Entscheidungsphase ist bei LV/RV oft die persönliche Beratung bei einem Versicherungsvermittler (32). Bei der BU sind es sogar 42 Prozent, die diesen Weg vor dem Abschluss gehen. Vergleichsportale werden hier aber mit zunehmender Häufigkeit als letzte Quelle genutzt (14), wie die Studienautoren feststellen.

Kfz: Kunden gehen digitalen Weg

Digitale Abschlusswege über Anbieterhomepage oder Vergleichsrechner liegen in der Kfz-Sparte mit aktuell insgesamt 59 Prozent (2016: ebenfalls 59) deutlich vor den personengebundenen Abschlusswegen.

Vergleichsrechner oder Vergleichsportale (38) dominieren gegenüber den Websites von Versicherern (21). Jeder dritte Kunde (36) schließt Kfz-Versicherungen nach wie vor über einen Vermittler ab (2016: 37).

Motivation für den Abschluss

Bei den entscheidenden Auslösern für einen Abschluss differenziert die Auswertung von Heute & Morgen. Bei Kunden, die ihren Anbieter wechseln wollen, stehen finanzielle Gründe oder die Unzufriedenheit mit dem Preis oder den Renditen an erster Stelle.

Diese Tendenz steige, insbesondere in der Kfz-Versicherung, aber auch in anderen Sparten (Kfz: 2019: 85, 2016: 57 Prozent; LV/RV: 2019: 47, 2014: 35 Prozent; BU: 2019: 47, 2014: 40 Prozent).

Beim Neuabschluss in der BU als auch bei der LV/RV sei die Veränderung des Bedarfs oder der geänderten Lebenssituation der Kunden entscheidend (BU: 2019: 35, 2014: 29 Prozent; LV/RV: 2019: 47, 2014: 36 Prozent).