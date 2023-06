Wirtschaftswoche: BVK ins Fettnäpfchen getreten oder falsch zitiert?

19.6.2023 – Die Wirtschaftswoche schreibt in einem Kommentar: „Unabhängig beraten würden weder Vertreter noch Makler. So sieht es etwa Michael Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute“. Der BVK sieht dagegen in dem Beitrag eine „interessengeleitete Fehlinformation“.

Für Aufsehen sorgt aktuell ein Online-Beitrag der Wirtschaftswoche. Hintergrund des Berichts „Endlich geben sie es zu: Versicherungsmakler sind nicht unabhängig!“ ist die Debatte um ein EU-weites Provisionsverbot.

Darin heißt es: „Es entbehrt nicht einer gewissen Komik: Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler freuen sich derzeit, dass sie wohl nicht unter ein geplantes Provisionsverbot der EU fallen werden (festgeschrieben in der EU-Kleinanlegerstrategie). Denn das soll – entgegen ursprünglicher Pläne – nur noch bei unabhängiger Beratung gelten.

Und unabhängig beraten würden weder Vertreter noch Makler. So sieht es etwa Michael Heinz, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK): Unabhängige Beratung im weitesten Sinne gebe es nur bei Versicherungsberatern, die auf Honorarbasis arbeiten.“

Lösungsvorschlag Honorarberatung

Dies sei bemerkenswert. Jahrelang hätten sich Versicherungsmakler dafür gerühmt, dass sie – anders als Versicherungsvertreter – unabhängig berieten. Und weiter: „Die aktuelle Debatte zeigt nun aber, dass diese Unabhängigkeit aus Kundensicht nicht besonders weit reicht.“

Zum Schluss heißt es, am Ende sollten Kunden aus der Debatte eine Lehre ziehen. „Wenn sie frei von Verkaufsinteressen beraten werden wollen, müssen sie zu einem Honorarberater gehen. Der berät nicht automatisch gut, aber zumindest frei von Provisionsinteressen“, schreibt Niklas Hoyer, Redakteur der Wirtschaftswoche.

Zitat aus Pressemitteilung?

Woher das Zitat von Heinz stammt, ist nicht angegeben. Der BVK hatte allerdings drei Tage zuvor eine Pressemitteilung veröffentlicht.

Inhalt war, dass sich der Verband in seiner Position bestätigt sehe, dass die EU-Kleinanlegerstrategie kein Courtageverbot für Versicherungsmakler in Deutschland vorsehe. Dennoch habe man ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben (VersicherungsJournal Medienspiegel 13.6.2023)

Der BVK-Präsident wird darin wie folgt zitiert: „Wir hatten direkt nach Bekanntwerden des Entwurfes zur betreffenden Retail Investment Strategy (RIS) Anfang Mai festgestellt, dass das von der EU-Kommission aufgenommene Provisionsverbot nur bei unabhängiger Beratung gilt, also im weitesten Sinne für Versicherungsberater, die auf Honorarbasis arbeiten.“

BVK antwortet scharf

Michael H. Heinz (Archivbild: Brüss)

Auf die Ausführungen des Redakteurs der Wirtschaftswoche hat der BVK am Freitagnachmittag mit einem Leserbrief reagiert, der dem VersicherungsJournal vorliegt. Das Schreiben ist von Heinz unterzeichnet. Darin heißt es:

„Dass Sie daraus [aus den Erklärungen zur EU-Kleinanlegerstrategie, Anmerkung der Redaktion] ein vermeintliches Eingeständnis des BVK konstruieren und ihrer kaum verhohlenen Freude Ausdruck verleihen, der BVK sehe Versicherungsmakler als nicht unabhängig an, ist nach unserem Dafürhalten nur Ihrer Voreingenommenheit beziehungsweise Ablehnung der Vergütung auf Courtagesbasis zuzuschreiben.

Es steht Ihnen natürlich frei, dies so zu kommentieren, mit einem sachlichen Bezug auf unsere Verlautbarungen zur EU-Kleinanlegerstrategie stellt dies allerdings eine interessengeleitete Fehlinformation dar.“