Wie zufrieden Privatkunden mit dem Innendienst sind

26.4.2023 – Assekurata untersucht die Zufriedenheit der Verbraucher in drei Sparten. Die Analysten befassen sich dabei auch mit der telefonischen Bestandskunden-Betreuung des Innendienstes. Das Ergebnis: Der Trend zeigt leicht abwärts, außer in der Lebensversicherung.

Die Analysten der Assekurata Solutions GmbH nahmen zum zweiten Mal die Kundenzufriedenheit von Verbrauchern in drei Versicherungszweigen unter die Lupe. Dazu gehören Schaden-/Unfallversicherung, Lebensversicherung und die private Krankenversicherung.

Für die Erhebung fragte das Unternehmen Ende 2022 über 3.000 Versicherungskunden online zu ihrer Meinung. In der Befragung konzentrieren sich die Analysten auf die zehn größten Versicherer, gemessen an den gebuchten Bruttoprämien der jeweiligen Sparte. Eine Übersicht der Gesellschaften listet Assekurata hier auf.

Das Ergebnis: Am Verhältnis zwischen Assekuranz und Versicherungsnehmern ändert sich nur wenig, aber der Trend zeigt abwärts (VersicherungsJournal 10.2.2023). Jetzt legt Assekurata eine Folge-Auswertung vor, die sich „mit der Qualität in der Bearbeitung telefonischer Anfragen“ befasst. Denn der persönliche Kontakt zum Kunden sei trotz Digitalisierung weiter ein wichtiges Servicemerkmal.

Kontaktquote variiert je nach Versicherungssparte

Neben dem Vermittler übernehme auch der Innendienst in der Bestandskunden-Betreuung eine wichtige Rolle. „Die häufigsten Kontaktanlässe bieten sich dabei in der Sparte Kranken und in der Schaden-/Unfallversicherung im Rahmen der Leistungs- beziehungsweise Schadenbearbeitung“, schreibt Assekurata. Schaden-/Unfallversicherer kommen auf eine Frequenz von 1,2 Mal pro Jahr.

In der Sparte Kranken gebe es die höchste Kontaktfrequenz. Im Schnitt reichen die Versicherten hier 2,4 Mal pro Jahr Rechnungen ein. Schaden-/Unfallversicherer kämen auf eine Quote von 1,2 Mal pro Jahr. Lebensversicherer stellen die Ausnahme dar, da die Leistungsversprechen normalerweise erst am Laufzeitende fällig werden.

Für alle drei Sparten gelte aber, dass die Betreuung durch den Innendienst entscheidend die Grundstimmung der Kunden beeinflusse. Und damit auch die Bereitschaft zur Weiterempfehlung der jeweiligen Gesellschaft.

WERBUNG

Lebens-, Kranken- und Schadenversicherung unterschiedlich bewertet

Spitzenreiter bei der Zufriedenheit mit der Bearbeitung telefonischer Anfragen mit einem Indexwert von 71 Punkten ist in der aktuellen Befragung die Schaden-/Unfallversicherung. Im Vergleich zur Vorbefragung deute sich jedoch ein leicht rückläufiger Trend an, so Assekurata.

Auch in der Sparte Kranken sehen die Analysten einen rückläufigen Trend. Anders sieht es in der Lebensversicherung aus. Hier sind die Kunden zufriedener als vor zwei Jahren. „Am besten bewerten die Kunden dabei mit jeweils über 70 Indexpunkten die Freundlichkeit und die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter“, heißt es in der Auswertung.

Kundenzufriedenheit mit dem Innendienst (Bild: Assekurata)

Großschäden mindern Zufriedenheit der Versicherungskunden

Die schlechtere Entwicklung in der Schaden-/Unfallversicherung geht vor allem auf einen Zufriedenheitsrückgang bei der Erreichbarkeit und der Freundlichkeit der Mitarbeiter zurück.

Assekurata führt das auf die Großschadens-Ereignisse, wie beispielsweise die Flutkatastrophe im Jahr 2021, und die damit verbundenen Herausforderungen für die Schadenabwicklungs-Abteilungen zurück (9.1.2023).

„Die Einhaltung von Servicestandards ist zu Zeiten dieser besonderen Schadenereignisse naturgemäß anspruchsvoller, da Kapazitätsausstattung und die Servicestandards auf einen mittleren Eingang an Geschäftsvorfällen ausgerichtet sind“, analysiert Assekurata.

Assekurata: Persönlichen Kontakt mit digitalen Kanälen verbinden

Die Coronakrise habe dagegen die Digitalisierung der Versicherungsbranche durch Lockdown-Verordnungen und Arbeiten im Homeoffice vorangetrieben, aber auch die Kommunikationswege der Kunden verändert.

„Um den Erwartungen gerecht zu werden, mussten Versicherer die etablierten persönlichen Kontaktkanäle mit digitalen Lösungen verbinden. Denn während die einen Kunden einen schnellen Zugang zu einem persönlichen Ansprechpartner per Telefon erwarten, präferieren andere mittlerweile auch Kontaktmöglichkeiten per E-Mail, Chat oder Self-Service-Lösungen“, so die Analysten.

Einige Versicherer hätten es in den vergangenen zwei Jahren bereits geschafft, sich auf die neuen Rahmenbedingungen und Anforderungen in der Kundenkommunikation einzustellen. Diesen Weg gelte es weiter zu verfolgen und sich in der Telefonie auch den verändernden Kundenerwartungen zu stellen. Denn nur so trage der Innendienst weiter zur Neukundengewinnung bei.