Wie viel Verbraucher für Assistanceleistungen bezahlen würden

12.3.2018 – Nur für eine knappe Mehrheit der Verbraucher besitzen Assistanceleistungen eine hohe Wichtigkeit. Jeder Fünfte legt darauf gar keinen Wert, wie das „Assistance Barometer 2018“ der Europ Assistance zeigt. Allerdings erwarten etwa zwei Drittel der privaten Haushalte Service- und Hilfsleistungen von den Versicherern – vor allem in den Bereichen Gesundheit und Kfz-Versicherung. Die Zahlungsbereitschaft für Assistance ist allerdings nicht sehr hoch ausgeprägt.

WERBUNG

Für die große Mehrheit der Versicherungsmanager und Versicherungsvermittler sind Assistanceleistungen von „(sehr) hoher“ Bedeutung für das Geschäftsmodell der Versicherungswirtschaft. Dies gilt laut dem „Assistance Barometer 2018“ sowohl für deren derzeitigen wie auch den künftigen Stellenwert. Jeweils über 80 Prozent (Versicherer) beziehungsweise gut 70 Prozent (Vermittler) äußerten sich entsprechend (VersicherungsJournal 9.3.2018).

Die Studie zu Bewusstsein, Akzeptanz, Nutzung und Planung von Assistanceleistungen wurde von der Europ Assistance Versicherungs-AG unter wissenschaftlicher Begleitung der Hochschule Rhein-Main zum elften Mal vorgelegt.

Grundlage ist eine Telefonbefragung von 45 Entscheidern aus der Versicherungswirtschaft, 302 Versicherungs-Vermittlern sowie 502 privaten Haushalten. Die Befragung wurde von der Omniquest Gesellschaft für Befragungsprojekte mbH zwischen September und Dezember 2017 durchgeführt.

So wichtig ist Assistance für Verbraucher

Auf Verbraucherseite zeigt sich ein ganz anderes Bild – lediglich 57 Prozent beurteilen Service- und Assistanceleistungen ganz allgemein als „(sehr) wichtig“. Zwar gab es im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg (plus 13 Prozentpunkte). Der aktuelle Wert liegt jedoch um weit mehr als zehn Punkte unter dem langjährigen Mittelwert. In der Spitze waren es sogar fast 90 Prozent.

Der Anteil derjenigen Verbraucher, die keinerlei Wert auf Assistanceleistungen legen, befindet sich den Angaben zufolge seit drei Jahren mit jeweils rund einem Fünftel auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Entweder würden Service- und Hilfsleistungen in einer gesättigten Gesellschaft als Zusatznutzen geringer geschätzt – oder die Servicequalität sei bereits so hoch, dass sie als Selbstverständlichkeit wahrgenommen werde, vermuten die Studienautoren.

WERBUNG

In welchen Bereichen Assistance erwartet wird

Allerdings erwarten die Bundesbürger insbesondere von der privaten Versicherungswirtschaft Service- und Hilfsleistungen. In etwa zwei Drittel gaben dies in gestützter Abfrage an. Eine höhere Serviceerwartung legen die Verbraucher lediglich Krankenkassen (80 Prozent) gegenüber an den Tag.

Auf Ebene der einzelnen Versicherungszweige wird Assistance am häufigsten in der Krankenversicherung (gesetzlich und privat) erwartet, gefolgt von der Hausrat- und Wohngebäudeversicherung und der Pflegeversicherung. Die Reiseversicherung landete abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Wie die Studienautoren herausstellen, ist der Wunsch nach zusätzlichen Service- und Hilfeleistungen in allen Zweigen rückläufig im Vergleich zum Vorjahr. Er liegt größtenteils auch unter dem langjährigen Mittelwert.

Niedrige Zahlungsbereitschaft

Kosten dürfen Assistanceleistungen für die Mehrheit der Verbraucher allerdings nichts. Fast zwei Drittel der befragten Haushalte erwarten Service- und Hilfsleistungen als kostenlosen Bestandteil eines Versicherungsangebots.

Große Hoffnungen auf mehr Einnahmen sind fehl am Platze. Denn nur etwa jeder vierte der Zahlungswilligen wäre bereit, einen Obolus von mehr als 15 Euro im Jahr für Assistanceleistungen zu entrichten. Die höchste Zahlungsbereitschaft gab es bei der jüngsten Befragtengruppe (zwischen 14 und 19 Jahre). Mit steigendem Alter ist der Studiendokumentation zufolge eine abnehmende Bereitschaft zu erkennen. Diese nimmt erst ab einem Alter von 65 Jahren wieder zu.

Weiteres Ergebnis: Die Zahlungsbereitschaft für Serviceleistungen steigt mit dem erstmaligen Erlebnis von Assistanceleistungen massiv an. So unterscheide sich die Bereitschaft der Assistance-Erfahrenen von den -Unerfahrenen um bis zu 40 Prozentpunkte. Der Moment der Wahrheit ändert also die monetäre Akzeptanz der Assistance. Denn diese gelangt erst durch den Nachlaufeffekt des Schadenfalls zur Bedeutung, so die Studienautoren.

Die Relevanz von Assistance für den Versicherungsabschluss

Ermittelt wurde in der Untersuchung auch, welche Relevanz Assistanceangebote für den Versicherungsabschluss besitzen. Einen bedeutenden Einfluss attestierte nur eine hauchdünne Mehrheit der befragten Haushalte.

Mit zunehmendem Alter der Befragungsteilnehmer war allerdings eine niedrigere Bedeutung der Assistanceleistungen für den Versicherungsabschluss zu beobachten, was die Studienautoren als ein Indiz für ein besseres Serviceverständnis der jüngeren und mittleren Jahrgänge werten.

Die bevorzugten Vertriebswege

Mehr als vier von zehn der befragten Haushalte würden sich für den Erwerb einer Assistanceleistung an ein Versicherungs-Unternehmen beziehungsweise dessen Versicherungsvertreter wenden. Im vergangenen Jahr, als die beiden Kanäle noch getrennt abgefragt wurden, lag der kumulierte Wert noch um rund 50 Prozent höher.

Deutlich zugenommen hat die Akzeptanz des Onlinevertriebskanals. So gab aktuell mehr als jeder Dritte an, sich eine Assistanceleistung im Rahmen einer Internetrecherche zu erwerben. Für den Abschluss über einen unabhängigen Vermittler oder eine Assistancegesellschaft würde sich hingegen nur knapp über beziehungsweise unter einem Fünftel entscheiden.

Bei den favorisierten Kommunikationskanälen zeigen sich die Verbraucher eher konservativ. Die sozialen Medien spielen nur eine sehr untergeordnete Rolle – bestenfalls jeder 17. Befragte äußerte sich entsprechend. Klar bevorzugt wird die persönliche Ansprache – sei es von Angesicht zu Angesicht oder per Telefon.

Weitere Details zum 84-seitigen „Assistance Barometer 2018“ können auf dieser Internetseite nachgelesen werden. Die Studie kann zu einem Preis von 340 Euro inklusive Mehrwertsteuer per E-Mail bestellt werden.