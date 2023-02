Wie viel Gewinn der unabhängige Vertrieb 2022 erzielt hat

1.2.2023 – Die Schere geht weiter auseinander. Über die Hälfte der Vermittler erwirtschaftete im Vorjahr unter 55.000 Euro Gewinn, ein Viertel liegt dagegen über der Schwelle von 100.000 Euro. Und die Gruppe mit 300.000 Euro Ergebnis wird größer. Das zeigt das aktuelle AfW-Vermittlerbarometer.

WERBUNG

Gute Nachrichten, aber mit einem oder mehreren Wermutstropfen: Im Geschäftsjahr 2022 steigerte ein Teil des unabhängigen Vertriebs den Gewinn deutlich, beim anderen Teil der Vermittler lag dieser nach Abgaben unter 55.000 Euro.

Zu diesem Ergebnis kommt das 15. Vermittlerbarometer des AfW – Bundesverbands Finanzdienstleistung e.V., das die Interessenvertretung im November und Dezember 2022 in einer Online-Umfrage unter 1.305 Teilnehmern durchführte.

79 Prozent der Teilnehmer sind registrierte Versicherungsmakler und insgesamt haben 90 Prozent der Befragten eine Erlaubnis nach § 34d GewO. „Nur 37 Prozent der Teilnehmer sind AfW-Mitglieder, so dass die Umfrageergebnisse den gesamten Vermittlermarkt widerspiegeln“, erklärt der Verband auf Nachfrage.

Deutlich mehr Umsatz im unabhängigen Vertrieb

Ihren Umsatz geben die befragten Vermittler im Schnitt mit 196.000 Euro an. Im Vorjahr waren es noch 121.000 Euro (VersicherungsJournal 11.2.2022). Aber Vorsicht, der Vergleich mit den Vorjahresangaben hinkt.

„Beim aktuellen Vermittlerbarometer kam erstmals eine veränderte Form der Datenerhebung zur Anwendung, bei der die Teilnehmer exakte Umsatzwerte (anstatt von Umsatzgrößenklassen) angeben konnten. Die aktuellen Werte sind somit genauer. Auf ein Vorjahresvergleich verzichten wir daher an dieser Stelle“, teilt der AfW in seiner Mitteilung zur Erhebung mit.

Dennoch zum Vergleich an dieser Stelle noch die Umsatzzahlen zum Coronajahr 2020: Ihren Umsatz gaben die befragten Vermittler damals im Schnitt mit einer Höhe von 120.000 Euro an (22.1.2021). Im Jahr vor der Pandemie, 2019, waren es 108.120 Euro (5.2.2020).

Gewinn liegt im Schnitt bei 75.000 Euro

Ihren durchschnittlichen Gewinn von 64.100 Euro im Jahr 2021 steigerten unabhängige Versicherungs- und Finanzanlagen-Vermittler auf rund 75.000 Euro im Vorjahr. Für diesen Sprung gibt es aber einen Grund.

„Die Zunahme des durchschnittlichen Gewinns ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass es einen Anstieg der Teilnehmergruppe gab, die Gewinne jenseits der 300.000 Euro Marke angegeben haben“, teilt der AfW mit.

Der Bundesverband schiebt gleich eine schlechte Nachricht nach: „Die Auswertung der Daten zeigt, dass 50 Prozent der Vermittler mit ihrem Gewinn unterhalb von 55.000 Euro liegen. Lediglich bei einem Viertel liegt der Gewinn bei über 100.000 Euro“, heißt es in der Meldung.

Der Hintergrund für diese Entwicklung: Kleinere Vermittlerbüros würden aufgeben oder übernommen. Größere Einheiten hätten aufgrund eines höheren Digitalisierungsgrads effizientere Prozesse sowie eine bessere Kommunikation mit ihren Kunden, das ermögliche und fördere Wachstum.

Wenn bei 50 Prozent der Vermittlerinnen und Vermittler der Gewinn unter 55.000 Euro liegt, dann sind wir weit weg von einer Neiddiskussion. AfW-Vorstand Frank Rottenbacher

AfW: Provisionsverbot, warum?

Die Regierung müsse hier nicht regulatorisch eingreifen, um ungerechtfertigte Gewinne zu unterbinden. „Wenn bei 50 Prozent der Vermittlerinnen und Vermittler der Gewinn unter 55.000 Euro liegt, dann sind wir weit weg von einer Neiddiskussion und das ist eine wichtige Information in Richtung Politik – gerade in Zeiten, in denen über ein Provisionsverbot diskutiert wird“, lässt sich AfW-Vorstand Frank Rottenbacher zitieren.

Wertet man die Gewinne nach Erlaubnisbereichen aus, dann stehen Finanzanlagenvermittler besser da. Vermittler, die ausschließlich eine Erlaubnis nach § 34d GewO haben, kommen auf 64.000 Euro. Kollegen, die ausschließlich Finanzanlagen nach § 34f GewO vermitteln, beziffern ihren durchschnittlichen Gewinn auf 80.000 Euro.

Insgesamt sei der unabhängige Vertrieb „gut durch das Jahr 2022 mit seinen dramatischen Ereignissen und einer sehr hohen Preissteigerung gekommen“, resümiert der AfW.

Zu welchen Ergebnissen die BVK-Strukturanalyse 2020/21 kommt

Auch andere Verbände haben sich mit dem Einkommen des unabhängigen Vertriebs befasst und die wirtschaftliche Situation der Betriebe analysiert. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) fasst seine Ergebnisse in der vom VersicherungsJournal veröffentlichten Studie „Betriebswirtschaftliche Strukturen des Versicherungsvertriebs – BVK-Strukturanalyse 2020/2021“ zusammen.

Laut der BVK-Auswertung erzielt rund jeder siebte Versicherungsmakler, knapp etwa jeder fünfte Einzelkämpfer und rund jeder vierte Mehrfachvertreter im Jahr weniger als 50.000 Euro Gewinn (29.7.2021). Die Gesamteinnahmen liegen bei etwa jedem dritten Vermittler unter 100.000 Euro.

Versicherungsmakler erwirtschaften mit 281.700 Euro den höchsten Umsatz unter den Vermittlertypen. Dies sind etwa neun Prozent mehr als in der vorherigen Strukturanalyse (6.8.2019).

„Da alle vergleichbaren Untersuchungen auf Zufallsstichproben beruhen, ist ein direkter Vergleich kaum zulässig. Dennoch spricht im Trend viel dafür, dass mit der rückläufigen Anzahl der Vermittlerbetriebe gleichzeitig die betriebs-wirtschaftlichen Kennzahlen ansteigen, eine im Grunde positive Entwicklung“, heißt es in der BVK-Studiendokumentation.