Wie Versicherungsmakler Haftungsfallen umgehen

25.2.2019 – Auf ihrem Vermittlerkongress erläuterten die Rechtsanwälte Jöhnke und Reichow aktuelle Urteile, in denen Versicherungsmakler entlastet oder wegen Fehlverhalten verurteilt wurden. Daraus leiteten die Juristen Handlungsempfehlungen ab.

WERBUNG

Am vergangenen Donnerstag haben die Jöhnke & Reichow Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB in Hamburg ihren jährlichen Vermittlerkongress in Hamburg veranstaltet. Dabei waren aktuelle Gerichtsurteile zur Maklerhaftung sowie die Risikobegrenzung eines der Themen.

Makler muss nachfragen

Jens Reichow (Bild: Meyer)

Über die Haftung des Versicherungs- und Finanzanlagen-Vermittlers und wie sich diese begrenzen lässt, referierte Rechtsanwalt Jens Reichow. Dabei bezog er sich auf entsprechende Gerichtsentscheidungen des letzten Jahres.

So verwies er auf einen Hinweisbeschluss des Oberlandesgerichts Schleswig vom 15. November 2018 (Az. 16 U 26/18). In dem Falle musste der Versicherungsmakler gut 15.000 Euro Schadenersatz leisten für einen entwendeten Radlader. Der war nicht kaskoversichert worden, weil der Kunde nur eine Haftpflichtdeckung gefordert hatte.

Das Gericht erkannte eine Verletzung der Beratungspflicht gemäß § 61 VVG, weil der Makler nicht von sich aus eine Bedarfsermittlung angeboten hatte. Das wäre naheliegend gewesen (VersicherungsJournal Medienspiegel 20.2.2019). „Der Kunde wird immer behaupten, er hätte den umfassenden Versicherungsschutz abgeschlossen, wenn er ihm angeboten worden wäre“, sagte Reichow.

WERBUNG

Kunden wollen sich verbessern

In einem vom Oberlandesgericht Saarbrücken entschiedenen Fall (5 U 36/16) hatte der Makler einen Versicherungsvertrag seiner Kunden gekündigt, bevor der Anschlussvertrag abgeschlossen war. Den habe der Versicherer aber nur mit eingeschränkten Leistungen abschließen wollen (VersicherungsJournal 30.10.2018).

Damit sei das Interesse des Kunden, sich zu verbessern, nicht erreicht worden, berichtete der Anwalt. Er warnte davor, Bestandsverträge zu kündigen, bevor der Folgevertrag steht.

Außerdem reiche es beim Umdecken nicht aus, eine Gesamtabwägung vorzunehmen. Es müsse dem Kunden auch detailliert aufgezeigt werden, wo er sich verschlechtert habe. Das habe auch der Bundesgerichtshof (I ZR 274/16) verlangt. Eine Vergleichsrechnung müsse auch die steuerlichen Auswirkungen des Wechsels darstellen (VersicherungsJournal 21.8.2018).

Keine Pflicht Jahresgespräch

Entwarnung gab Reichow auf die Frage, ob Versicherungsmakler mit ihren Kunden Jahresgespräche führen müssten. Dazu verwies er auf ein Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg vom 27. September 2018 (Az.1 U 2/18).

Hier kamen die Richter zu dem Schluss, dass ein Makler nicht verpflichtet ist, von sich aus eine Beratung anzubieten, sofern er dazu keinen Anlass erkenne (VersicherungsJournal Medienspiegel 21.12.2018).

Der Anwalt erläuterte, dass ein Versicherungsnehmer selbst aktiv werden müsse, wenn sich sein Risiko verändere. Der Vermittler müsse nur dann von sich aus eine Beratung anbieten, wenn dies in seiner Sphäre läge, zum Beispiel bei Änderung der Rechtslage.

Sie sollten den Kunden die Gesundheitsfragen im Antrag immer selbst ausfüllen lassen. Jens Reichow

Makler darf dem Kunden glauben

Auch in einem vom Oberlandesgericht Braunschweig am 26. Juni 2018 (11 U 94/18) entschiedenen Fall hatten die Richter den Makler in Schutz genommen (VersicherungsJournal 24.1.2019). Der Kunde hatte hier vergeblich versucht, den Vermittler dafür verantwortlich zu machen, dass der Versicherer den Vertrag wegen Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht angefochten hatte.

Für die Angaben im Antrag sei allein der Kunde verantwortlich, so Reichow. Der Makler müsse diese nicht prüfen. Um Problemen vorzubeugen, riet der Jurist: „Sie sollten den Kunden die Gesundheitsfragen im Antrag immer selbst ausfüllen lassen“.

Information des Versicherers enthaftet den Vermittler nicht

Als weitere Haftungsfalle nannte Reichow das Erinnern an Fristen. Er bezog sich dabei auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (I ZR 143/16). Geklagt hatte ein Versicherungsnehmer, der wegen Fristversäumnis keine Invaliditäts-Entschädigung seines Unfallversicherers erhalten hatte (VersicherungsJournal 2.11.2018).

Zwar habe der Versicherer seinen Kunden ordnungsgemäß über die Frist belehrt, bis zu der der Anspruch geltend gemacht werden musste. Doch das reiche nicht aus, den Makler zu entlasten, warnte der Referent.

Bitte weisen sie den Kunden selbst auf die Fristen hin. Jens Reichow

Seine Beratungspflicht könne der Makler nur selbst erfüllen. Deshalb riet er: „Bitte weisen sie den Kunden selbst auf die Fristen hin.“ Das gelte nicht nur im Schadenfall, sondern beispielsweise auch für Beitragsmahnungen. Wenn die Kunden nicht reagierten, sollten die Vorgänge auf Wiedervorlage gesetzt werden.

Makler ist auch für Vorversicherung zuständig

Dass er mehr Verantwortung für seinen Kunden hat als gedacht, musste sich ein anderer Makler vom Oberlandesgericht Düsseldorf (I-4 U 47/14) sagen lassen.

Der Vermittler hatte einen Schaden des Versicherungsnehmers an den aktuellen Versicherer gemeldet. Für das Ereignis war jedoch noch der Vorversicherer zuständig. Der wurde erst informiert, als der neue Versicherer die Deckung abgelehnt hat, und damit nicht mehr unverzüglich und somit fristgerecht.

Da half dem Makler auch nicht, dass er den Vorvertrag nicht selbst vermittelt hatte, berichtete Reichow. Er müsse dennoch in solchen Fällen tätig werden.

Haftung begrenzen

Der Anwalt riet, die Maklerhaftung soweit wie möglich zu begrenzen. Dazu trage bei, die Makleraufträge spartenbezogen zu schließen. So bliebe die Verantwortung auf diese Sparten beschränkt.

Wichtig sei auch, die Kontakte mit den Mandanten umfassend zu dokumentieren, um vor Gericht nicht in Beweisnot zu geraten.

Um die unbegrenzte persönliche Haftung zu reduzieren, helfe eine Rechtsform des Unternehmens mit beschränkter Haftung, zum Beispiel GmbH oder Unternehmergesellschaft.