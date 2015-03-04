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Wie Vermittler systematisch einen Nachfolger aufbauen

27.3.2026 – Die Nachfolge in Vermittlerbetrieben wird häufig erst dann zum Thema, wenn sie bereits kurzfristig geregelt werden muss. Zu diesem Zeitpunkt stehen jedoch oft weder ein geeigneter Kandidat noch eine klare Struktur für die Übergabe zur Verfügung. In der Praxis zeigt sich: Erfolgreiche Nachfolge beginnt deutlich früher und vor allem systematisch. Ein Beitrag von Personalcoach Katarina Schmitz.

Katarina Schmitz (Bild: privat)
Katarina Schmitz (Bild: privat)

Viele Versicherungsvermittler beschäftigen sich lange nicht aktiv mit der Frage, wie ein Nachfolger aufgebaut werden kann. Häufig fehlt eine klare Vorstellung davon, wie ein solcher Prozess überhaupt aussehen kann.

Zudem wird das Thema oft nicht als eigene Aufgabe verstanden. Vermittler erwarten, dass Versicherer, Organisationen oder Pools entsprechende Lösungen bereitstellen.

Aufbau eines Nachfolgers in mehreren Phasen

In der Praxis zeigt sich jedoch: Die Nachfolge lässt sich nicht delegieren. Sie entsteht nur dann erfolgreich, wenn sie vom Vermittler selbst aktiv gestaltet wird.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor liegt darin, den Aufbau eines Nachfolgers nicht nur operativ, sondern auch strategisch zu denken. Faktisch lassen sich dabei zwei zentrale Entwicklungsfelder erkennen.

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Erstens: das operative Geschäft

Zu Beginn steht das klassische Vermittlergeschäft. Der potenzielle Nachfolger lernt, Gespräche zu führen, Kunden zu beraten und Abschlüsse zu erzielen. Häufig erfolgt dies zunächst im Mitlaufen, später in eigenen Terminen.

Diese Phase ist für viele Vermittler vertraut. Sie entspricht dem, was sie selbst über Jahre aufgebaut haben.

Zweitens: das unternehmerische Verständnis

Deutlich seltener wird jedoch das zweite, ebenso wichtige Feld systematisch entwickelt: die unternehmerische Verantwortung. Dazu gehören unter anderem:

  • Führung eines Vermittlerbetriebs,
  • betriebswirtschaftliches Denken und Handeln,
  • Organisation und Steuerung des Geschäfts,
  • Verständnis für Zahlen, Prozesse und Strukturen.

Nachfolge bedeutet nicht nur, Kunden zu übernehmen, sondern auch Verantwortung für einen Betrieb.

Typische Fehler im Aufbau eines Nachfolgers

In der Praxis zeigen sich immer wieder ähnliche Muster, die den Aufbau erschweren. Ein zentraler Punkt ist die Erwartungshaltung.

Viele Vermittler gehen davon aus, dass ein Nachfolger den Betrieb so weiterführt, wie sie ihn über Jahrzehnte aufgebaut haben. Dabei wird häufig übersehen, dass sich Rahmenbedingungen verändert haben. Kundenverhalten, Marktanforderungen und Vertriebswege entwickeln sich weiter.

Ein Nachfolger wird daher nicht identisch arbeiten und sollte es auch nicht. Erfolgreiche Nachfolge erfordert die Bereitschaft, neue Wege zuzulassen.

Die Rolle des Vermittlers im Übergabeprozess

Der bestehende Vermittler spielt eine entscheidende Rolle im gesamten Prozess. Er ist nicht nur Wissensgeber, sondern vor allem Entwicklungsbegleiter. Das bedeutet konkret:

  • neue Ideen und Ansätze zuzulassen,
  • offen für Veränderungen zu bleiben,
  • Vertrauen in andere Arbeitsweisen zu entwickeln.

Gleichzeitig ist Nachfolge immer auch ein emotionaler Prozess. Kundenbeziehungen, die über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut wurden, abzugeben, fällt nicht leicht. Umso wichtiger ist es, bewusst an dieser Stelle zu arbeiten: loslassen, Verantwortung übertragen und Entwicklung ermöglichen.

Warum Nachfolge Zeit braucht

Der Aufbau eines Nachfolgers ist kein kurzfristiges Projekt. Menschen brauchen Zeit, um sich in einer neuen Rolle zu entwickeln. Es geht nicht nur um fachliche Sicherheit, sondern auch um die Entwicklung einer neuen Identität, vom Vermittler hin zum unternehmerisch denkenden Nachfolger. Gleichzeitig müssen neue Gewohnheiten entstehen, sowohl im operativen als auch im strategischen Bereich.

In der Praxis zeigt sich, dass Zeiträume von drei bis fünf Jahren notwendig sind, um einen Nachfolger strukturiert aufzubauen. Idealerweise beginnt dieser Prozess sogar noch früher. Wer zu spät startet, reduziert die Möglichkeiten erheblich, sowohl für den Vermittler als auch für den potenziellen Nachfolger.

Fazit: Prozess aktiv gestalten

Nachfolge im Versicherungsvertrieb entsteht nicht zufällig. Sie ist das Ergebnis eines strukturierten Entwicklungsprozesses.

Vermittler, die frühzeitig beginnen, operatives und unternehmerisches Wissen zu verbinden, und bereit sind, neue Wege zuzulassen, schaffen die Grundlage für eine erfolgreiche Übergabe. Der entscheidende Schritt besteht darin, rechtzeitig zu beginnen und den Prozess aktiv zu gestalten.

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Katarina Schmitz

Die Autorin hat im Innen- und Außendienst, in der Führung sowie in der Ausbildungsleitung gearbeitet. Sie ist heute IHK-Prüferin, Dozentin und Gründerin der KS Assekuranz Akademie, die Personalentwicklung für Versicherungsunternehmen und Maklerbetriebe anbietet.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Firmenverkauf · Gewerbeordnung · Maklernachfolge · Personal · Vermittlerbüro · Versicherungsvermittler · Versicherungsvertrieb · Vertriebsweg
 
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