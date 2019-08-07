Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVertrieb & Marketing

Wie Vermittler die passende PKV für Beamte finden

6.3.2026 – Im Rahmen der Beihilfe trägt Vater Staat mindestens die Hälfte der Gesundheitskosten von Beamten. Diese Beteiligung unterscheidet sich aber erheblich danach, ob es sich um eine gesetzliche oder private Police handelt. Worauf es für Berater in der Krankensparte außerdem noch ankommt, zeigt das VersicherungsJournal-Extrablatt 1|2026.

Beamte können zwar in mehreren Bundesländern einen Zuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erhalten (VersicherungsJournal 18.4.2023). Laut dem Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) fällt die Entscheidung aber in 93 Prozent der Fälle auf die PKV.

Doch: „Nicht in jeder Situation stellt die PKV automatisch die beste Lösung dar“, erklärt Versicherungsmakler Sven Bruns. Der hat sich vor 20 Jahren auf die Beratung von Beamten, Beamtenanwärtern und Referendaren spezialisiert und betreibt einen Blog zur PKV für Staatsdiener.

„Die meisten Beamten treffen ihre Entscheidung voreingenommen und überstürzt, häufig ohne sich intensiv mit den Hintergründen beschäftigt zu haben“, berichtet er. „Auf ein reines Bauchgefühl, oberflächliche Ratschläge von Kollegen oder automatisierte, sekundenschnelle Testergebnisse sollte man sich hier aber keinesfalls verlassen.“

Gesetzliche oder private Krankenversicherung: Was ist für Beamte besser?

Sven Bruns (Bild: Bruns Versicherungsmakler)
Sven Bruns (Bild: Bruns Versicherungsmakler)

Denn es komme immer auf die individuelle Situation an, mahnt Bruns. „Prinzipiell bietet die PKV aber die Möglichkeit, Leistungen individuell zusammenzustellen und sich damit klar von dem festen Leistungsrahmen der gesetzlichen Krankenversicherung abzugrenzen.“ In Verbindung mit einem Beihilfeanspruch ergäbe sich die finanzielle Voraussetzung, sich passgenau und flexibel abzusichern.

„Die Beihilfe spielt bei der Entscheidung immer eine zentrale Rolle – allerdings in zwei sehr unterschiedlichen Ausprägungen“, erklärt Bruns. GKV-versicherte Beihilfeberechtigte erhalten wahlweise die sogenannte pauschale Beihilfe, die 50 Prozent des Krankenkassenbeitrags übernimmt.

„Allerdings ist dieses Modell bislang nur in ausgewählten Bundesländern vorgesehen, darunter Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Sachsen, Thüringen, Berlin, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein“, so Bruns. In den übrigen ist der GKV-Beitrag aus eigener Tasche zu zahlen.

WERBUNG

Individuelle Beihilfe beteiligt sich an den tatsächlichen Krankheitskosten

Demgegenüber steht bei den Privatversicherten die individuelle Beihilfe. Sie beteiligt sich direkt an den tatsächlichen Krankheitskosten, etwa bei ärztlichen Behandlungen. „Diese Form der Beihilfe greift bundesweit, unabhängig vom Standort der Dienststelle, und richtet sich nach der persönlichen Lebenssituation.“

„Gerade dieser Unterschied wird häufig unterschätzt“, sagt Bruns. „Während die pauschale Beihilfe lediglich einen Teil des Beitrags abfedert, reduziert die individuelle Beihilfe die tatsächlichen Gesundheitskosten deutlich und schafft damit eine völlig andere finanzielle Ausgangslage.“

Im Detail unterscheidet sich die Höhe der Beihilfe auch beispielsweise danach, ob gegebenenfalls beihilfeberechtigte Kinder und Ehepartner mitversichert sind. In Hessen und Sachsen gelten zudem teilweise abweichende Beihilfesätze, erklärt Bruns. „Das bedeutet in der Praxis: Beamte mit zwei oder mehr Kindern müssen beispielsweise nur 30 Prozent der Kosten für eine PKV übernehmen.“

Lesetipp: Extrablatt „Krankenvollversicherung“

Extrablatt 1|2026 (Bild: VersicherungsJournal)
Extrablatt 1|2026 (Bild: VersicherungsJournal)

Um die wichtigsten Besonderheiten attraktiver Zielgruppen für PKV-Vermittler geht es auch im VersicherungsJournal-Extrablatt 1|2026 mit dem Titel „Krankenvollversicherung – Mit welchen Kunden Vermittler wachsen“.

Das Heft ist im Inlandsbezug kostenfrei. Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe automatisch Ende August zugesandt. Neu-Abonnenten können das Heft bis zum 12. März unter diesem Link bestellen.

Ab dem 30. März steht das Extrablatt als E-Paper im Internet zum Herunterladen zur Verfügung.

Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals werden bevorzugt bedient und können rund eine Woche früher auf die neue Ausgabe im PDF-Format zugreifen.

Christian Hilmes

Schlagwörter zu diesem Artikel
Beitragsrückerstattung · Berufsunfähigkeit · Gesetzliche Krankenversicherung · Gesundheitsreform · Krankenvollversicherung · Private Krankenversicherung · Strategie · Versicherungsmakler · Zielgruppe
 
WERBUNG
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Landeskrankenhilfe startet Premium-Vollversicherung
29.10.2024 – Mit dem am Dienstag vorgestellten Tarif positioniert sich der private Krankenversicherer auf dem höchsten Leistungsniveau. Wie sich das Angebot im Vergleich zur Konkurrenz schlägt und wie der Preisvergleich aussieht, hat Versicherungsmakler Sven Hennig untersucht. (Bild: Tobias Koch) mehr ...
 
PKV-„Horrorbeiträge“ aus der Presse sind Ausnahmefälle
12.6.2020 – Die R+V Krankenversicherung AG hat ihre technische Vertriebs- und Serviceunterstützung kräftig ausgebaut. Vorständin Nina Henschel erzählt im Interview, wie sich Vollversicherungen virtuell verkaufen lassen, worauf der Vertrieb achten sollte und wie sich die Beitragsentwicklung darstellt. (Bild: Oliver Rüther) mehr ...
 
Vertrieb Privater Krankenvollversicherung im VersicherungsJournal Extrablatt
24.3.2020 – Die Vollversicherung war lange ein Umsatztreiber im Versicherungsvertrieb. Höhere Hürden beim Zugang, steigende Beiträge und Provisionsexzesse haben nicht nur dem Ruf geschadet, sondern auch den Vertrieb massiv erschwert. Gleichzeitig ist die PKV für Vermittler weiterhin relevant. Was diese heute dazu wissen sollten, beleuchtet das nächste VersicherungsJournal Extrablatt. mehr ...
 
Allianz Krankenversicherung: „Wir wachsen im Neugeschäft“
31.1.2020 – Seit knapp einem Jahr ist Nina Klingspor Vorstandsvorsitzende des privaten Krankenversicherers. Im Interview mit dem VersicherungsJournal zieht sie Bilanz für 2019 und definiert ihre Vertriebsstrategie für das laufende Geschäftsjahr. (Bild: Christian Kaufmann) mehr ...
 
Zwischen zwei Kundenterminen in den Pool
11.9.2019 – Mit der Digitalisierung tun sich Kunden, Vermittler und Versicherer schwer. Auf dem PKV-Forum der Continentalen ging es einmal mehr um Chancen und Risiken, aber auch um ein überraschendes Geschäftsmodell. (Bild: Lier) mehr ...
 
Münchener Verein übertrifft 2018 oft die eigenen Prognosen
7.8.2019 – Die Versicherungsgruppe sieht sich durch die Geschäftsentwicklung 2018 in ihrer strategischen Ausrichtung bestätigt. Die Beitragseinnahmen und Überschüsse gingen jedoch teilweise zurück. (Bild: Münchener Verein) mehr ...
WERBUNG