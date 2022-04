Wie sich das Ansehen als Versicherungsvermittler steigern lässt

25.4.2022 – Die Versicherungsbranche und damit auch der Beruf des Versicherungs-Vermittlers rangieren in den Imagehitlisten meist auf den hinteren Plätzen. Was jeder Einzelne dazu beitragen kann, das eigene Renommee zu verbessern, präsentiert Makler Robert Peukert in seinem Buch „Was ein Finanzdienstleister heute wissen muss…“. Das VersicherungsJournal sprach mit dem Autor über sein Erfolgsrezept.

Der Interviewpartner: Robert Peukert, Jahrgang 1983, ist Versicherungs- und Finanzmakler in Jena. Die Branche kennt er seit 2002. 2013 gründete er seine Firma Lieblingsmakler. Im Jahr 2018 zählte ihn das Handelsblatt zu den besten freien Beratern für Geldanlagen.

Seine Erfahrungen mit der Branche hat der Makler in einem Buch zusammengefasst: Peukert, Robert, Was ein Finanzdienstleister heute wissen muss…, Erscheinungsjahr 2021, ISBN 978-3-95778-213-7, Preis: 24,95 Euro; im Handel oder unter www.robert-peukert.de/autor erhältlich.

Robert Peukert (Bild: Jamie Lee Arnold)

Die Versicherungsbranche klagt seit Jahrzehnten über ihr schlechtes Image (VersicherungsJournal 21.9.2021, 23.9.2021). Mit Ihrem Buch wollen Sie dazu beitragen, dass sich das zumindest für die Vermittler ändert – gemäß dem Untertitel „…warum die besten Jahre noch vor uns liegen“. Was sind die wichtigsten Hebel, um sein Ansehen als Vermittler zu steigern?

Es geht in erster Linie darum, selbst die Verantwortung auf allen Ebenen zu übernehmen. Es ist zu einfach, anderen die Schuld zuzuweisen. Kein Produktgeber, Kunde oder Mitstreiter ist am Image der Branche schuld, sondern jeder Einzelne sollte vor seiner eigenen Tür kehren.

In Ihrem Buch nutzen Sie die Metapher „Die Schuhe des Schusters sind Vorzeigeschuhe“…

Ja. Jeder sollte für sich eine Vorbildrolle einnehmen. Vormachen hat etwas Magisches. Wie meine ich das? Jedes Produkt, welches wir empfehlen, sollten wir idealerweise auch selbst gekauft haben. Zusätzlich motiviere ich meine Kollegen, ihre eigenen Verträge den Kunden offenzulegen. Ich mache das bereits seit vielen Jahren so.

Nur so machen wir uns unangreifbar, mit absoluter Transparenz.

Sie fordern und praktizieren Kostentransparenz?

Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit: Ich wurde von einem Produktentwickler für ein Altersvorsorgeprodukt nach meiner Meinung gefragt. Ich stellte fest, dass die Kosten zwar ausgewiesen, aber geschönt dargestellt wurden. Ich hinterfragte das. Die Antwort des Dienstleisters: „Der Produktgeber hat Angst, dass es ‚soʻ nicht verkauft wird.“

Diese Aussage machte mich wütend. Warum traut man uns Vermittlern nicht zu, die Kosten problemlos zu kommunizieren? Der Kunde möchte keine unerwarteten Überraschungen erleben. Mit Halbwahrheiten oder gar einer Verschleierungstaktik wird es aber genau dazu kommen. Und abermals werden wir unserem schlechten Ruf gerecht.

Das wäre die Lösung: Mut zur Transparenz, Ehrlichkeit und wir müssen unsere Kunden vor Enttäuschungen schützen. Nur so machen wir uns unangreifbar, mit absoluter Transparenz.

Um das eigene Ansehen zu steigern, empfehlen Sie zudem, Mitstreiter zu loben.

Wer öffentlich loben, Wertschätzung ausdrücken, einen Wettbewerber auf ein Podest stellen kann, ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine gewachsene Persönlichkeit. Die meisten von uns erliegen leider häufig der sogenannten „Überlegenheitsillusion“.

Es ist sehr verlockend, nicht anwesende Wettbewerber schlechtzumachen, um selbst größer zu wirken. Man fühlt sich kurzfristig stärker, besser. Tatsächlich sind das nur eindeutige Zeichen für mangelndes Selbstbewusstsein.

Wer mit dem Finger auf andere zeigt, schadet sich nur selbst und damit uns allen.

Wie zeigt sich das in der Praxis?

In der Praxis wird der andere Berater leider zu häufig schlechtgemacht. Der Wettbewerber hat falsch beraten oder zu teuer verkauft. Strukkies sind eh blöd, Vertreter können nur hauseigene Produkte verkaufen, nur Honorarberater sind ehrlich und so weiter.

Wer mit dem Finger auf andere zeigt, schadet sich nur selbst und damit uns allen. Ich lade in meinem Buch alle Leser dazu ein, jeden Monat einen anderen Vermittler zu loben. Stellt Euch mal vor, wenn das alle machen würden?

Die blauweißen Reiter – in Ihrem Buch das Synonym für den idealen Vermittler – zeichnen sich unter anderem durch wirksame Kommunikation aus. Was sind nach Ihrer Erfahrung zentrale Fehler, die es zu vermeiden gilt?

Die meisten Vermittler reden immer davon, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Aber sie können es nicht. Das muss gelernt und trainiert werden. Es erfordert im ersten Schritt die richtige innere Einstellung: „Ich möchte mein Gegenüber wirklich verstehen und höre gut zu!“

Der Redeanteil sollte maximal 30 Prozent betragen. Schon daran scheitern die meisten. Verstehen bedeutet, ich verlasse meine Gedankenwelt, Interpretationen werden vermieden und ich lasse mich vollkommen auf die Gedankenwelt der Kunden ein und lerne sie wirklich kennen.

Wo sehen Sie weiteres Verbesserungspotenzial?

Vielen Vermittlern fehlt die Fähigkeit, auf den Punkt zu kommen – statt Plaudern oder Quatschen komplexe Sachverhalte einfach darstellen. Warum können das viele Vermittler nicht? Vielleicht, weil sie das Thema nicht richtig verstanden haben. Wer ein Thema wirklich versteht, kann es auch auf einem Bierdeckel beschreiben.

30 Prozent Redeanteil, auf den Punkt kommen und Distanzen sofort ansprechen.

Alle guten Dinge sind drei. Bitte geben Sie noch einen dritten Ratschlag für eine wirksame Kommunikation.

Wir sollten keine Angst vor Hürden oder Distanz haben. Wenn während eines Gespräches irgendetwas im Raum schwebt, zum Beispiel das Produkt scheint zu teuer oder der Kunde will nur einen Preis zum Vergleichen: Dann muss das sofort kommuniziert werden, damit sich die Distanz auflöst.

Man kann doch den Kunden direkt fragen, ob ihm das Produkt zu teuer erscheint oder was passieren muss, damit er bei mir kauft. Für mich ist das mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, früher war es das nicht und leider heute ist es das bei vielen Kollegen immer noch nicht. Zusammenfassend: 30 Prozent Redeanteil, auf den Punkt kommen und Distanzen sofort ansprechen.

