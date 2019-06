Wie man Schritt für Schritt eine Social-Media-Marke aufbaut

4.6.2019 – In seinem in diesem Frühjahr erschienenen Buch berichtet der Medienexperte Samer Mohamad über seine Lebensgeschichte beziehungsweise seinen Weg zum erfolgreichen Social-Media-Unternehmer. Dabei gibt er seinen Lesern eine anschauliche Anleitung, um allmählich eine eigene Online-Marke zu entwickeln, schreibt Philip Wenzel in seinem Gastbeitrag.

Der Versicherungsvermittler war schon immer in den sozialen Netzwerken zu Hause. Früher waren das Vereine und Stammtische, heute sind es eben Facebook, Youtube und Instagram.

Philip Wenzel (Bild: Privat)

Dass sich hier der Fokus verschiebt, ist mittlerweile sicherlich bei jedem angekommen. Die Kunden tummeln sich in den sozialen Medien, also muss der Vermittler hinterher. Folgerichtig gibt es immer mehr – zum Teil selbsternannte – Experten, die ihren „Followern“ versprechen, mit Hilfe der Social Media reich zu werden.

Wie eine Unterhaltung mit dem Autor

Einer dieser Experten ist Samer Mohamad, dessen Buch „Like!“ nun in der ersten Auflage erschienen ist. Der Geschäftsführer einer gleichnamigen GmbH ist als Berater und Redner tätig, wie etwa auf der diesjährigen MMM-Messe in München. Hier wurde er als einer „der bekanntesten Social-Media-Professionals Deutschlands“ angekündigt (VersicherungsJournal 21.3.2019).

Sein Buch ist buchstäblich sehr unterhaltend geschrieben. Es scheint fast so, als wäre es der transkribierte Text einer Unterhaltung. Die hat vielleicht zu später Stunde an einer Bar stattgefunden. Denn auffällig ist immer wieder die Offenheit, mit welcher der Autor sein Wissen preisgibt. Daher sollte es dem Leser leichtfallen, seinen Vorschlägen zu folgen.

Nicht jeder hat eine Heldengeschichte

Auf den ersten hundert Seiten lernt der Leser die Person Samer Mohamad kennen. Die Geschichte des Einwanderers, der im Alter von vier Jahren aus Syrien nach Deutschland kam, ist eine klassische Heldengeschichte.

Das Verkaufen ist seine Berufung. Und wie jeder Held, brauchte Mohamad die Katastrophe, um sich beweisen zu können. Tatsächlich ging es von vorübergehenden Erfolgen als Verkäufer von Herrenmode über die Pleite sogar bis ins Gefängnis und in die Obdachlosigkeit.

Das sind die anschaulichen Geschichten, denen wir einerseits gerne zuhören. Andererseits denken wir uns aber, dass wir mit unserer eigenen durchschnittlichen Vita eben keine geeignete Heldengeschichte vorweisen können, um in den sozialen Medien so berühmt zu werden, wie Mohamad es ist.

Das wirklich Lesenswerte an „Like“ ist aber, dass der Autor die Zweifel seiner Leser adaptiert. Er spricht offen an, dass seine Geschichte ihn zwar zu dem gemacht hat, was er ist. Aber dass uns eine Heldengeschichte fehlt, dürfe keine Ausrede für unser Scheitern sein. Es ist objektiv betrachtet auch eher so, dass es in der Geschäftswelt nicht unbedingt schadet, wenn man nicht im Gefängnis war.

Schritt-für-Schritt-Anwendung

Doch die Erzählung seiner Lebensgeschichte dominiert nicht die ersten hundert Seiten. Vielmehr erfährt der Leser, was Mohamad von seinen Vorbildern, wie zum Beispiel dem NLP-Trainer Anthony Robbins oder Irek Gronert, einem Experten für E-Mail-Marketing, gelernt hat. Diese Erkenntnisse sind derart pointiert dargestellt, dass dies das Geschriebene zu einem Buch der 1.000 Bücher macht.

Man könnte sich andere Werke, die zu den Themen Erfolg, Social Media, Mindset und so weiter haufenweise zu lesen sind, beinahe sparen. Die Sammlung dieser Erkenntnisse macht „Like“ auf jeden Fall zu einem sehr guten Einstieg in all diese Themen und die Frage, wie man eine eigene Social-Media-Marke entwickelt.

Wer aber die Werke anderer Experten wie Robbins oder des Autors Timothy Ferriss schon gelesen hat, der sieht in dem Buch eine nachahmenswerte Schritt-für-Schritt-Anwendung. Und tatsächlich ist der Leser alle paar Seiten versucht, das Gelernte umzusetzen oder sich wenigstens Notizen zu machen.

Streng zu sich selbst

Im zweiten Teil verrät Mohamad, wie jeder mit Social Media zu mehr Erfolg kommen kann. Für Versicherungsvermittler dürfte vor allem der Teil interessant sein, in dem erklärt wird, wie man ein bestehendes Geschäft voranbringt. Aber auch in dem Teil, in dem es darum geht, sein Geschäftsfeld erst noch zu finden, lässt sich für Vermittler einiges, zum Beispiel zur Zielgruppenfindung, lernen.

Am meisten überzeugt an „Like“ aber, dass sein Autor nicht nur die möglichen Zweifel seiner Leser aufgreift, sondern auch seine eigenen Ideen und Erkenntnisse immer wieder in Frage stellt. Denn was mitunter anstrengend an Experten sein kann, ist eine gewisse Verklärtheit und Selbstverliebtheit. Mohamad ist aber klar und streng zu sich selbst. Das liest sich erfrischend ehrlich.

Keine einfache Abkürzung zum Erfolg

Ebenfalls sehr ehrlich ist, dass die Konzentration auf vier Erfolgsgeheimnisse – stetes Lernen, Aufbau einer Persönlichkeitsmarke, Verkauf und Wiederholung – nicht den Anschein erwecken will, eine einfache Abkürzung zum Erfolg darzustellen. Ohne harte Arbeit führt diese Methode nicht zum Durchbruch.

Erfolg in sozialen Netzwerken funktioniert in Facebook schließlich genauso wie im Verein mit 50 Leuten. Eine Person muss sie selbst sein und ihrer Zielgruppe interessante Geschichten und die passenden Lösungen bieten. Der Unterschied ist nur, dass man mit Facebook sehr schnell sehr viele Menschen erreichen kann.

Lesetipp

Alles in allem betrachtet, bietet „Like“ für den einen eine Vorlage, die er schrittweise auf seine eigene Art nachmachen kann. Für den anderen liefert das Werk einen bunten Blumenstrauß an Ideen, um persönlich oder beruflich voranzukommen. Wer von seinen Kunden in den sozialen Medien gefunden werden will, findet in dem Buch wichtige Tipps.

Samer Mohamad: „Like! Wie man mit Social Media Geld verdient und sich ein Online-Imperium aufbaut“, ISBN 978-3-86881-735-5, erschienen am 17. April 2019 in erster Auflage, 224 Seiten, Münchner Verlagsgruppe GmbH / Redline. Das Taschenbuch kostet 19,99 Euro.

Der Titel ist auch als E-Book erhältlich: 978-3-96267-086-3, erschienen am 15. April 2019 in erster Auflage. Das E-Pub kostet 15,99 Euro.