Wie Makler über Instagram zum Abschluss kommen

21.3.2019 – Auf der diesjährigen MMM-Messe von Fonds Finanz erklärte der Social-Media-Berater Samer Mohamad, wie Vermittler über die Plattform Instagram junge Kunden erreichen können. Eine Anleitung in fünf Schritten zeigte, wie sich hier Makler als Marke in ihrer Region positionieren und so zum Abschluss kommen können.

Am Dienstag richtete die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ihre 13. Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse (MMM-Messe) aus (VersicherungsJournal 20.3.2019). Neben dem Messebetrieb standen zahlreiche Vorträge auf dem Programm.

Als Referent trat Samer Mohamad (37), bekannt als „Mister Promotion“ und Geschäftsführer der gleichnamigen GmbH, mit seinem Vortrag „Instagram für Versicherungsmakler“ auf. Der Maklerpool hatte den Referenten und Berater im Vorfeld als einen „der bekanntesten Social-Media-Professionals Deutschlands“ angekündigt.

Mohamads These zu Beginn seines Vortrags, nach zehn Jahren Erfahrung in diesem Bereich: „In den sozialen Medien folgen Menschen anderen Menschen, nicht Unternehmen.“ Und das sollten Vermittler nutzen, um sich als Marke zu positionieren und um Kunden zielgruppengerecht in ihrer Region anzusprechen.

Instagram ist gerade bei den Jüngeren beliebt

Der Onlinedienst Instagram, der heute zum Facebook-Konzern gehört, ist eine Mischung aus Microblog und audiovisueller Plattform. Sie ermöglicht es, Fotos auch in anderen sozialen Netzwerken zu verbreiten. 2018 nutzten 15 Millionen Deutsche den Dienst. Weltweit knackte die Plattform im Vorjahr die Eine-Milliarde-Grenze.

Makler müssten keine Superstars wie Kim Kardashian oder David Beckham sein, um Instagram zur Kundenakquise zu nutzen, unterstrich Mohamad in seinem Vortrag. Während Facebook mittlerweile eher „der King Kong der Social-Media-Szene“ sei, wo sich Personen ab 30 Jahren aufwärts austoben, spreche Instagram vor allem die jüngere Zielgruppe an.

Werkzeug zur Kontakt-Aufnahme

Die Plattform ermögliche Maklern, Informationen zu transportieren und Botschaften zu platzieren. „Damit können sich Vermittler in ihrer Stadt oder Region als Marke positionieren. Denn Makler bieten Premium-Angebote, weil sie für Kunden wichtige finanzielle Probleme lösen und Risiken absichern“, so Mohamad.

Ihm sei durchaus klar, dass soziale Medien für den einen oder anderen Vermittler eine Herausforderung darstellen. „Der Markt fragt aber nicht, ob ihr Lust auf die sozialen Medien habt oder nicht, wer hier nicht mitmacht, der wird früher oder später entsorgt“, stellte der Berater klar.

Und Instagram könnten Makler als „sehr effektives Werkzeug für die Kontakte-Aufnahme nutzen“. Der Coach selbst ist auf der Plattform unter samer_offziell zu finden.

Samer Mohamad (stehend im Hintergrund) während seines Vortrags auf der 13. MMM-Messe (Bild: Fonds Finanz)

Mit Spezialisierung punkten

Wie aber soll Vertrieb für Makler auf Instagram funktionieren? Mohamad gab dafür in seinem Vortrag eine konkrete Anleitung. Er riet den Anwesenden zu einer klaren Spezialisierung.

Ein Beispiel: Ein Makler hat die Zielgruppe Friseurbetriebe ausgewählt. Instagram funktioniert über Hashtags und zeigt Abonnenten zu den entsprechenden Schlagworten direkt an. Also könne der Vermittler über die Plattform Kunden in seiner Region unter #friseur folgen, Beiträge von Firmen in seiner Stadt liken und später als potenzielle Interessenten direkt anschreiben.

Ähnlich funktioniere das Prinzip mit #metzger oder #azubi. Vermittler sollten sich eine Frist von 30 Tagen setzen und Instagram einfach mal ausprobieren, riet Mohamad.

In fünf Schritten zum Instagram-Makler

Außerdem gab er den Besuchern seines Vortags eine Anleitung in fünf Schritten mit auf den Weg zum „Instagram-Makler“.

Erstens sollte der Vermittler sein Profil auf der Plattform vorbereiten und dabei folgende Punkte beherzigen. „Der Makler ist hier die Marke. Das Profil sollte authentisch und persönlich sein. Also, ruhig auch die eigenen Hobbys aufführen. Auch das kann Kontakte mit Interessenten ermöglichen“, so die Empfehlung des Beraters.

Zweitens Mehrwert bieten: Das Vermittlerprofil kann Botschaften oder Sprüche, Fotos und kurze Videos enthalten. Wie Videomarketing funktioniert, erklärte Stephan Peters in seinem Vortrag auf der MMM-Messe (VersicherungsJournal 20.3.2019).

Persönliches erstmal im Vordergrund

Dritter Schritt auf der To-do-Liste von Mohamad: mit der anvisierten Zielgruppe vernetzen. Das heißt, potenzielle Kunden direkt über Instagram anschreiben, welchen Inhalt man interessant fand oder welches Foto gefiel.

Viertens sollte der Makler dann eine persönliche Beziehung aufbauen, den Interessenten ans Telefon bringen. Hier könne sich der Vermittler dann mit dem Interessenten austauschen. Anknüpfungspunkt für ein Gespräch können durchaus „Hobbys oder private, geteilte Interessen sein“, so Mohamad.

Man müsse ja nicht gleich mit dem der Tür ins Haus fallen und als Erstes den geeigneten Versicherungsvertrag auf den Tisch legen. Erst nach Kontaktaufnahme und Beziehungsaufbau stehe dann als letzter Schritt der Abschluss auf dem Programm, so der Berater.