Wie kann man als Makler heute digital verkaufen?

2.4.2019 – Der digitale Versicherungsmarkt entwickelt sich schnell. Kunden sind zunehmend bereit, ihre Geschäfte online abzuschließen und damit treiben sie den Markt voran. Im Interview mit dem VersicherungsJournal berichtet Ingolf Putzbach, Geschäftsführer von Sum Cumo, welche Herausforderungen auf den Makler zukommen und wie er sich seinen Arbeitsablauf durch Digitalisierung erleichtern kann.

WERBUNG

VersicherungsJournal: Die Sum Cumo GmbH, ein Tochterunternehmen der Versicherungsgruppe die Bayerische, beschäftigt sich mit internetbasierten Versicherungslösungen. Laut einer Bitkom-Umfrage aus dem Februar 2019 hat schon jeder zweite Bundesbürger eine Versicherung online abgeschlossen (VersicherungsJournal 27.2.2019). Die Befragung hat aber auch ergeben, dass 55 Prozent zwar das Internet nutzen, um sich über Versicherungen zu informieren, den Abschluss dann aber doch lieber vor Ort beim Versicherungsmakler oder in der Bank erledigen. Was will denn der Kunde heute?

Ingolf Putzbach: Über Portale wie Netflix, Spotify und Amazon erhält der Endkunde heute eigenständig, sofort und rund um die Uhr einen umfangreichen Überblick mit einer Vielzahl von Angeboten. Im Zuge der Digitalisierung und durch diese nutzerfreundlichen Angebote der Tech-Unternehmen wird auch die Versicherungsbranche angetrieben. Der Kunde erwartet also von seinem Versicherungsprodukt ähnliche Einfachheit und Flexibilität. Dennoch wünscht er sich im Kern ein funktionierendes Produkt, das im Schadenfall einspringt und Sicherheit gibt.

VersicherungsJournal: Damit stellt die Digitalisierung nicht nur die Produktentwicklung vor neue Aufgaben. Auch Beratung und Vertrieb müssen die Kundenansprüche auf digitale Verfügbarkeit und Onlineservice aufgreifen. Können Versicherungsvermittler das bereits, wenn man betrachtet, wie die meisten Makler arbeiten?

Putzbach: Gespräche mit Maklern im Rahmen von Befragungen oder Messen wie der DKM zeigen, dass zum digitalen Vertrieb von Maklern noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist – insbesondere auch zu den „ungeahnten“ Möglichkeiten. Das Gros der Makler hat zu wenig Einblicke in die Möglichkeiten des digitalen Vertriebs: von der Lead- und Abschlussgenerierung über den Aufbau von Kundenloyalität bis zur Unterstützung effizienter Geschäftsprozesse.

Ingolf Putzbach (Bild: Alexander Babic)

VersicherungsJournal: Wie kann sich der Makler dabei unterstützen lassen, ein digitales Profil zu entwickeln und sich für die Online-Ansprache von Kunden besser aufzustellen?

Putzbach: Grundvoraussetzung für den Makler ist eine Präsenz im Internet für jede Form der digitalen Interaktion. Die Basis bildet eine eigene Website samt Beschreibung des Beratungsangebots, der Versicherungsprodukte und den Kontaktdaten mit einer eigenen E-Mail-Adresse. Anbieter wie Jimdo.de oder Wix.com bieten eine einfache Möglichkeit, durch Website-Baukästen einen Auftritt selbst schnell zusammenzusetzen. Es empfiehlt sich jedoch eine professionelle Erstellung, da der Kunde direkte Schlüsse vom Internetauftritt auf die Arbeit des Maklers ziehen wird. Sie ist seine „digitale Visitenkarte“. Der Preis für eine professionelle Erstellung hängt neben anderen Parametern auch von der Anzahl der Unterseiten und den Ansprüchen an Optimierung für Smartphones und Tablets et cetera ab. Realistischerweise sollte ein Makler mit Erstellungskosten ab 500 Euro aufwärts rechnen. Je besser er die Inhalte für sein Unternehmen vorbereitet, umso leichter wird die Umsetzung für alle Beteiligten.

Relevante Inhalte wie Schlagworte zu den angebotenen Leistungen sind wichtig, um für Suchmaschinen zu optimieren. Um Herauszufinden, ob die eigenen Startseite und die Unterseiten für die Suchmaschinen optimiert sind, lassen sich auch Tools wie Sistrix nutzen.

Auch ein Eintrag in Google Mybusiness bietet sich für einen Makler an, da somit für kleinere, eher regional tätige Unternehmen Vorteile entstehen. Ohne überbordenden Verwaltungsaufwand können die aktuellen Firmendaten gepflegt werden, um in den bedeutendsten Google-Diensten gefunden zu werden. Auftritte in den gängigen sozialen Medien wie Facebook, Linkedin und Xing vermitteln dem Kunden einen professionellen Eindruck und bauen Vertrauen auf. Wichtig ist, dass keine Vermischung mit persönlichen Themen erfolgen sollte, ebenso auch keine Privatfotos zum Auftritt gehören. Eintreffende Nachrichten sollten innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden und freundliche und höfliche Antworten sind selbstverständlich.

VersicherungsJournal: Damit hat sich der Vermittler dann um eher klassische Marketingthemen wie Auffindbarkeit und Positionierung gekümmert. Wie kann er darüber hinausgehend digitale Lösungen für Beratung und Service einsetzen?

Putzbach: Der Nutzen der Onlinehilfsmittel geht noch weiter. Auch ein Onlinekonferenztool kann eingesetzt werden, um mit dem Kunden zu kommunizieren. Hierzu sucht sich der Makler einen passenden Anbieter aus und bereitet „digitale Termine“ vor. Neben professionellen Beratungstools reicht es schon, zum Start Videodienste wie Skype, Zoom oder Go-to-Meeting einzusetzen. Wichtig ist, dass der Kunde für die Teilnahme nur einen Link anklicken muss, denn Download- oder Registrierungsprozesse stellen eine unnötige Hürde dar. Ob der Makler ein Tool benötigt, mit dem er auch Präsentationen und Beratungs- beziehungsweise Abschlussstrecken zeigen kann, sollte er für sich selbst abwägen. Die Konferenzangebote gibt es als Skype Desktopvariante kostenlos, mit weiteren Dienstleistungen sind aber monatliche Gebühren fällig. Eine Schulung für die Nutzung ist durch Video unkompliziert möglich.

VersicherungsJournal: Auch Versicherungs-Gesellschaften kommen heute ohne das Bekenntnis, sich an den veränderten Kundenbedürfnissen zu orientieren, nicht aus. Der interne Digitalisierungsdruck ist hoch. Wie können die Anbieter Makler in Richtung Onlinevertrieb unterstützen?

Putzbach: Eine aktive Förderung des digitalen Vertriebs durch die Versicherer ist verstärkt notwendig. Ziel ist es, die tatsächlichen Möglichkeiten und Chancen aufzuzeigen sowie Hemmschwellen und Ängsten offen zu begegnen, um Änderungsprozesse für den Makler zu erleichtern.

Da der Versicherungskunde heute durch das Prüfen von Leistungen und Preisen auf Vergleichsportalen und andere Recherchen ein gut informierter Partner ist, hat sich der Umgang mit ihm verändert. Er ist eher auf Augenhöhe zu sehen. Daher ist es umso wichtiger, dem Kunden ein auf seine Bedürfnisse geschneidertes Paket anbieten zu können. Ziel ist es als Makler, die Komplexität für den Kunden zu verringern und den Entscheidungsprozess zu objektivieren, um auch in der digitalisierten Welt die erste Anlaufstelle für seinen Kunden zu sein und zu bleiben. Die Aufgabe des Versicherungs-Unternehmens ist es, entsprechende Schnittstellen für den digitalen Transfer von Kunden- und Versicherungsdaten anzubieten. Damit wird der Makler in die Lage versetzt, seinem Kunden ohne erneute Rücksprache mit dem Versicherer zu helfen.

Gleichzeitig ist es wichtig, dass der Makler die hohe Entwicklungs-Geschwindigkeit des Internets erkennt. Die Digitalisierung hat zwei Seiten, sie erleichtert die Arbeit, aber sie treibt auch die Entwicklung schnell voran: Ein heutiger Trend und eine heutige Relevanz einer Website oder eines Portals kann sich schlagartig schon morgen verändern.

VersicherungsJournal: Wie kann ein Makler auf diesen ständigen Anpassungsdruck reagieren?

Putzbach: Die Herausforderung für den Makler ist, sich stetig weiterzubilden. Er muss die neuen Vertriebs- und Kommunikationswege als Erweiterung seines Geschäftsmodells verstehen. Helfen können ihm sowohl Seminare, wie sie die Deutsche Makler Akademie anbietet, ebenso wie neue kostenlose Wege, wie zum Beispiel der neue Allianz Makler-Podcast. Wichtig ist, die Offenheit den neuen Kommunikationswegen gegenüber. Die Digitalisierung bringt ihm zahlreiche Erleichterungen und Beschleunigungen bei der Bearbeitung von Prozessen, sei es beim Vertrieb, beim Abschluss von Policen oder bei der Schadenbearbeitung. Die gewonnene Zeit kann er dann in die individuelle Beratung investieren, die trotz moderner Technologie noch für lange Zeit das wichtigste Alleinstellungsmerkmal für den Makler bleiben wird.

Die Fragen stellte