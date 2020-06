Wie Firmenkunden sich nach Corona absichern wollen

22.6.2020 – Gerade größere Unternehmen wollen eine Betriebsschließungs-Versicherung abschließen und sind sich der Cyberrisiken durch Heimarbeitsplätze durchaus bewusst. Der digitale Abschluss steht dabei nicht im Vordergrund, sondern immer noch der persönliche Draht zum Vermittler, wie eine Kubus-Sonderstudie von MSR belegt.

Die Ereignisse der vergangenen Monate haben Firmenkunden für das Thema Betriebsschließung sensibilisiert. Durch die Pandemie wird Homeoffice deutlich relevanter für Unternehmen und damit auch der Schutz der eigenen IT-Infrastruktur.

2020 ist die Bereitschaft zum Online-Abschluss einer betrieblichen Versicherung gestiegen. Die Nutzung digitaler Kanäle im Rahmen der Kundenbeziehung hat sich jedoch nicht weiterentwickelt.

„Sonderbericht zur Coronakrise“

Zu diesen Ergebnissen kommt die Untersuchung „Kubus Gewerbekunden Covid 19“ der MSR Consulting Group GmbH. Die Studie basiert auf einer im März bis Mai durchgeführten telefonischen Befragung von 2.000 Gewerbekunden mit jeweils zwei bis 100 Beschäftigten in ausgewählten Branchen. Die Marktforscher interviewten in den Firmen die Entscheider in Versicherungsfragen.

Die aktuelle Auswertung versteht sich laut Autoren der Kubus-Studienreihe als „Sonderbericht zur Coronakrise“.

BSV ist für Firmenkunden eine künftige Option

Die Pandemie und ihre Folgen sowie die Berichterstattung zu den Risiken für Firmenkunden scheint einen Nerv bei der gewerblichen Klientel getroffen zu haben. Viele Unternehmen planen den Abschluss einer Betriebsschließungs-Versicherung (BSV). „Auch Unternehmen, die von der Krise weniger stark betroffen sind, möchten sich absichern“, heißt es in den Studienunterlagen.

Und das, obwohl die Versicherer gerade bei diesem Produkt und seinen diskutierten Leistungen in der Kritik standen und immer noch stehen, wie ein Blick in das Archiv des VersicherungsJournals zeigt.

20 Prozent der Entscheider, die in Firmen mit bis zu 100 Mitarbeitern arbeiten, wollen auf jeden Fall eine BSV abschließen. 39 Prozent prüfen den Kauf einer Police. Bei den Unternehmen mit 50 bis 100 Beschäftigten wollen immerhin noch zehn Prozent eine entsprechende Police erwerben, 29 Prozent prüfen den Abschluss.

In der vorliegenden Kubus-Studie geben 20 Prozent der Befragten an, dass sie bereits Regelungen für Heimarbeitsplätze in den Firmen haben. Davon sind bereits 41 Prozent in Besitz einer Cyberversicherung. Bei den 80 Prozent, die Homeoffice noch nicht als Standard für die Belegschaft anbieten, haben nur elf Prozent eine entsprechende Police in der Schublade.

(Bild: MSR)

Zufriedenheit der Kunden steigt

Die Kontakte zu den Firmenkunden-Betreuern der Versicherer haben 2020 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zugenommen, wie aus den Studienunterlagen weiter hervorgeht.

Die Zufriedenheit mit dem Ansprechpartner bei Kontakt in den letzten sechs Monaten ist nach Aussage der Befragten gestiegen. 2018 betrug der errechnete Mittelwert, der die Zufriedenheit der Klientel misst, noch 1,94. Im Vorjahr lag er bei 1,88. In den ersten Monaten 2020 weisen die Autoren der Studie einen Wert von 1,75 aus.

Bei den Möglichkeiten der Kontaktaufnahme sind die Firmenkunden konservativ. Sie akzeptieren die digitale Option in Krisenzeiten, bevorzugen aber nach wie vor den persönlichen Kontakt.

Das zeigt sich auch beim Abschluss: 2020 können sich 71 Prozent den Direktabschluss einer Betriebsversicherung im Internet vorstellen (2019: 62 Prozent). Die digitalen Kanäle der Versicherer werden aktuell aber nur von einer Minderheit genutzt. 33 Prozent informiert sich über die Website des Anbieters, 14 Prozent kommuniziert per E-Mail und 19 Prozent besucht das Kundenportal.