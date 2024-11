Wie es um die Online-Sichtbarkeit der Kfz-Versicherer bestellt ist

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

28.3.2012 – Die R+V Gruppe konnte 2011 die eigene Marktposition ausbauen. Auch wenn die Volksbanken neue Verkaufsrekorde erzielten, so hinterließen Schuldenkrise und Naturkatastrophen doch deutlich Spuren im Ergebnis. Die R+V Gruppe konnte 2011 die eigene Marktposition ausbauen. Auch wenn die Volksbanken neue Verkaufsrekorde erzielten, so hinterließen Schuldenkrise und Naturkatastrophen doch deutlich Spuren im Ergebnis. mehr ...

7.11.2024 – Das Analysehaus hat am Donnerstag die Ergebnisse des aktualisierten Produktratings in der Sparte vorgestellt. Fast jeder vierte der über 350 Testkandidaten erhielt die Höchstnote – verteilt auf 45 Produktgeber. Drei Akteure schafften es neu in die Spitzengruppe, einer fiel aus dieser heraus. (Bild: Wichert) Das Analysehaus hat am Donnerstag die Ergebnisse des aktualisierten Produktratings in der Sparte vorgestellt. Fast jeder vierte der über 350 Testkandidaten erhielt die Höchstnote – verteilt auf 45 Produktgeber. Drei Akteure schafften es neu in die Spitzengruppe, einer fiel aus dieser heraus. (Bild: Wichert) mehr ...

4.11.2024 – Die Analysten von Franke und Bornberg haben für den Fernsehsender NTV einen Vergleich von Kraftfahrtpolicen durchgeführt. Neben den Bedingungen wurden auch die Tarifbeiträge für drei Musterfälle berücksichtigt. (Bild: Wichert) Die Analysten von Franke und Bornberg haben für den Fernsehsender NTV einen Vergleich von Kraftfahrtpolicen durchgeführt. Neben den Bedingungen wurden auch die Tarifbeiträge für drei Musterfälle berücksichtigt. (Bild: Wichert) mehr ...

30.10.2024 – Transparent-beraten.de hat die Anbieter anhand mehrerer Studien einem Qualitätsranking unterzogen. Nur ein Autoversicherer erhielt in der Untersuchung des Maklerhauses die Höchstnote von 100 Punkten, weitere scheiterten daran nur knapp. (Bild: Pixabay CC0) Transparent-beraten.de hat die Anbieter anhand mehrerer Studien einem Qualitätsranking unterzogen. Nur ein Autoversicherer erhielt in der Untersuchung des Maklerhauses die Höchstnote von 100 Punkten, weitere scheiterten daran nur knapp. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

31.7.2024 – Der Versicherer will mit einer radikalen Maßnahme die Verluste in bestimmten Bereichen der Kompositsparten begrenzen. Was zu welchem Termin geplant ist und wie betroffene Versicherungsmakler darauf reagieren. (Bild: Talanx) Der Versicherer will mit einer radikalen Maßnahme die Verluste in bestimmten Bereichen der Kompositsparten begrenzen. Was zu welchem Termin geplant ist und wie betroffene Versicherungsmakler darauf reagieren. (Bild: Talanx) mehr ...

10.7.2024 – Was ist dran an den aktuellen Preisanpassungen des Autoversicherers? Kunden sollen über Beitragssteigerungen von 75 Prozent klagen. Wie man in Hannover die Preisbewegungen einordnet. (Bild: M 93, CC BY-SA 3.0) Was ist dran an den aktuellen Preisanpassungen des Autoversicherers? Kunden sollen über Beitragssteigerungen von 75 Prozent klagen. Wie man in Hannover die Preisbewegungen einordnet. (Bild: M 93, CC BY-SA 3.0) mehr ...