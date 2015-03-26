Wie ein Makler seine Kunden durch alle Lebensphasen begleitet

3.11.2025 – Bei älteren Verbrauchern müssen auch Versicherungsvermittler viel Einfühlungsvermögen zeigen. Obwohl diese Klientel zumeist voll abgesichert ist, sind die Senioren für den Vertrieb interessant. Dabei geht es weniger darum, neue Policen abzuschließen, sondern bestehende Verträge altersgerecht anzupassen. Hierbei gilt es, spezielle Konditionen für Versicherte im oder kurz vor dem Rentenalter zu beachten. Das berichtet Versicherungsmakler Detlef Tauscher im VersicherungsJournal-Extrablatt.

„Menschen, die das 50. Lebensjahr erreicht oder überschritten haben, werden häufig in der Vermittlerwelt als wenig interessant oder rentabel angesehen. Bei uns nicht“, sagt Versicherungsmakler Detlef Tauscher, selbst Jahrgang 1962.

„Wir wissen selbstverständlich auch, dass wichtige Risikoabsicherungen – wie Berufsunfähigkeit, Fondsrenten, Krankenzusatz- oder Krankenvollversicherung – nicht mehr als Vermittlungspotenzial zur Verfügung stehen. Aber die Bereiche Vorsorge und Notfallplanung beraten wir nicht erst ab 50 Jahren, sondern schon mit dem Start in das Berufsleben“, erklärt er sein Konzept.

Tauscher gründete 2006 die Centberg GmbH als Start-up-Unternehmen in Berlin, die er heute zusammen mit seinem Sohn Philipp als Co-Geschäftsführer leitet. Viele seiner rund 3.000 Mandanten begleitet er seit knapp zwei Jahrzehnten. Der studierte Betriebswirt nutzt dabei seine Erfahrungen aus dem Banken- und Immobiliensektor und in der Marktrecherche.

Philipp und Detlef Tauscher (Bild: Carsten Scheibe/Unser Havelland)

Drei Argumente für reifere Mandanten

Warum spielen reifere Mandanten bei ihm eine bedeutende Rolle? Der Makler nennt drei Argumente:

Ein gegebenes Serviceversprechen einlösen: Wir geben unser Serviceversprechen mit Abschluss des Maklervertrages ab. Hierfür haben wir einen Verhaltenskodex entwickelt, an den sich Gesellschafter, Geschäftsführung und Beschäftigte gleichermaßen zu halten haben. Für unsere Kunden heißt das: Sie dürfen auf unseren Service vertrauen – auch dann, wenn er für uns nicht zwingend rentabel ist.

Langjährige Kunden empfehlen glaubwürdig weiter: Je länger ein Kunde unseren Top-Service erlebt – oft über Jahrzehnte –, desto überzeugender kann er die Centberg-Dienstleistungen weiterempfehlen. Unsere Erfahrung ist, dass die Empfehlungszahlen von langjährigen Kunden von Jahr zu Jahr steigen.

In allen unterschiedlichen Lebensphasen begleiten: Bei Kunden, die das 50. Lebensjahr überschreiten, rückt die Frage nach der Gestaltung der Rentenphase sukzessive in den Fokus. Das bedeutet: Die Finanzplanung und Vorsorgeprodukte müssen überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Bei Versicherungen sind erneut Anpassungen vorzunehmen. Kunden sind offener für Informationen – zum Beispiel zu Themen wie Rentenantrag, Vorsorgevollmacht oder Testament.

WERBUNG

Top-Five-Policen für Senioren

Worauf konkret zu achten ist, verdeutlicht Tauscher an folgenden – laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) – „fünf wichtigsten Versicherungen für Senioren“:

Private Haftpflichtversicherung: Der GDV gibt hierzu folgenden Ratschlag: „Rentner sollten darauf achten, dass die Haftpflichtversicherung Deliktunfähigkeit beinhaltet. Dann zahlt die Privathaftpflichtversicherung oft auch für Schäden, die durch Demenz verursacht wurden.“ Tauscher findet diesen Hinweis zwar richtig, betont aber: „Die regelmäßige Wartung der Privathaftpflicht führt schon weit vor Renteneintritt zu Anpassungsbedarfen. Kinderauszug, das Erreichen des 55. Lebensjahres oder die Statusänderung von Paar auf Single beziehungsweise umgekehrt gehören dazu.“

Krankenversicherung: „Für Rentner gilt folgende Faustformel: Sie sind im Ruhestand genauso kranken- und pflegeversichert wie im Erwerbsleben“, heißt es hierzu vom GDV. „Nicht zwingend“, merkt Tauscher an. „Bei privat Krankenversicherten können zur Beitragseinsparung Tarifwechsel oder Abwahl von Zusatzbausteinen angeraten sein. Oder durch den Wegfall einer betrieblichen Krankenversicherung kommt es zu bisher nicht erwarteten Leistungsreduzierungen. Oder Zusatzversicherungen sehen eine Änderung ab einem bestimmten Alter vor.“

Auslandskrankenreiseversicherung: „Mit zunehmendem Alter steigt auch das Risiko, am Urlaubsort krank zu werden.“ Zu diesem GDV-Hinweis schüttelt Tauscher ungläubig den Kopf: „Das eine hat mit dem anderen nichts, aber auch gar nichts zu tun. Eine Auslandsreisekrankenversicherung ist jedem, der ins Ausland reisen möchte, dringend zu empfehlen, völlig egal, wie alt die Person ist. Nur so ist eine vollständige Kostenübernahme bei Akutfällen für gesetzlich und privat Krankenversicherte sichergestellt, plus Rückholungskosten.“

Pflegezusatzversicherung: Eine private Pflegeversicherung ist grundsätzlich sinnvoll und sollte so früh wie möglich abgeschlossen werden, empfiehlt der GDV. Dem schließt sich Tauscher an: „Richtig, denn wer sich erst mit 50 plus für eine Pflegeversicherung entscheidet, wird für eine solide Absicherung sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Das können objektiv die Wenigsten.“

Private Unfallversicherung: Hierbei gilt es, auf spezielle Unfalltarife für Senioren zu achten, die zusätzliche Assistance-Leistungen beinhalten.

Haftpflichtversicherung ist besonders wichtig

Für andere Experten, wie beispielsweise den Ruhestandsplaner Robert Aschauer, stehen gleichfalls die private Haftpflichtversicherung sowie alle anderen Haftpflichtversicherungen ganz oben im Ranking. Seiner Meinung nach benötigen Senioren folgende Produkte allerdings eher seltener:

Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsversicherung,

Krankenhaustagegeldversicherung,

Krankentagegeldversicherung,

private Pflegezusatzversicherung.

Dass solche Rankings sinnvolle Hinweise geben können, bestreitet Makler Tauscher nicht. Am Beispiel der privaten Pflegeversicherung erklärt er aber, warum sie keinesfalls die individuelle Beratung ersetzen können.

„Die versicherte Person ist alleinstehend und erhält eine Rentenleistung von 3.000 Euro aus gesetzlicher, privater und betrieblicher Versorgung. Sie hat vielleicht auch noch Immobilienvermögen, aber keine Angehörigen, die im Erbfall berücksichtigt werden sollen“, so Tauscher. „Dann ist fraglich, ob eine private Pflegeversicherung notwendig ist.“

Mit dem Alter ändert sich der Versicherungsbedarf

Nicht erst ab dem 50. Lebensjahr können sich die Umstände der Versicherten und damit der Versicherungsbedarf ändern.

Beispiel Privathaftpflicht (PHV): Bei regelmäßigem Service wird frühzeitig bekannt, dass Kinder sich auf dem Weg zu einer Ausbildung, einem Studium, einem Beruf oder der ersten eigenen Wohnung befinden.

„Für die vorhandene Police der Eltern könnte das eine Anpassung mit Prämiensenkungspotenzial bedeuten. Die Kinder benötigen dann eigene Deckungen. Auch gibt es PHV-Tarife, die mit dem Erreichen von 55 Jahren günstiger im Beitrag sind als bisher“, klärt Detlef Tauscher auf.

„Spezielle Unfallversicherungen für Senioren schließen Gefahren wie einen Oberschenkelhalsbruch oder die Begleitung zu Terminen ein.“ Detlef Tauscher, Centberg

Alte Verträge der neuen Situation anpassen

Verlassen die Kinder ihr Elternhaus, denken Hausbesitzer und Wohnungsmieter perspektivisch nicht selten darüber nach, sich zu verkleinern. Wird das Vorhaben in die Tat umgesetzt, gibt es Anpassungs- und Einsparpotenzial bei Gebäude- und Hausratversicherungen.

Auch die Anpassung oder der Wechsel der Kfz-Police sind zu prüfen. Viele Versicherer geben erfahrenen sowie seltenen Fahrern oder für umweltfreundliches Fahrverhalten Rabatte.

Für wesentlich wichtiger hält Makler Tauscher Anpassungen und Änderungen in der Unfallversicherung: „Sie sind vor Renteneintritt durchzuführen, damit dieser wichtige Schutzschirm auch noch in der Rentenphase wirkungsvoll aufgespannt bleibt.“ Denn: Im Alter steigt das Risiko für Unfälle.

Spezielle Unfallversicherungen für Senioren sind darauf ausgelegt. So lassen sich Gefahren wie ein Oberschenkelhalsbruch oder spezielle Leistungen wie die Begleitung zu Terminen einschließen.

Die Renten- und Krankenversicherungsbiografie des einzelnen Kunden genauer unter die Lupe nehmen. Detlef Tauscher, Centberg

Altersvorsorgeprodukte für lebenslange Rente

„Ab 50 plus wird es Zeit, die Ruhestandsplanung intensiver in den Blick zu nehmen. Zu entscheiden ist unter anderem, welche Altersvorsorgeprodukte für eine lebenslange Rente dienen können, welche für eine Kapitalauszahlung oder gar einen Mix.

Oder kann eine anstehende Kapitalauszahlung als Einmalzahlung in eine Rentenversicherung sinnvoll sein? All das führt dazu, die Renten- und Krankenversicherungsbiografie des einzelnen Kunden oder Paares genauer unter die Lupe zu nehmen“, erzählt Tauscher.

Die Grundregel „Langsam und deutlich sprechen“ gilt zwar für jeden Kundenkontakt. Bei Senioren ist allerdings eine höhere Sensibilität gefragt. Vielleicht tragen sie ein Hörgerät oder brauchen eine starke Brille, um kleinere Schrifttypen zu erkennen. Nicht nur unternehmensspezifische Bezeichnungen und Abkürzungen sind zu vermeiden, sondern ebenso Begriffe aus dem Jugendslang.

Und wie sieht es mit moderner Kommunikationstechnik aus? Detlef Tauscher berät zu 90 Prozent per Telefon oder E-Mail, manchmal auch via Videokonferenz. Nur in wenigen Einzelfällen wird auch ein persönliches Gespräch „Face-to-Face“ vor Ort geführt.

Wichtig ist, sich in der Kommunikation seinem Gesprächspartner anzupassen. Detlef Tauscher, Centberg

Auch 80-Jährige mit moderner Kommunikation vertraut

Detlef Tauscher (Bild: Centberg)

„Wichtig ist, sich in der Kommunikation seinem Gesprächspartner anzupassen. Es gibt 80-Jährige, die um ihr Alter und die damit verbundenen Entscheidungen wissen und offen damit umgehen. Sie greifen Fragen auf und geben klar zu erkennen, worüber sie sprechen möchten oder worüber nicht. Auch sind sie mit den modernen Kommunikationstechniken vertraut.

Andere sind deutlich jünger und sperren sich vor den mit Sicherheit zu erwartenden Szenarien. Hier gilt es, den Wunsch nach Selbstbestimmung bei den Kunden zu wecken.

Zum Beispiel mit folgender Frage: „Möchten Sie, dass andere für Sie Entscheidungen treffen, wenn Sie es selbst nicht mehr können?“ Mit Hilfe solch gezielter Fragen können Vermittler und ihr Kunde ausloten, wie intensiv die Beratung erfolgen kann.

Realisten und Angsthasen als Kundentypen

Welche Risiken sie absichern möchten, wissen ältere Kunden oft genauer als jüngere. „Häufig durch sich entwickelnde Krankheiten, klassische Altersfragen wie Erbschaften und/oder Berichte von Freunden und Bekannten“, berichtet Tauscher von seinen Erfahrungen. In der Regel sind ältere Kunden dabei weniger risikofreudig als jüngere.

Schätzen Senioren ihre Lebenserwartung richtig ein? „Realisten ja, Angsthasen nein“, meint Tauscher. „Angsthasen sind diejenigen, die vor dem Tod oder der Demenz Angst haben und dadurch nicht in der Lage sind, die Dinge aktiv zu bestimmen.“

Wichtige Fragen für Vermittler und Senior in diesem Zusammenhang seien:

Welche Pläne haben Sie für die Rentenphase?

Haben Sie schon eine Patientenverfügung?

Haben Sie sich Gedanken gemacht, wer etwas erben soll?

Haben Sie jemanden, dem Sie vertrauen und mit dem Sie über den Fall von Demenz, Pflege oder Tod sprechen können?

Haben Sie ein Notfallblatt, aus dem ersichtlich wird, wer wann zu informieren ist?

Beratung von Ü50-Kunden erfordert viel Zeit

Wann und warum ältere Versicherte ihren Finanzberater wechseln, ist kaum erforscht. Bei Versicherungsmakler Tauscher kommen sie oft auf Empfehlung, wenn der bisherige Berater selbst zwischenzeitlich Rentner ist und nicht mehr zur Verfügung steht.

Wenn dann der Eindruck beim Kunden entsteht, für den Nachfolger in einer Versicherungsagentur oder in einem Maklerbetrieb nicht mehr interessant zu sein, wird eine Alternative gesucht.

Und wie steht es mit dem Beratungsaufwand für ältere Neukunden? „Das ist vom Typ abhängig. Wer in jungen Jahren schon einen wesentlich höheren Beratungsaufwand benötigte, wird dies in der Regel auch in der Rentenphase brauchen“, antwortet Tauscher.

„Neukunden älteren Semesters sind tatsächlich beratungsintensiver, da entweder akute Fragen bestehen und/oder die Historienaufklärung zu dem Vorvermittler und der eigenen Versicherungswelt umfassend, manchmal auch umständlich, vorgestellt wird.“

„Ältere Kunden sehr wohl interessant und rentabel“

Besonders dankbar für ein Gespräch sind vereinsamte Senioren – sei es beim Einkaufen oder eben beim Versicherungsvermittler. Auch das führt zu längeren Beratungssitzungen. „Wir nehmen uns die Zeit und versuchen, mit Anstand und Höflichkeit ein ‚Ausufern‘ der Gespräche im Griff zu behalten. Dafür haben die meisten Menschen auch Verständnis“, erklärt Tauscher.

Er bedauert sehr, dass Versicherungsvermittler in vielen – sicherlich nicht allen – Fällen das Interesse an ihren Kunden verlieren, sobald die Rendite sinkt. Für ihn hingegen steht fest: „Ältere Kunden sind sehr wohl interessant und rentabel.“

Nebenbei können Vermittler bei Neukunden 50 plus so manch Skurriles erleben, weiß Tauscher zu berichten:

Verträge mit uralten Versicherungsbedingungen laufen seit Jahrzehnten.

Es sind Hunde versichert, die vor zehn Jahren verstorben sind.

Rentner zahlen noch Beiträge für den Berufsrechtsschutz in ihrer Rechtsschutzversicherung.

Für Autos mit einem heutigen Wiederbeschaffungswert von nur noch 3.000 Euro bestehen weiterhin Vollkaskoversicherungen.

In Krankenzusatz- und Unfallversicherungen sind Personen bei den älteren Versicherten mitversichert, die seit 15 Jahren berufstätig sind, einen eigenen Risikoschutzschirm aufgespannt haben und nicht von der Doppelabsicherung wissen.

Mehr zur Ruhestandsplanung im Extrablatt

Extrablatt 4|2025 (Bild: VersicherungsJournal)

Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem VersicherungsJournal-Extrablatt 4|2025. Darin lesen Sie, wie Versicherungsvermittler den sogenannten Babyboomern der Geburtsjahrgänge 1957 bis 1968 dabei helfen können, Vermögen zu übertragen, für den Pflegefall vorzusorgen und Hinterbliebene abzusichern.

Konkret geht es beispielsweise ums clevere Vererben mit Generationenversicherungen und darum, wie ein Supervermächtnis vermeidbare Steuern spart.

Das Heft „Zielgruppe Senioren – Wachstumschancen mit reifen Kunden“ steht seit dem 27. Oktober im Internet zum Herunterladen (PDF; 3,5 MB) bereit.

VersicherungsJournal in gedruckter Form

Die VersicherungsJournal-Extrablatt-Ausgaben ergänzen viermal jährlich in gedruckter Form die tägliche Online-Berichterstattung.

Die zukünftigen Druckausgaben können über dieses Formular bestellt werden. Das Heft ist – im Inlandsbezug – kostenfrei.

Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, hat auch diese Ausgabe automatisch zugesandt bekommen. Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals werden bevorzugt bedient und können rund eine Woche früher auf die neuen Ausgaben im PDF-Format zugreifen.