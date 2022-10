Wie die Kfz-Versicherer den Umbruch in ihrer Sparte befeuern

14.10.2022 – Geschäftsmodelle wie „Embedded Insurance“ und Abo-Modelle für private Fahrzeuge machen die Absicherung über eine klassische Kfz-Police unsichtbar, weil die Verträge im Bestellvorgang integriert sind. Die Ergo sichert sich jetzt den Zugang zu dieser Produktwelt über eine Kooperation mit dem chinesischen Elektroautobauer Nio. Auch die klassischen Vertriebswege werden die Veränderungen zu spüren bekommen.

Die Kfz-Versicherung der Zukunft bewegt sich stark in Richtung Mobilitätsabsicherung. Große Anbieter suchen nach Kooperationen, um den Wandel frühzeitig zu meistern (VersicherungsJournal Medienspiegel 18.10.2021).

Jüngstes Beispiel ist die Zusammenarbeit der Nio Deutschland GmbH und der Ergo Group AG. Die Düsseldorfer sind seit Marktstart am 7. Oktober offizieller Versicherungspartner für die Elektrofahrzeuge.

Ergo versichert alle Elektrofahrzeuge von Nio

Die Munich-Re-Tochter versichert die Autos des chinesischen Unternehmens, die in Deutschland aktuell nur im „Nio Subscription“-Modell angeboten werden. Bestandteil des monatlichen Abo-Preises ist dabei der Haftpflicht- und Kaskoschutz der Ergo.

Beide Unternehmen haben zudem vereinbart, an weiteren Versicherungslösungen für die Fahrzeuge des Anbieters zu arbeiten, „etwa im Kontext des autonomen Fahrens oder der Batterietechnologie“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Das Potenzial für die Düsseldorfer dürfte von der Akzeptanz des Abo-Modells im deutschen Markt abhängen. „Wir werden jedes Auto von Nio in Deutschland versichern, das über das „N-Subscription“-Modell angeboten wird“, teilt die Ergo auf Nachfrage mit. Wie die Absatzziele der Chinesen hierzulande aussehen, ist nicht bekannt.

Das Prinzip des Abo-Modells: Die Hersteller, die diese Offerte ermöglichen, gehen feste Kooperationen mit Versicherern ein. Um frühzeitig in neuen Öko-Systemen aktiv zu werden, arbeitet die Ergo Versicherung AG bereits mit dem Marktführer bei Auto-Abos, der Fleetpool GmbH, zusammen.

Ergo kooperiert bereits mit BMW und Volvo

Die Vereinbarung mit Nio geht auf das Konto der Ergo Mobility Solutions (EMS), die Automotive und Mobility Tochtergesellschaft des Versicherers. Die Einheit arbeitet mit BMW (28.7.2020), Volvo und der Emil-Frey Gruppe zusammen.

„Ergo bringt eine weitreichende Expertise und eine hochspezialisierte Infrastruktur in die Kooperation ein. So kommen beispielsweise unser Mobility Technology Center sowie unsere SAP-Software-Plattform zum Einsatz“. So lässt sich Karsten Crede, Vorstandsmitglied der Ergo Digital Ventures AG und verantwortlich für EMS, zu dem Deal mit dem Autobauer zitieren.

Karsten Crede (links) mit Geschäftspartner Peter Hu von Nio (Bild: Ergo)

Der neue Partner aus Shanghai, seit 2021 in Europa unterwegs, weist bei seinen Elektrofahrzeugen eine Besonderheit aus: Die Batterien werden nicht fest verbaut. Sie können von den Nutzern an einer der sogenannten Power-Swap-Station (PSS) in rund fünf Minuten gegen eine neue ausgetauscht werden. Die erste PSS in Deutschland ist am Netz, bis Ende 2023 sollen es europaweit 120 sein.

Hansemerkur versichert Felgen und Reifen

Mit einer weiteren Vertriebskooperation im Mobilitätssektor warten die Hansemerkur Versicherungen auf. Die Hamburger bieten ab sofort gemeinsam mit der Reifencom GmbH, die das Portal Reifen.com betreiben, eine Felgen- und Reifenversicherung an.

Als Produktgeber für die Policen tritt die BD24 Berlin Direkt Versicherung AG (Berlin Direkt), ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Hansemerkur, an. Beide Versicherungen lassen sich direkt in der Reifen.com-Filiale beim Kauf neuer Reifen und Felgen abschließen. Im nächsten Schritt soll der Kauf auch online möglich sein.

Die Reifenversicherung gibt es laut Hansemerkur ab 3,90 Euro pro Reifen, die Felgenversicherung ab 39,90 Euro pro Felgenset. Kunden können bei beiden Versicherungen zwischen einem Basis- und Premium-Schutz wählen. Die Absicherungen gelten laut Anbieter europaweit bei Diebstahl, Vandalismus und Unfall. Schäden werden bis zu 100 Prozent erstattet.

Auch Huk-Coburg geht neue Wege

Auch die Huk-Coburg Versicherungen feilen an ihrem Serviceangebot rund um Mobilitätsabsicherung. Dafür übernahm das Branchenschwergewicht 25,1 Prozent an der Pitstop.de GmbH. Damit erhöhen die Franken die Schlagkraft ihres Werkstattnetzes deutlich: Die Anzahl der Servicepunkte steigt um rund 300 auf dann 450 Werkstätten in über 200 Städten (8.7.2022).

Der Versicherer sucht nach neuen Wegen, die eigenen Produkte zu vermarkten. Dafür beteiligt sich die Huk-Coburg an der Neugründung Neodigital Autoversicherung AG der Neodigital Versicherung AG (11.1.2022).

Zusätzlich will das Unternehmen mit der HDI Versicherung AG und dem LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. eine Plattform für Mehrwertservices auf den Markt bringen (17.12.2021).

Verbraucher interessiert Mobilität, aber nicht der Versicherungsvertrag

Die Aktivität der Versicherer hat gute Gründe. Experten prognostizieren, dass die klassische Autoversicherung in einigen Jahren ihren Charakter vollkommen verlieren wird. Die Menschen wollten Mobilität kaufen und würden sich nicht für eine Kfz-Police interessieren. Das war eindeutiger Tenor der Veranstaltung Mobilität & Kfz-Versicherung im Fokus im vergangenen Jahr (6.5.2021).

Ein weiterer Trend lautet: Nutzen statt besitzen. Das Auto-Abo, wie es der neue Ergo-Partner Nio offeriert, könnte künftig die neue Form der privaten Autonutzung werden. Das zeigt die Studie „Wie reagieren Autokäufer auf Elektroautos und Auto-Abos?“ (16.2.2022). Zwischen 29 und 31 Prozent der Verbraucher, die sich in den nächsten drei Jahren ein Auto anschaffen wollen, würden ein solches Modell nutzen.

Auch die sogenannte „Embedded Insurance“ könnte zum Umbruch im Kfz-Versicherungsvertrieb beitragen. Der Begriff beschreibt, wenn Versicherungen direkt in den Produktverkauf vonseiten eines Herstellers integriert werden.

Und das sei immer öfter der Fall. Embedded Insurance könnte zu großen Veränderungen des Marktes führen und nicht ohne Folgen für die klassische Vertriebswege bleiben, wie Marktbeobachter meinen (Medienspiegel 8.7.2022).