Wie die Inflation in verschiedenen Haushalten ankommt

21.4.2022 – Die Teuerungsrate stieg im März im Schnitt auf 7,3 Prozent. Die Entwicklung trifft einkommensschwache Familien besonders stark, während gutverdienende Singles besser davonkommen. Das geht aus dem IMK-Inflationsmonitor der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Ein anders Institut der Stiftung zeigt in einer weiteren Studie die großen regionalen Einkommensunterschiede in den 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten auf.

Der Ukraine-Krieg hat die Energiepreise im März 2022 auf Rekordniveau ansteigen lassen und die durch die Coronakrise stark gestiegenen Nahrungsmittelpreise aufgrund unterbrochener Lieferketten weiter klettern lassen. Von den Preisentwicklungen sind insbesondere einkommensschwache Familien betroffen.

Im Schnitt stieg die Inflation für alle Bevölkerungsgruppen um 7,3 Prozent. Im März legte die Quote so stark wie seit 40 Jahren nicht mehr zu, rechnet das zur Hans-Böckler-Stiftung gehörende Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in seinem „IMK Inflationsmonitor“ vor.

Preistreiber: Energie für Haushalt und Auto sowie Lebensmittel

Am stärksten sind die Preise im März im Vergleich zum Vorjahresmonat für Familien mit zwei Kindern und niedrigem Einkommen gestiegen, nämlich um 7,9 Prozent. Die niedrigste Preissteigerung mit sechs Prozent müssen dagegen Singles verkraften, die im Monat mehr als 5.000 Euro Nettoeinkommen zur Verfügung haben.

Der IMK Inflationsmonitor liefert monatlich die spezifischen Teuerungsraten für neun repräsentative Haushaltstypen, die sich nach Personenzahl und Einkommen unterscheiden. Das IMK stützt sich dabei auf die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes.

Als die stärksten Preistreiber sieht der Inflationsmonitor Haushaltsenergie, Kraftstoffe und Lebensmittel, die sich aber unterschiedlich stark bemerkbar machen: Bei Familien mit zwei Kindern und niedrigem Einkommen tragen diese drei Faktoren 5,9 Prozentpunkte der haushaltsspezifischen Inflationsrate von 7,9 Prozent bei.

Die verschiedenen Haushaltstypen sind unterschiedlich betroffen

Bei Alleinstehenden mit hohem Einkommen entfallen darauf hingegen nur 3,3 Prozentpunkte von insgesamt sechs Prozent haushaltsspezifischer Teuerung.

Der der Großteil der Belastungen steht den Haushalten noch bevor. Hans-Böckler-Stiftung

Wie aus dem Inflationsmonitor für März hervorgeht, „steht der Großteil der Belastungen in diesem Jahr den Haushalten noch bevor“, prognostizieren die Autoren. Im Januar und Februar, vor Kriegsbeginn in der Ukraine, seien die zusätzlichen Kosten aus gestiegenen Energie- und Nahrungsmittelpreisen „noch vergleichsweise gering“ gewesen. Im März seien sie aber deutlich gestiegen.

„Für die kommenden Monate werden, […] trotz einer prognostizierten leichten Entspannung bei den Inflationsraten, weiter hohe Zusatzbelastungen erwartet“, heißt es in einer Mitteilung der Hans-Böckler-Stiftung.

Das liege daran, dass bisher noch nicht alle Teuerungen der Energiepreise an die Privathaushalte weitergereicht wurden. Die Preise für Nahrungsmittel aber weiter anziehen und Kosten für Energie als auch Grundnahrungsmittel gerade bei einkommensschwächeren Haushalten stärker ins Gewicht fielen.

Große regionale Einkommensunterschiede

Die finanziellen Unterschiede in der Kasse richten sich aber nicht nur nach Familienstand, Einkommen und Kosten für Lebenshaltung, sondern auch nach dem Wohnsitz. So stehen Haushalten im Süden der Republik mehr Geld zu Verfügung als im Norden, gleiches gilt für die Kluft zwischen Westen und Osten.

Die regionalen Einkommensunterschiede in Deutschland sind nach wie vor groß, wie aus einer Studie des Wirtschafts- und Sozial-Wissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Sie stützt sich auf die aktuellsten verfügbaren Daten aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der Länder für 2019.

Unter dem verfügbaren Einkommen verstehen die Wissenschaftler das Primäreinkommen, als die Summe der Einkommen aus Vermögen und Erwerbstätigkeit. Davon werden Sozialbeiträge, Einkommensteuern, Vermögensteuern und sonstige direkte Abgaben abgezogen.

Dazu rechnet das WSI Sozialleistungen und sonstige öffentliche Transfers. Zudem werden etwa Leistungen wie Kfz- oder Haftpflicht-Versicherungen hinzugezählt. Im Ergebnis erhalte man dann das am Wohnort gemessene verfügbare Einkommen der privaten Haushalte, welches für den Konsum verwendet oder gespart werden kann.

Spitzenreiter und Schlusslichter beim Einkommen

Unter allen 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten war Heilbronn in der vorliegenden Auswertung Spitzenreiter, mit einem durchschnittlichen verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen von 42.275 Euro. Auf Platz zwei folgte der Landkreis Starnberg mit 38.509 Euro.

Bei den Schlusslichtern Gelsenkirchen und Duisburg im Ruhrgebiet lag das Pro-Kopf-Einkommen mit 17.015 Euro beziehungsweise 17.741 Euro nicht einmal halb so hoch. Den Durchschnittswert für die Bundesrepublik gibt das WSI mit 23.706 Euro an. Ein Ranking der 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten steht hier als Download zur Verfügung.

Das regional unterschiedliche Preisniveau trage laut der Studienautoren unter dem Strich ebenfalls zu einer gewissen Angleichung der Einkommen bei. Regionen mit hohem Einkommen hätten tendenziell auch höhere Mieten und Lebenshaltungskosten.