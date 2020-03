Wie die Bundesbürger sich bei Rechtsstreitigkeiten verhalten

2.3.2020 – Fast jeder zweite Deutsche setzt zur Absicherung auf eine Rechtsschutz-Versicherung. Die Verbreitung ist in Haushalten mit einem höheren Einkommen größer. Bei einem durchschnittlichen Streitwert von 1.840 Euro würden Verbraucher vor Gericht ziehen. Allerdings gewinnt die außergerichtliche Einigung für viele an Attraktivität. Zu diesen Ergebnissen kommt der „Rechtsreport 2020“ von Roland Rechtsschutz.

Zur Wahrnehmung ihrer Rechte setzen Verbraucher auf eine entsprechende Absicherung. Knapp jeder zweite Haushalt in Deutschland (49 Prozent) hat eine Rechtsschutz-Versicherung. Die Verbreitung wächst mit steigendem Haushaltsnetto-Einkommen.

Bundesbürger zum deutschen Rechtssystem befragt

Das geht aus dem „Roland Rechtsreport 2020“ hervor, den die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG jetzt veröffentlicht hat. Bereits im zehnten Jahr in Folge hat die Institut für Demoskopie Allensbach GmbH für die Studie über 1.200 Bürger zu ihrer Meinung zum deutschen Rechtssystem und ihrer Absicherung in Rechtsfragen befragt.

Insgesamt berichtet knapp jeder vierte Bundesbürger laut Report, dass er in den vergangenen fünf Jahren Situationen erlebt hat, in denen er die Hilfe eines Rechtsanwalts gut hätte gebrauchen können. Die professionelle Hilfe hat er dann aber doch nicht in Anspruch genommen. 13 Prozent der Befragten haben dies in den letzten fünf Jahren einmal, weitere zehn Prozent mehrmals erlebt.

Höhe des Streitwerts ist wichtiger Faktor

Ein Grund, dass die Bürger den Gang vor Gericht scheuen, sind die hohen Kosten. So würden die Befragten bei einem finanziellen Schaden erst bei einem durchschnittlichen Streitwert von 1.840 Euro vor Gericht ziehen (2013: 1.950 Euro). 23 Prozent würden bereits bei einem Streitwert von unter 1.000 Euro einen Gerichtsprozess anstrengen.

Als bemerkenswert stellen die Autoren heraus, dass Männer erst ab einem durchschnittlichen Streitwert von mehr als 2.200 Euro klagen würden, Frauen hingegen bereits bei einem Betrag von rund 1.400 Euro.

Laut „Deutschland großem Streitatlas 2019“, einem Projekt der Generali Deutschland AG, dauert fast die Hälfte aller Streitfälle (48 Prozent) zwölf Monate und länger. Und bei jedem zehnten Streit liegt der Streitwert bei mehr als 10.000 Euro (VersicherungsJournal 22.11.2019).

(Bild: Roland, Rechtsreport 2020)

Einkommen entscheidet über Absicherung

Dem Rechtsschutzreport zufolge besteht ein enger Zusammenhang zwischen den finanziellen Ressourcen eines Haushalts und dem Besitz einer Rechtschutz-Versicherung. So verfügen 58 Prozent der Haushalte mit hohem Nettoeinkommen (über 3.000 Euro) über eine solche Police, aber nur 29 Prozent der Haushalte aus den unteren Einkommensgruppen (unter 1.750 Euro).

Alternativen zum Gang vor Gericht wie eine außergerichtliche Einigung gewinnen für viele der Verbraucher an Attraktivität.

Die Bekanntheit der außergerichtlichen Streitbeilegung sei „außerordentlich hoch“, stellt der Report fest. 87 Prozent der Teilnehmer haben bereits davon gehört, dass es neben dem Gerichtsverfahren die Möglichkeit einer außergerichtlichen Streitbeilegung gibt. Vor einem Jahr waren es 84 Prozent. 2018 waren es 73 Prozent (13.3.2018).

Außergerichtliche Einigung bei höheren Bildungsschichten bekannter

Lediglich 13 Prozent haben aktuell noch nichts von der Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung gehört. Die Konfliktbeilegung ohne Beteiligung eines Gerichts sei in höheren Bildungsschichten bekannter als in einfachen Bildungsschichten, so die Autoren des Berichts.

So kennen 94 Prozent der Personen mit höherer Schulbildung die Möglichkeit der außergerichtlichen Streitbeilegung. Von Personen mit einfachem Schulabschluss sind es immerhin noch 83 Prozent. Über die Hälfte (54 Prozent) gaben an, dass man mit der außergerichtlichen Einigung „viele Auseinandersetzungen beilegen“ könne. 2018 waren es 50 Prozent, die dieser Aussage zustimmten.