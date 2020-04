Wie der Kunde in der Coronakrise tickt

2.4.2020 – In der aktuellen Situation wollen Verbraucher konkrete Informationen von ihrem Krankenversicherer. Gleichzeitig machen sich die Kunden Sorgen um ihre Altersvorsorge. Das Interesse an Absicherung ist allerdings nur bei den Jüngeren, Angestellten und Selbstständigen vorhanden, wie eine aktuelle Umfrage von Heute und Morgen zeigt.

Für Vermittler und Produktgeber stellt sich in der Coronakrise die Frage, was der Verbraucher, der Kunde aktuell will und was seine konkreten Forderungen an die Branche sind.

Für Antworten auf diese Fragen hat das Marktforschungsinstitut Heute und Morgen GmbH eine repräsentative Ad-hoc-Umfrage durchgeführt. Befragt wurden zwischen dem 18. und 25. März 2.028 Versicherungskunden ab 18 Jahren aus bundesdeutschen Haushalten.

Unterstützung von Krankenversicherern

Das Informationsbedürfnis zu Covid-19 ist bei den Teilnehmern hoch: 63 Prozent gaben an, dass sie von ihrem Versicherer aktiv über relevante Entwicklungen zur Pandemie informiert werden wollen. Das beinhaltet Fragen zu der Krankheit, Symptomen, Vertragsfragen und rechtlichen Aspekten.

Hier geht es beispielsweise um die Kostenübernahme eines Corona-Tests, die Absicherung durch die Reiserücktritts-Versicherung oder auch den Rechtsanspruch auf Homeoffice.

Die interessierten Verbraucher wünschen sich aber insbesondere Aufklärung von Seiten ihres Krankenversicherers oder ihrer Krankenkasse. 67 Prozent plädieren hier für kostenfreie medizinische Corona-Hotlines. Zusätzlich wollen die Kunden klare Anleitungen, wie sie sich beim Auftreten möglicher Symptome, die auf Covid-19 hinweisen könnten, am besten verhalten sollen.

Laut Auswertung haben 22 Prozent der Befragten jetzt schon genug und wollen über das Thema nichts mehr wissen.

Sorgen um Altersvorsorge

Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens wird Konsequenzen für die Wirtschaft haben. Darin sind sich die Befragten einig. Risiken sehen sie auch für die eigene Altersvorsorge, „weil die Börsen so stark gefallen sind und weiter fallen“.

57 Prozent der Befragten machen sich zumindest teilweise Gedanken um ihre Lebens- und Rentenversicherungen. 21 Prozent gaben an, dass sie sogar große Sorgen um ihre finanzielle Absicherung im Ruhestand machen.

„Seit Verkündung der bundesweit verschärften Kontaktbeschränkungen am 23. März 2020 haben sich die Unsicherheiten hinsichtlich der Altersvorsorge noch einmal verstärkt“, schreiben die Marktforscher zu ihrer Auswertung.

Nur eingeschränktes Interesse an Versicherungen

Dass das Interesse der Bürger an Versicherungen derzeit eingeschränkt ist, liegt auf der Hand. Allerdings gebe es keinen Stillstand, wie Heute und Morgen in seiner Auswertung schreibt. Knapp jeder zweite Befragte (49 Prozent) schließt in der aktuellen Krisensituation einen Neuabschluss nicht aus. Auch einen Anbieterwechsel können sich die Teilnehmer vorstellen.

Umfrage Heute und Morgen, Angaben in Prozent, n=1.925 (Bild: Heute und Morgen)

Insbesondere die jüngere Zielgruppe, Angestellte als auch Selbstständige geben sich durchaus offen für Beratungen im Hinblick auf die eigene Absicherung. Aktuell werden bei Versicherungen häufig Online-Abschlüsse präferiert, vor allem bei jüngeren Kunden bis 35 Jahre (55 Prozent), so die Marktforscher.

Das Fazit aus der Befragung: „Für Versicherungs-Unternehmen zeigen sich in der aktuellen Krise zahlreiche Ansatzpunkte für gute angemessene Kundenkommunikation und ganz konkrete Hilfsangebote.

Zugleich sollten die Anbieter ihre aktuellen Kommunikationsmaßnahmen sehr achtsam, differenziert und situationsspezifisch gestalten und idealerweise auch vorab auf Akzeptanz und Passung testen“, lässt sich Tanja Höllger, Geschäftsführerin bei Heute und Morgen zitieren.