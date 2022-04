Wie der Kunde bei der Auswahl von nachhaltigen Produkten tickt

6.4.2022 – Eine Umfrage von Pangaea Life, Vertriebstochter der Bayerischen, wollte wissen, welchen Schwerpunkt Privatanleger beim Thema nachhaltige Investments setzen. Bei den verschiedenen Bereichen liegen Immobilien vorne, Sicherheit bleibt ein wichtiges Kriterium. Bei der Informationsbeschaffung genießen Vermittler neben Familie und Freunden großes Vertrauen.

Die Pangaea Life GmbH hat in einer aktuellen Umfrage ermittelt, welche Prioritäten Verbraucher setzen, wenn es um eine nachhaltige Altersvorsorge und Geldanlage geht. Für die Datenerhebung befragte die Yougov Deutschland GmbH zwischen dem 25. und dem 28. März online 2.144 Personen ab 18 Jahren.

Pangaea Life ist seit 2017 Produktschmiede und Vertriebsplattform der BL die Bayerische Lebensversicherung AG. Die Kapitalanlage soll sich strikt an nachhaltigen und ökologischen Investmentkriterien ausrichten (VersicherungsJournal 6.10.2017).

Nachhaltiges Wohnen finden Verbraucher am attraktivsten

Zu den Ergebnissen der Umfrage nach Trends in der nachhaltig ausgerichteten Geldanlage: Am attraktivsten bei den Investmentkategorien finden die befragten Endkunden den Bereich Immobilien. Hier würden 26 Prozent Ersparnisse anlegen, gefolgt vom Thema Energie (24 Prozent) und dem Technologiesektor (19 Prozent).

„Nachhaltiges Wohnen und die klimaneutrale Zukunft unserer Städte sind Themen, die Menschen in Anbetracht des Wohnraummangels, stetig steigender Mieten und den zugleich immer sichtbareren Auswirkungen des Klimawandels in unseren Städten bewegen“, lässt sich Daniel Regensburger, Geschäftsführer der Pangaea Life, zu der Auswertung in einer Mitteilung zitieren.

Auch die Vertriebsplattform der Bayerischen hat diesen Trend im Oktober des Vorjahres aufgegriffen und brachte einen Immobilienfonds mit dem Titel „Blue-Living-Fonds“ an den Start. Das Angebot beinhaltet „sechs klima-sozialfreundliche Neubau-Projekte in Berlin und im Speckgürtel der Hauptstadt, Düsseldorf sowie Hamburg“ (20.10.2021).

(Bild: Pangaea Life)

Berater und Vermittler genießen viel Vertrauen der Kunden

Bei den Erwartungen an ihre finanziellen Engagements bleiben die deutschen Verbraucher ihrer konservativen Linie treu. Die Mehrheit (49 Prozent) achtet auf den Aspekt Sicherheit, wenn es um die Anlage eigener Ersparnisse geht. Bei 39 Prozent steht die Rendite im Mittelpunkt und Transparenz halten 31 Prozent für wichtig.

Zusätzlich wollte Pangaea Life von den Teilnehmern wissen, wo und bei wem sich die Privatanleger über nachhaltige Produkte informieren. Auf dem ersten Platz mit jeweils 25 Prozent rangieren Freunde und Familienangehörige sowie Gespräche mit Versicherungs-Vermittlern und Anlageberatern. 24 Prozent informieren sich in spezialisierten Medien (online und print). 22 Prozent vertrauen auf Tests und Produktratings.

Das Marketing Research Team Kieseler (MRTK) hatte in einer anderen Umfrage den Vertrieb, Versicherungsmakler und Mehrfachagenten befragt, wie sie zu nachhaltigen Produkten stehen und sich dieses Geschäftsfeld entwickelt.

Im vergangenen Spätsommer vermittelten 70 Prozent entsprechende Versicherungen und 32 Prozent Investments. Die Zufriedenheit steigt laut Umfrage, besonders mit letztgenanntem Bereich (9.8.2021).