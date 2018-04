Wer einen Datenschutzbeauftragten braucht

24.4.2018 – Die Datenschutz-Grundverordnung rückt immer mehr in den Blickpunkt. Viele Fragen scheinen offen. Einen Datenschutzbeauftragten benötigen Firmen erst ab zehn Mitarbeitern, sofern sie alle mit automatisierter Datenverarbeitung beschäftigt sind.

In wenigen Wochen löst die neue Datenschutz-Grundverordnung das bisherige Bundesdatenschutzgesetz ab. Die zweijährige Übergangsfrist seit ihrem Inkrafttreten läuft am 25. Mai aus. Vorbereitet ist aber nur etwa jedes zehnte Unternehmen, ergab eine DSGVO-Umfrage unter 600 Marketingverantwortlichen von mittleren und großen Unternehmen, darunter auch 42 Versicherer (VersicherungsJournal 20.4.2018).

Planlos in Sachen DSGVO

In kleineren Firmen sieht es offenbar nicht besser aus. Jedes zweite mittelständische Unternehmen in Deutschland ist in Sachen DSGVO noch völlig planlos, so eine Umfrage der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH.

Ab Mai gelten aber für alle Unternehmen mit Niederlassung in der EU, die Kunden- oder Mitarbeiterdaten verarbeiten, strengere Informationspflichten und Meldeanforderungen bei Datenpannen. In der Praxis dürfte laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) so gut wie jeder Betrieb von der Verordnung betroffen sein.

Datenschutzbeauftragter nötig?

Maklerverbände berichten von einer Vielzahl an Fragen ihrer Mitglieder zur Umsetzung der DSGVO. „Eine der häufigsten und drängendsten Fragen, die bei uns ankam, lautet: Ist für mein Unternehmen ein Datenschutzbeauftragter nötig?“, sagt Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.

Laut Wirth müssen Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellen, „wenn mehr als neun Mitarbeiter – dazu zählen auch freie Mitarbeiter und Praktikanten – mit automatisierter Datenverarbeitung beschäftigt sind“.

Wir halten es grundsätzlich für nicht erforderlich, dass eine durchschnittlich aufgestellte Versicherungsmakler-Firma mit weniger als zehn Mitarbeitern einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Norman Wirth, AfW-Vorstand

Keine einheitliche Meinung der Landesdatenschutz-Beauftragten

Die Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten bestehe aber auch unabhängig von der Mitarbeiterzahl, wenn das betreffende Unternehmen regelmäßig besonders geschützte Daten (also etwa Gesundheitsdaten) verarbeitet.

Norman Wirth (Bild: Christoph Rieken)

Da genau dieser Punkt viele kleinere Maklerbetriebe verunsichert, hat der AfW sämtliche Datenschutzbeauftragten der einzelnen Bundesländer angeschrieben und um Mitteilung gebeten, wie die behördliche Sicht auf einen Versicherungsmakler-Betrieb diesbezüglich ist.

„Das Ergebnis ist insgesamt nicht ganz eindeutig, aber doch mit einer sehr klaren Tendenz“, so Wirth. Die Länder Berlin, Brandenburg und Bayern hätten sich klar gegen die Notwendigkeit eines Datenschutzbeauftragten ausgesprochen, für den Fall, dass in Betrieben mit weniger als zehn Mitarbeitern regelmäßig besonders geschützte Daten verarbeitet werden.

Andere Bundesländer wiederum wie Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern halten es zumindest für zweifelhaft, in solchen Fällen einen Datenschutzbeauftragten zu installieren. Es käme hierbei auf den konkreten Einzelfall an.

Knackpunkt regelmäßige Verarbeitung besonders geschützter Daten

Dass Gesundheitsdaten regelmäßig in einem Maklerbetrieb erhoben, verarbeitet und auch weitergegeben werden, ist laut Wirth klar. „Dass dies umfangreich ist, ist regelmäßig in einer durchschnittlichen Maklerfirma im Sinne der DSGVO nicht der Fall“, heißt es seitens AfW jedoch weiter.

Insbesondere sieht die DSGVO keine Pflicht zu einem Datenschutzbeauftragten in den Fällen von Anwälten oder Ärzten vor, die allein praktizieren. So heißt es in Erwägungsgrund 91 der DSGVO: „Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte nicht als umfangreich gelten, wenn die Verarbeitung personenbezogene Daten von Patienten oder von Mandanten betrifft und durch einen einzelnen Arzt, sonstigen Angehörigen eines Gesundheitsberufes oder Rechtsanwalt erfolgt.“

Eine Parallele sei laut AfW entsprechend für Makler zu ziehen, die in der Firma allein für die Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe von Gesundheitsdaten zuständig sind. Eine umfangreiche Verarbeitung von personenbezogenen Daten wäre erst der Fall, „wenn ein überproportional großer Kundenstamm im Vergleich zu anderen vergleichbaren Maklerunternehmen vorhanden wäre oder die Nutzung von Big-Data-Anwendungen vorgenommen würde“.

Gleiches gilt laut Wirth bei einem Geschäftsmodell, das mehr auf Masse als vielleicht auf persönlichen Kundenkontakt ausgerichtet ist. Als Beispiel führte er namentlich die Check24 Vergleichsportal für Versicherungsprodukte GmbH an.

Weitere Hinweise für die Praxis

Hinweise für die Praxis der DSGVO gibt es auch auf einer Website des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Zum konkreten Handlungsbedarf für Makler hatte es zudem mehrere Artikel gegeben (VersicherungsJournal 20.12.2016, 12.2.2018).

Die Kanzlei Wirth Rechtsanwälte in Partnerschaft mbH hat aktuell eine dreistufige Unterstützungslösung für Maklerbetriebe erarbeitet – mit interaktiver Checkliste, einem Fragenkatalog inklusive anschließendem Maßnahmeplan und einem Update zum Datenschutzbeauftragten. Checklisten und Verfahrenshilfen gibt es auch im Mitgliederbereich des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) unter diesem Link.

Der AfW merkt an, dass er mehrere Treffen der Datenschutzfachleute von maßgeblichen Maklerpools und Softwareunternehmen organisiert. Ziel sei eine weitestgehend brancheneinheitliche datenschutzkonforme Zusammenarbeit zwischen Maklern und Maklerpools.