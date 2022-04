Wer als Digitalberater höheren Mehrwert für Kunden schafft, wird bleiben

19.4.2022 – Im Buch „Einkaufen ist das neue Verkaufen!“ nimmt die Vertriebsexpertin Birgit Schulze-Berktold den Leser mit auf eine Reise von der durch Corona geprägten Gegenwart in die Zukunft des Vertriebs und des Verkaufens. Sie denkt quasi laut, sucht Antworten und teilt ihre in Workshops gesammelten Erfahrungen und die ihrer Kunden. Im Erzählstil stellt sie branchenübergreifende Überzeugungen, wie beispielsweise die Kundennähe des Vertriebs, in Frage. Ihr Fazit: Präsenztermine werden rarer bleiben. Online wie offline muss im Gespräch mit dem Kunden ein höherer Mehrwert geschaffen werden.

„Manchmal frage ich mich, was es denn überhaupt noch Gutes gibt im Vertrieb und am Verkaufen.“ Wer sich solche Grundsatzfragen unabhängig von der Branche gleichfalls stellt, über „den Kunden von morgen“ nachdenkt und gern Bücher im Erzählstil liest, hat mit dem Buch „Einkaufen ist das neue Verkaufen!“ von Birgit Schulze-Berktold einen interessanten Reiseführer gefunden.

In dem 168 Seiten umfassenden Buch nimmt die Vertriebsfrau der ersten Stunde und heutige Expertin in Sachen Vertrieb den Leser mit in ihren Beratungsalltag. Sie denkt quasi laut, sucht Antworten und teilt ihre in Workshops gesammelten Erfahrungen und die ihrer Kunden. Dabei räumt die studierte Philosophin mutig mit ihrer Meinung nach überholten Überzeugungen auf.

Wer ist dichter am Kunden: Vertrieb oder künstliche Intelligenz?

Den ersten der drei Hauptteile „Verkaufen war gestern“ beendet sie mit dem für Versicherungsvermittler wenig überraschenden Fazit: „In Zukunft wird es weniger Verkäufer geben. Das gilt ganz besonders für die einfacheren Produkte und Dienstleistungen.“ Wesentlich spannender wird es im zweiten Kapitel „Einkaufen ist heute“.

Hier lautet eine der Fragen, ob es stimmt, dass niemand im Unternehmen näher an den Kunden ist als der Vertrieb. Inzwischen können durch künstliche Intelligenz unterstützte Programme menschliche Gefühlsregungen einordnen. Der Autorin wurden brandneue Automatisierungs-Tools für das Kunden-Profiling oder Kunden-Potenzialanalysen vorgeführt. Wer wird von dem durch Corona beschleunigten Wandel profitieren?

Exponentielles Wachstum beim technologischen Fortschritt

Ist es nicht unglaublich? Das iPhone wurde 2007 auf den Markt gebracht. Nach nur sieben Jahren hatte es die 50-fache CPU-Leistung und die 84-fache Grafikbeschleunigung. Vielleicht steht die vertraute Abkürzung VR für Versicherer zukünftig wie selbstverständlich für virtuelle Realität auch in der Versicherungsbranche.

Im dritten Teil „Einkaufen lassen ist morgen“ geht die Autorin davon aus, dass die technischen Möglichkeiten sich exponentiell weiterentwickeln werden. Corona habe den Trend zu Onlineberatungen und Onlinemeetings verstärkt. Digitale Selfservices und Online-Aktivitäten würden vom Kunden als bequem, effizient und sicher wahrgenommen.

Deshalb reicht es immer weniger aus, mit dem Kunden ein persönliches Gespräch wie vor Corona zu führen. Denn, so die These: In einer Zeit, in der persönliche Kontakte zwischen Verkäufern und Kunden rarer werden, wird diese wenige Zeit immer wertvoller für beide. Auf Kundenzufriedenheit und nicht auf den kurzfristigen Abschluss komme es an.

Luft nach oben bei der Beratung

Durch Homeoffice und Onlinetreffen haben Unternehmen wie Vermittler Fahrzeit und Fahrtkosten gespart. Neben ökologischen Gründen sprechen die seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine hohen Benzinpreise dafür, Präsenztermine unabhängig von Corona einzuschränken. Ist der Außendienst damit überholt?

Keineswegs, meint die Autorin. Wer spezielles Produktwissen mitbringt oder als Digitalberater echten Mehrwert für den Kunden schafft, wird bleiben. Deshalb sollte nicht nur in den Umgang mit der sich ständig ändernden Technik investiert werden, sondern auch in eine professionelle verkäuferische Ausbildung. Auf das richtige Set an Soft Skills gepaart mit Sach- und Fachkenntnis komme es an.

Notwendig ist zudem mehr Gemeinsamkeit. „Grabenkämpfe im Management verhindern den Fortschritt ganz genau so wie veraltete Organisations- und Provisionsstrukturen“, stellt die Unternehmensberaterin im letzten Kapital fest.

Lesetipp

Das Buch „Einkaufen ist das neue Verkaufen! – Wie digitaler Wandel, VR, KI und Co die Vertriebswelt auf den Kopf stellen“ von Birgit Schulze-Berktold ist am 15. Dezember 2021 im Verlag Tredition, Hamburg, erschienen. Es umfasst 168 Seiten im Format von 14,8 x 21 cm.

Das Buch ist in kartonierter Ausgabe (ISBN 978-3-347-49945-4) für 19,80 Euro zu beziehen. Im Onlineshop des Verlags ist es auch als Hardcover (ISBN 978-3-347-49946-1) für 28,80 Euro sowie als E-Book (ISBN 978-3-347-49947-8) für 16,99 Euro erhältlich.