Wenn der Apotheker mit einem Bein im Gefängnis steht

10.2.2022 – Eine umfangreiche Haftpflichtversicherung und eine Rechtsschutz-Versicherung mit Einschluss des Strafrechtsschutzes ist für jede Apotheke unerlässlich, schreibt der Versicherungsmakler Peter Grimm in seinem Gastbeitrag. Als Beispiel führt er den Fall eines Kölner Apothekers an, der ein Glukosemittel hergestellt hat, nach dessen Einnahme eine Frau und ihr Kind gestorben sind.

Apotheker haben Verantwortung. Nicht nur für eigenes Personal und absolut fehlerfreie Arbeits- sowie mitunter auch Produktionsprozesse, sondern auch für die Gesundheit der Kunden. Diese enorme Verantwortung trägt der Apotheker immer persönlich. Eine Entlastung, wie in anderen Branchen durchaus üblich – beispielsweise durch die Gründung einer Kapitalgesellschaft –, ist nicht möglich.

Versicherungsschutz ist daher unerlässlich und dieser Schutz muss möglichst umfassend ausgestaltet werden. Lücken in der Absicherung sind für den Apotheker persönlich existenzbedrohend, dessen sollte sich jeder Inhaber einer Apotheke bewusst sein.

Ein Fall für die Haftpflichtversicherung

Wie wichtig die passende Versicherung ist, zeigt folgendes Beispiel: In einer Apotheke in Köln wurden Glukosemittel hergestellt und abgegeben. Nach Einnahme des Mittels starben eine Frau und ihr Kind, bei einer weiteren Frau sind Komplikationen aufgetreten.

Als Ursache wurde das Glukosemittel vermutet. Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen wegen Mordverdacht aufgenommen. Die Bürger wurden informiert und aufgefordert, in der Apotheke erworbene Glukosemittel bei der Polizei abzugeben und nicht einzunehmen.

Für den betroffenen Apotheker begann dann ein Spießrutenlauf. In dieser Situation kann nur ein umfassendes Versicherungskonzept wenigstens etwas Schutz bieten. Wichtigster Bestandteil eines solchen Konzeptes ist eine umfassende Haftpflichtversicherung, in der auch Schäden nach den Vorschriften des Arzneimittelgesetzes (AMG) mitversichert sein sollten.

WERBUNG

Überprüfung der Ansprüche

Der Haftpflichtversicherer hat in einem Fall wie den geschilderten die Aufgabe, den Schaden zu prüfen. Schon die Kosten für diese Überprüfung des Schadens sollte der Versicherer tragen.

Sind die Ansprüche gegen den Apotheker begründet, übernimmt der Versicherer die zivilrechtliche Entschädigung der Forderungssteller. Voraussetzung dafür ist, dass dem Apotheker kein Vorsatz nachgewiesen wird. Grobe Fahrlässigkeit kann den Versicherungsschutz auch beeinträchtigen.

Unbegründete zivilrechtliche Ansprüche hat der Versicherer abzuwehren. Auch hierfür trägt er die Kosten. Und auch hier gilt die Einschränkung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

Betriebshaftpflicht …

Für Apotheker problematisch ist der häufig nicht vereinbarte Versicherungsschutz nach dem Arzneimittelgesetz. Soweit bisher bekannt ist, wurde die Glukosemischung in der Kölner Apotheke selbst hergestellt.

Wenn Herstellungen auf Rezept erfolgen oder auch gelegentlich auf Vorrat, ist es apothekenüblich und damit – wie hoffentlich im vorliegenden ebenso dramatischen wie seltenen Fall auch – durch die Betriebshaftpflicht vollumfänglich gedeckt. Das gilt auch für individuelle Medikationen wie Zytostatika, Onkologika und Verblisterungen, weil sie naturgemäß ausschließlich nur rezeptgebunden hergestellt werden.

… oder schon Herstellerhaftung?

Werden jedoch Vorratsherstellungen häufig oder in größeren Mengen (über 100 Stück) hergestellt, so kann das schon in die Herstellerhaftung führen. Dabei geht es meist um gängige Produkte wie Augentropfen, Salben oder Zäpfchen für Kinder et cetera, welche die ansässigen Ärzte gerne verschreiben.

Auf jeden Fall fallen sogenannte Standardzulassungen und alle Eigenprodukte der Apotheke – meist kräuterbasierte Produkte wie Tees, Säfte oder Magenbitter – in den Bereich des Arzneimittelgesetzes. Sie sind daher über eine herkömmliche Haftpflichtversicherung für Apotheken ohne AMG-Deckung nicht versichert.

Strafrechtlich Ermittlungen

Für den Kölner Apotheker war der Schaden mit den zivilrechtlichen Ansprüchen noch lange nicht erledigt. Gegen ihn persönlich liefen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Es ging um strafrechtliche Ermittlungen mit den üblichen unangekündigten und meist nächtlichen Durchsuchungen der privaten Wohnung und der Geschäftsräume, bei denen mit den verdächtigten Personen nicht gerade zimperlich umgegangen wird.

Strafrechtliche Ermittlungen jedoch sind nie Bestandteil der Haftpflichtversicherung. In solchen Fällen hilft nur eine Strafrechtsschutz-Versicherung, die die Kosten für einen Strafrechtsverteidiger übernimmt. Gute Strafrechtsanwälte nehmen regelmäßig Honorare von mehreren Hundert Euro die Stunde. Dazu kommen Zuschläge, Auslagen und Gerichtskosten.

Eine strafrechtliche Verteidigung kostet damit schnell mehrere Zehntausend Euro, die nur durch eine Strafrechtsschutz-Versicherung gedeckt sind. Die Haftpflichtversicherung nützt hier nichts. Auch eine normale Rechtsschutz-Versicherung ohne den immer separat zu vereinbarenden Einschluss der Strafverteidigung hilft nicht.

Finanzielle plus Reputationsschäden

Wird ein Apotheker verurteilt, muss er die Strafe immer selbst tragen. Verurteilungen aufgrund strafrechtlicher Vergehen sind nicht versicherbar. Darum spielt die Verteidigung in diesem Bereich eine wichtige Rolle.

Ermittlungen gegen Apotheker gelangen zudem schnell an die Öffentlichkeit. Werden diese dann eingestellt, weil die Apotheke für den eingetretenen Schaden nicht verantwortlich ist, wird das nur selten kommuniziert.

Apotheken drohen daher auch Reputationsschäden, die sich finanziell auswirken können, da Kunden in der Regel Apotheken bevorzugen, die nicht negativ aufgefallen sind. Solche Rufschädigungen können bei einigen Versicherern ebenfalls abgesichert werden. Die Versicherer leisten in diesem Fall Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Wie wichtig einem dieser Versicherungsschutz ist, muss jeder für sich selbst bewerten. Fakt ist aber: Eine umfangreiche Haftpflichtversicherung mit AMG-Deckung und eine Rechtsschutz-Versicherung mit dem Einschluss der Strafrechtsschutz-Versicherung ist für jede Apotheke unerlässlich – schließlich geht es um die Existenz der Inhaber.

Lesetipp: Zielgruppenanalysen Heilwesenberufe Die Verschärfung des Pandemiegeschehens hat die Politik dazu bewogen, Corona-Impfungen auch in Apotheken zuzulassen. Die Frage nach Versicherungsschutz wird daher dringlich. Denn die Haftung des Apothekers wird deutlich erweitert. Auch sind Impfungen in der Regel nicht Bestandteil einer Haftpflichtversicherung (VersicherungsJournal 7.12.2021, 8.12.2021). Das für die Beratung notwendige Wissen über den Apothekenalltag, aber auch Informationen über den Berufsstand fasst das Buch „Zielgruppenanalyse Apotheker“ zusammen. Hier werden zudem ausführlich alle relevanten und versicherbaren apothekenspezifischen Risiken erklärt. Auch bei anderen Angehörigen der Heilwesenberufe entsteht in Krisenzeiten verstärkter Beratungsbedarf. Das nötige Praxiswissen hierzu liefern zwei weitere Fachbücher, die „Zielgruppenanalyse Zahnärzte“ sowie die „Zielgruppenanalyse Ärzte“.

Peter Grimm

Der Autor ist Versicherungsmakler und Inhaber der Priass Prisma Assekuranzmakler GmbH & Co. KG.