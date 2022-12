Weniger Vermittler mit Verlust der Zulassung bestraft

21.12.2022 – 1.815 Verstöße gegen die IDD wurden 2021 laut neuem Eiopa-Bericht EWR-weit gezählt, um 16,4 Prozent weniger als 2020. Sanktionen gab es 1.621 an der Zahl – auch das ein Rückgang um gut 16 Prozent. Die mit Abstand meisten Sanktionen wurden in Deutschland verhängt, allerdings deutlich weniger als 2020: Die Anzahl sank von 1.562 auf 1.132. EWR-weit griffen die Behörden meist zu Geldstrafen, in 533 Fällen wurde die Eintragung im Vermittlerregister widerrufen.

Zum dritten Mal hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) einen Jahresbericht über Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen die Versicherungsvertriebs-Richtlinie (IDD) herausgegeben.

In dem am Dienstag veröffentlichten Bericht wird auf Basis der verfügbaren Daten analysiert, wie viele und welche Strafen und anderen Maßnahmen die Aufsichtsbehörden 2021 verhängt haben. Zahlen für 2022 liegen noch nicht vor.

EWR-weit 1.621 Sanktionen, 1.132 in Deutschland

Insgesamt wurden im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) – das sind die EU-27 plus Norwegen, Island und Liechtenstein – 1.621 Sanktionen ausgesprochen. Das bedeutet einen Rückgang um 16,5 Prozent gegenüber 2021 (VersicherungsJournal 11.1.2022).

Der Grund dafür ist in erster Linie in Deutschland zu suchen: Hier kam es zu einer Verringerung um 27,5 Prozent. Spitzenreiter in Europa ist dennoch die Bundesrepublik: Der Löwenanteil der Sanktionen entfiel mit 1.132 auch 2021 wieder auf den größten Markt in der EU.

Jede zweite Sanktion war eine Geldstrafe

Die Behörden können Verstöße gegen IDD-Vorschriften auf unterschiedliche Weise ahnden.

Sitz der Aufsichtsbehörde in Frankfurt am Main

(Bild: Eiopa)

EWR-weit häufigste Sanktionsart waren 2021 Strafzahlungen (798 oder 49,2 Prozent; 2020: 1.141 Sanktionen oder 58,75 Prozent), gefolgt von einem Widerruf der Eintragung als Vermittler (533 oder 32,9 Prozent; 2020: 568 Sanktionen oder 29,25 Prozent).

Die Summe der Strafzahlungen hatte sich 2019 (einschließlich des IDD-„Rumpfjahres“ 2018, in dem die IDD in den meisten Staaten ab Oktober anwendbar wurde) auf 945.710 Euro belaufen.

2020 waren es 793.571 Euro, also um 16,1 Prozent weniger. 2021 ist der Betrag um mehr als die Hälfte auf 351.175 Euro (–55,7 Prozent) gefallen.

Zu beachten ist hier allerdings, dass diese Summen ohne die in Deutschland verhängten Geldstrafen zu verstehen sind. Für die Bundesrepublik ist zwar deren Anzahl bekannt – 718 (2018/19), 1.100 (2020) und 759 (2021) –, nicht aber die Höhe.

Schwerpunkt: berufliche und organisatorische Anforderungen

Inhaltlich hatte die große Mehrheit der EWR-weit ausgewiesenen 1.815 (2020: 2.172) Verstöße mit Artikel 10 der IDD zu tun (1.286 Verstöße; 2020: 1.759). Dieser enthält Vorschriften für Berufszugang und Weiterbildung.

„Technische“ Randnotiz: Dass die Anzahl der Verstöße größer ist als die Anzahl der Sanktionen, hat damit zu tun, dass sich manche Sanktionen auf die Brüche mehrerer Vorschriften beziehen können.

In Bezug auf Informationspflichten und Wohlverhaltensregeln (Kapitel V der IDD) wurde eine Zunahme von 152 auf 280 Verstöße verzeichnet, im Zusammenhang mit „zusätzlichen Anforderungen im Zusammenhang mit Versicherungs-Analageprodukten“ (Kapitel VI) dagegen eine Verringerung von 93 auf 32.

Nach Artikel 24 (Querverkäufe) habe es bislang keine Sanktionen gegeben, stellt die Eiopa fest, nach Artikel 25 („Aufsichts- und Lenkungsanforderungen“: Produktgenehmigungs-Verfahren, Zielmarkt) nur eine einzige.

Noch immer in der Übergangsphase

Unterm Strich will die Eiopa aber nicht zu viel in diese Zahlen hineininterpretieren. Denn auch wenn die IDD schon ein paar Jahre in Anwendung sei: Die Daten repräsentierten noch immer eine „Übergangsphase“ zwischen der früheren Vermittlungs- und der jetzigen Vertriebsrichtlinie.

Hinzu komme, dass die IDD nur eine Mindestharmonisierung darstellt: Die Sanktionssysteme sind national geregelt und können daher von Land zu Land unterschiedlich ausgestaltet sein. Was hier mit der Maßnahme „A“ bedacht wird, kann dort die Maßnahme „B“ nach sich ziehen. In manchen Staaten haben die Behörden bis heute keine Sanktionen ausgesprochen.

Zum einen macht dies die Länder untereinander weniger gut vergleichbar, zum anderen relativiert sich dadurch die Aussage der Zahlen hinsichtlich der effektiven Anwendung der IDD oder konkreter: der Sanktionierung von Verstößen.

Die Verhängung von Sanktionen, betont die Eiopa, sei überdies nur eine von mehreren Möglichkeiten, die die Aufsichtsbehörden in ihrem „Werkzeugkasten“ haben.

Sanktionen gegen IDD-Vorschriften, Länder absteigend nach Anzahl sortiert Land Anzahl der Sanktionen und Maßnahmen Davon waren administrative Geldstrafen Summe der administrativen Geldstrafen* Durchschnittliche Höhe der administrativen Geldstrafen* 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 Deutschland 1.132 1.562 759 1.100 k.A. k.A. k.A. k.A. Frankreich 152 118 – k.A. k.A. k.A. – k.A. Italien 110 – 3 – 15.000 – 5.000 – Belgien 87 156 – 4 k.A. 302.500 – 75.625 Dänemark 43 21 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Rumänien 19 8 7 8 27.428 14.000 3.918 1.750 Bulgarien 17 6 15 6 22.497 7.158 1.500 1.193 Ungarn 14 23 5 8 79.634 79.694 15.927 9.962 Slowenien 13 – – – – – – – Slowakei 10 11 5 2 56.000 4.000 11.200 2.000 Tschechien 8 7 8 6 81.255 31.244 10.158 5.207 Kroatien 5 4 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. Österreich 4 3 3 1 11.600 210 3.867 210 Liechtenstein 2 4 – k.A. – k.A. – k.A. Spanien 2 – 1 – 36.000 – 36.000 – Litauen 1 1 – – k.A. k.A. – – Polen 1 1 1 k.A. 21.754 k.A. 21.754 – Irland 1 – – – k.A. – – – Island – 2 – 1 – 224.215 – 224.215 Schweden – 1 – – – – – – Malta – 14 – 5 – 130.550 – 26.110 9 weitere** – – – – – – – – Gesamt 1.621 1.942 807 1.141 351.175 793.571

Zum Herunterladen

Der 60-seitige Bericht „Eiopa 3rd annual report on administrative sanctions and other measures under the insurance distribution directive (IDD) (2021)“ kann als PDF-Dokument von der Eiopa-Website heruntergeladen werden.