Wen die neue Transparenz-Verordnung trifft

9.2.2021

Versicherungskaufleute, die drei und mehr Mitarbeiter beschäftigen, müssen ab 10. März ihre Kunden bei der Vermittlung von Versicherungs-Anlageprodukten über die Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen informieren. Wer unter die EU-Verordnung „über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungs-Sektor“ (TVO) fällt, zeigt eine Checkliste, die der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) auf seiner Webseite veröffentlicht.

Die zehnseitige Checkliste hat Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund erarbeitet. Sie ist als Hilfe für Versicherungsvertreter und -makler gedacht und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Insbesondere fehlen noch die Technischen Regulierungsstandards der Europäischen Aufsichtsbehörden.

„Obwohl eine Taxonomie, also eine Klassifikation der EU, was konkret unter Nachhaltigkeit zu verstehen ist, noch aussteht, müssen wir Vermittler schon damit arbeiten“, kritisiert BVK-Präsident Michael H. Heinz laut Pressemitteilung. Die TVO zwinge Vermittler und Produktanbieter vorvertraglich bei allen Versicherungs-Anlageprodukten, auszuweisen, ob und wie die Investitionen Nachhaltigkeits-Kriterien und Umweltschutzaspekte berücksichtigten.

Auch wenn Vermittler Nachhaltigkeitsrisiken als nicht relevant erachteten, seien sie verpflichtet, eine klare und knappe Begründung hierfür zu liefern, wobei sie auf die Informationen der Produkteanbieter angewiesen sind. All diese Informationen müssten auf den Internetseiten der betroffenen Vermittlerbetriebe veröffentlicht werden, so dass sie Kunden bereits bei der Geschäftsanbahnung oder vor Geschäftsabschluss zur Verfügung stünden, so der BVK.