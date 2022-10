Wem Versicherungsnehmer am meisten vertrauen

5.10.2022 – Die meisten Deutschen sind mit den Empfehlungen zufrieden, die sie sich holten. Die beliebteste Quelle bei der Suche nach einer geeigneten Kfz-Versicherung findet sich meist direkt vor der Nase des Kunden: im sozialen Umfeld. Aber auch Makler und Gütesiegel werden zu Rate gezogen. Prominente wiederum bleiben Werbeträger statt Ratgeber.

Ob hochwertiges E-Auto frisch vom Werk oder der erste Gebrauchtwagen mit verblichener Lackfarbe – eine Kfz-Versicherung ist Pflicht. Der Großteil der Deutschen – 55 Prozent – wählt dann sogar die Vollkasko-Versicherung.

Das geht aus dem „Auto-Report“ der Allianz Direct Versicherungs-AG hervor, für den die Gesellschaft 1.000 Autofahrer in der Altersklasse 18 bis 65 Jahre in Deutschland befragt hat.

Bei der Auswahl der Versicherung orientieren diese sich an Empfehlungen. Das größte Vertrauen setzen die Befragten dabei in die Meinung ihrer eigenen Familienangehörigen. 59 Prozent trauen diesen. Auch nahe Freunde werden zu Rate gezogen – das gaben 46 Prozent an.

Viele Ratsuchende sind mit den Empfehlungen zufrieden

Empfehlungen bleiben nicht folgenlos: In jedem neunten Fall ist bei Filialversicherten eine Empfehlung aus dem sozialen Umfeld sogar ein Grund für einen Versicherungswechsel (VersicherungsJournal 23.8.2022). Bei Direktversicherten trifft es auf jeden zehnten Versicherten zu.

Die höchste Zufriedenheit mit ihrer Empfehlung erleben Autofahrer bei Versicherungsmaklern. 76 Prozent der Befragten gaben an, dass sie bei diesen gut beraten wären. Auch bei der orientieren an Gütesiegeln und Empfehlungen aus dem Familienumfeld – 71 und 70 Prozent – sind viele Ratsuchende zufrieden.

Gerade jüngere Autobesitzer suchen Rat

Besonders junge Menschen suchen bei der meist ersten Kfz-Versicherung nach Rat. Gut 80 Prozent der 18 bis 24-Jährigen orientieren sich an Empfehlungen. Dazu zählen neben dem eigenen Umfeld auch Versicherungsmakler und Gütesiegel. In der Altersspanne von 55 bis 65 Jahre macht die eigene Erfahrung das Gros der Entscheidung aus – nur 45 Prozent vertrauen auf Empfehlungen.

Weitere Faktoren können auch andere Kundenmeinungen und Bewertungsplattformen sein. Diesen wird laut Report mit 36 Prozent allerdings nur ein geringeres Vertrauen entgegengebracht. Anders sieht es bei Fachmedien aus, die gerade bei den 55 bis 65-Jährigen mit 48 Prozent hoch im Kurs stehen.

Eine Untersuchung der Servicevalue GmbH in Kooperation mit Focus Money hatte in diesem Jahr ermittelt, dass die Verbraucher in Puncto Kfz-Versicherung die Admiraldirect.de GmbH am ehesten weiterempfehlen (23.6.2022). Die beste Kundenorientierung sehen Verbraucher laut einer im August durchgeführten Umfrage bei den Provinzial Versicherungen (4.10.2022).

Promis als Werbeträger helfen nur wenig bei der Versicherungswahl

Testimonials wie Prominente und Influencer werden bei der Umfrage nicht als wesentliche Faktoren bei der Entscheidung angesehen. Sie rangieren mit drei Prozent noch weit unter den Kundenmeinungen.

Wenn Promi, dann aber Günther Jauch, zeigt die Umfrage. 40 Prozent würden dem „Wer wird Millionär“-Moderator vertrauen. An zweiter Stelle steht Ex-Rennfahrer Nico Rosberg mit 28 Prozent. Das Ende der Fahnenstange besetzt CDU-Politiker Philipp Amthor mit zwei Prozent.

Apropos Politiker: Bundeskanzler Olaf Scholz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder würden sechs Prozent der Autofahrer in Bezug auf Versicherungs-Empfehlungen vertrauen.

Unterschiedliche Angaben bei Allianz und ADAC zur Gewichtung

Auch wenn Versicherer sich Preisschlachten liefern, steht laut der Allianz-Studie die Sicherheit ganz oben. 82 Prozent gaben an, dass es ihnen bei der Wahl um einen umfangreichen Versicherungsschutz geht.

Damit liegt dieser Faktor noch vor einem günstigen Preis, der von 80 Prozent der Befragten angegeben wurde. Die Prämienlöhne ist allerdings gerade bei Direktversicherten der häufigste Wechselgrund (23.8.2022).

Als wichtig erachtet werden unter anderem auch eine vorteilhafte Einstufung in der Schadenfreiheitsklasse, eine freie Werkstattwahl, ein einfaches Verständnis des Versicherungsumfangs und ein unkomplizierter Abschluss. So die Ergebnisse der Allianz Direct.

Unkomplizierte Schadenabwicklung an erster Stelle

Eine Umfrage der Bilendi GmbH im Auftrag der ADAC Autoversicherung AG, bei der im September dieses Jahres online insgesamt 1047 Autofahrer ab 18 Jahren befragt wurden, zeichnet ein etwas anderes Bild.

Laut dem ADAC legen die Befragten mit 71 Prozent am meisten Wert auf eine unkomplizierte Schadenabwicklung nach einem Unfall. Der Preis sei für 66 Prozent wichtig, so die Umfrage. Der Leistungsumfang rangiert bei dieser Umfrage mit einer Angabe von 60 Prozent lediglich auf Platz Drei.

Laut dem Automobilklub werden die meisten Versicherungen nach einer persönlichen Beratung abgeschlossen. 45 Prozent haben ihren Abschluss laut der Befragung direkt beim Berater abgeschlossen. Der Versicherungsmakler machte acht Prozent der Abschlüsse aus, 38 Prozent erfolgten im Internet. Die meisten Online-Abschlüsse gab es laut Umfrage übrigens bei den 50 bis 59-Jährigen.