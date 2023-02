Welche Zielgruppen unterschätzt werden

9.2.2023 – Verbraucher, die bisher in der Risikovorsorge eher ein Dasein am Rand fristeten, werden selbstbewusster. Sie formulieren konkrete Ansprüche an Produktgeber und Vertrieb. Dazu gehören Familien und Frauen. Auch der Wunsch nach professioneller Beratung steigt. Das zeigt eine Untersuchung von Sirius Campus.

Gerade die jüngere Generation setzt in Versicherungsfragen neue Prioritäten. Zum Beispiel wird die Vorsorgeberatung Frauen deutlich wichtiger als in der Vergangenheit. Und Familien legen verstärkt den Fokus auf die Absicherung ihrer Kinder.

Zu diesen Ergebnissen kommt der aktuelle Schwerpunktbericht „Zielgruppenkonzepte“ der Sirius Campus GmbH in Kooperation mit der Aeiforia GmbH.

Die Erhebung basiert auf dem „Kundenmonitor Assekuranz 2022“. Dafür wurden zwischen dem 16. September und dem 25. Oktober insgesamt 2.008 Entscheider und Mitentscheider in Versicherungs-Angelegenheiten zwischen 18 und 69 Jahren befragt. Die Erhebung erfolgte mittels standardisierter Online-Interviews im Rahmen des Online-Panels der Yougov Deutschland GmbH.

Wunsch nach Beratung steigt

Regelmäßige Beratungsgespräche zur Risikovorsorge sind erwünscht. 56 Prozent der 18- bis 30-Jährigen ist das wichtig. Vor drei Jahren – und damit vor der Coronakrise – betrug der Anteil nur 40 Prozent, erklären die Studienautoren des Kundenmonitors.

In der Gesamtgruppe der Befragten steigt die Relevanz für zielgerichtete Gespräche ebenfalls: von 50 Prozent (2019) auf aktuell 58 Prozent (2022).

Die Pandemie hat auch die Wahl der Kommunikationsmittel beeinflusst. Online-Beratung über Videocalls steht bei den Konsumenten hoch im Kurs. Unter den 18- bis 30-Jährigen wünschen sich 71 Prozent digitalen Kontakt durch ihren Ansprechpartner, das sind 28 Prozentpunkte mehr als noch vor drei Jahren. Im Gesamtmarkt liegt eine Steigerung von 32 Prozent (2019) auf 46 Prozent (2022) vor.

Verbraucheranforderungen an Vermittler (Bild: Sirius Campus).

Digitale Beratung, aber vom Profi

Aber: 68 Prozent der jungen Kunden wünschen sich Online-Beratung durch den Vermittler, persönliche Beratung ist für sie damit „unverzichtbar“, heißt es in den Unterlagen zur Auswertung.

Zum Vergleich: 2019 griffen Verbraucher bei konkretem Beratungsbedarf durch Versicherer oder Vertrieb am häufigsten zum Telefon (VersicherungsJournal 12.9.2019).

Aktuell ist das Vertrauensverhältnis der Jüngeren zum Berater gut: Über die Hälfte aller bis 25-jährigen Kunden (51 Prozent) hat ihren Versicherungsprofi durch Empfehlungen aus dem persönlichen Umfeld erhalten. Ein weiteres Viertel (27 Prozent) ist auf der Suche nach einem Experten im Internet fündig geworden.

Eine Vorgänger-Untersuchung von Sirius Campus zeigte, dass sich Kunden immer noch auf den Rat von Versicherungs-Vermittlern verlassen. Besonders am Ende eines Entscheidungsprozesses werden sie eingebunden und erreichen hohe Abschlussquoten. Die meisten Policen entfallen dabei auf den Kfz-Bereich (21.11.2022).

Frauen formulieren eigene Ansprüche an den Vertrieb

Christoph Müller (Bild: Stefan Wernz)

Die vorliegende Auswertung zeigt zudem: Die Wahrnehmung bestimmter Zielgruppen verändert sich. Zum Beispiel legen Frauen mehr Wert auf das Thema Altersvorsorge. 59 Prozent der weiblichen Klientel, die über Versicherungsfragen entscheiden oder mitreden, wünschen sich „eine speziell auf die Anforderungen von Frauen abgestimmte Versicherungsberatung“, so Sirius Campus.

Das treffe insbesondere auf die finanzielle Planung für den Ruhestand zu. 2019 lag dieser Wert bei 47 Prozent. „Vor allem Frauen im mittleren Alter (31 bis 55 Jahre) wollen weg von einer Standardberatung, die spezifische Anforderungen weiblicher Biographien nicht berücksichtigt“, schreiben die Studienautoren dazu.

Anbieter wie die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (die Bayerische) haben diesen Wunsch der weiblichen Zielgruppe verstanden. Beide Gesellschaften reagieren mit verschiedenen Kampagnen auf die geänderten Anforderungen (21.10.2022).

Es fehlen übrigens nicht die Produkte, um Frauen ein passendes Angebot für die eigene Altersvorsorge zu unterbreiten. Ein Faktor für eine erfolgreiche Beratung von Kundinnen ist Empathie – und hier hapert es noch gewaltig, wie die erste Podiumsdiskussion zum Thema auf der 25. DKM zeigte (1.11.2022).

Junge Familien stehen noch immer zu wenig im Fokus der Assekuranz. Christoph Müller, Untersuchungsleiter und Mitbegründer von Sirius Campus

Junge Familien werden von Versicherern gerne übersehen

Eine weitere Zielgruppe, deren Bedürfnisse sich geändert haben, sind laut der Analyse von Sirius Campus Familien mit minderjährigen Kindern.

„Gefragt zum Thema Familienversicherung geben über 85 Prozent der Väter und Mütter an, dass ihnen die Absicherung der Familie im Ganzen sowie der Kinder im Besonderen wichtig ist. Dabei wird die Absicherung der Kinder sogar als noch etwas wichtiger angesehen als die der Familie insgesamt“, schreiben die Studienautoren.

Der Bedeutung für die Vorsorge für die Schwächsten stimmen 43 Prozent der Befragten „voll“ zu, die Familienversicherung unterstützen 35 Prozent. Väter würden für den Risikoschutz der Kleinen sogar mehr Geld investieren. Beispiel: 29 Prozent der Männer würden für einen günstigen Einschluss von Kindern in die Unfallversicherung einen höheren Beitrag bezahlen (15 Prozent der Mütter).

„Junge Familien stehen noch immer zu wenig im Fokus der Assekuranz. Dabei ist der Wunsch nach Absicherung in den Familien hoch und die bislang fehlende Auseinandersetzung mit dem Thema eröffnet der Versicherungsbranche viele Ansatzpunkte“, lässt sich Christoph Müller, Untersuchungsleiter und Mitbegründer von Sirius Campus, zu diesem Aspekt zitieren.