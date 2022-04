Welche Versicherungs-Apps den Nerv der Smartphone-Besitzer treffen

1.4.2022 – In einer Umfrage von Servicevalue schaffte die Applikation der Wefox in der Kategorie „Digitale Versicherungsexperten“ die höchste Kundenzufriedenheit. In der Sparte „Versicherer Schadenmeldung“ siegte die Anwendung der Huk-Coburg und in der Rubrik „Versicherer Kundenportal (oder Rechnung)“ das mobile Hilfsprogramm der Cosmos.

Die Auswahl ist gigantisch, doch nur Applikationen, die stets reibungslos funktionieren und im Alltag einen echten, praktischen Mehrwert bieten, setzen sich durch. Das sagt die Servicevalue GmbH.

Das Analysehaus hat in Kooperation mit der Zeitschrift Focus-Money zum sechsten Mal in Folge untersucht, welche Anwendungen bei ihren Nutzern für besonders hohe Zufriedenheit sorgen. Zudem wollten die Studienautoren wissen, welchen Branchen die mobilen Hilfsprogramme besonders gelungen sind.

Marktführer bieten derzeit sechs Millionen Apps zum Herunterladen

Mindestens 50 Millionen Deutsche würden täglich Apps nutzen, heißt es. Allein die beiden Marktführer Google Playstore und Apple App Store hätten gegenwärtig rund sechs Millionen Mini-Anwendungen gelistet, darunter sowohl Entertainment-Angebote wie auch Nutzwertiges .

Nahezu jede Branche und jede öffentliche Institution setze mittlerweile auf mobile Dienste. Der Platz auf dem Touch-Desktop sei begehrt. Schließlich erhofften sich die Anbieter durch die Verbreitung ihrer Software eine höhere Kundenbindung.

Teilnehmer sollten angeben, wie zufrieden sie sind

Die Online-Befragung erfolgte mit Hilfe von Panellisten. Für die darin aufgeführten Personengruppen würden soziodemografische Merkmale vorliegen, so dass bevölkerungs-repräsentativ ausgesteuert werden könne, wird berichtet. Die Kundenbefragung habe eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Anbieter stattgefunden.

Die Studienteilnehmer erhielten jeweils eine für sie überschaubare Auswahl von Lösungen, die zu bewerten waren. Es sollten Angaben zur Zufriedenheit gemacht werden. Zur Auswahl standen sechs Antwortmöglichkeiten. Sie reichen von „ausgezeichnet“ (1) und „sehr gut“ (2) über „gut“ (3) und „mittelmäßig“ (4) bis „schlecht“ (5) und „keine Nutzung oder Erfahrung in den letzten zwölf Monaten“.

Umfrage ergab 95.268 Nutzerstimmen zu 553 Apps aus 53 Branchen

Für die Auswertung wurde jeweils der Mittelwert der abgegebenen Stimmen berechnet. Anwendungen mit dem höchsten Zufriedenheitswert innerhalb einer Branche oder Kategorie wurden als „Beste App“ prämiert. Mobile Hilfsprogramme, deren Zufriedenheitswerte über dem Kategoriendurchschnitt liegen, erhielten die Auszeichnung „Top App“.

Die Analysten holten zu jedem Angebot mindestens 150 Nutzerstimmen ein. Nur in Einzelfällen sei die Stichprobengröße in Abhängigkeit von Inzidenzrate und Nutzerzahl auch niedriger, heißt es. Insgesamt kamen 95.268 Nutzerstimmen zu 553 Programmen aus 53 unterschiedlichen Wirtschaftszweigen zusammen.

Sieger über alle Wirtschaftszweige hinweg erreicht einen Mittelwert von 2,13

Das Ergebnis: Neben den 53 besten Applikationen wurden weitere 245 Anwendungen als „Top-App“ ausgezeichnet.

Sieger unter allen Branchen- beziehungsweise Kategoriengewinnern ist mit dem Mittelwert 2,13 die Payback-App aus der Sparte „Bonusprogramme“. Es folgen Wetter.com (Mittelwert: 2,15, Segment: „Wetter“) und PayPal (2,21, „Bezahlsysteme“) auf den Plätzen zwei und drei.

Wefox, Huk-Coburg und Cosmos bieten die besten Versicherungs-Apps

Die Versicherungsbranche wurde in drei Kategorien unterteilt. In der Rubrik „Digitale Versicherungsexperten“ erzielten folgende Angebote die höchste Zufriedenheit:

Die am besten bewerteten Anwendungen im Bereich „Versicherer Schadenmeldung“ sind:

Einen hohen Kunden-Zufriedenheitsfaktor im Segment „Versicherer Kundenportal (oder Rechnung)“ erreichten:

Alle Rankings und weitere Informationen zu der Untersuchung „Kundenfreundlichste Apps 2022“ sind auf der Internetseite von Servicevalue zu finden.