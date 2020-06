Welche Versicherungen Verbraucher über das Internet kaufen

16.6.2020 – Versicherungskunden haben am häufigsten schon einmal Reiserücktritts- oder Kfz-Policen online abgeschlossen. Dies hat eine Bitkom-Umfrage ergeben. Sie zeigt auch ein immenses Potenzial für künftige Onlineabschlüsse.

Reiserücktritts- und Kfz-Versicherungen werden am häufigsten online abgeschlossen. Der Anteil liegt laut einer Telefonumfrage, welche die Bitkom Research GmbH im Auftrag des Digitalverbands Bitkom e.V. unter 1.004 erwachsenen Bundesbürgern durchgeführt hat, bei jeweils rund einem Drittel.

Die Fragestellung lautete: „Ich nenne Ihnen nun einige gängige Versicherungen. Bitte geben Sie zu jeder Versicherung an, ob Sie diese schon einmal online abgeschlossen haben beziehungsweise ob ein Online-Abschluss für Sie in Frage kommt oder nicht.“

Risiko- und Kapitalleben am Ende der Rangliste

An dritter Stelle liegen Rechtsschutzpolicen. Diese wurden von jedem vierten Interviewten, für den die Versicherung überhaupt relevant ist, über das Internet abgeschlossen. Dahinter folgen mit Anteilen zwischen einem knappen Fünftel und einem guten Siebtel Auslandsreisekranken-, Kranken, Unfall- und Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherungen.

Am anderen Ende der Rangliste finden sich Risikolebens- und kapitalbildende Lebensversicherungen wieder, die nur von jedem 25. beziehungsweise 20. Umfrageteilnehmer genannt wurden. Nur unwesentlich höher fallen die Online-Abschlussquoten bei Krankenzusatz- und Sterbegeldpolicen aus.

Großes Potenzial für zukünftige Abschlüsse

Weiter wurde ermittelt wurde, wie hoch das künftige Abschlusspotenzial in den einzelnen Sparten ausgeprägt ist. Hier zeigt sich eine ganz andere Rangliste. An der Spitze liegen gleichauf Reiserücktritts-, Auslandsreisekranken- und sonstige Rentenversicherungen, gefolgt von BU-Policen. Dies gab jeweils mehr als jeder dritte Befragte an, für den die jeweilige Versicherung in Frage kommt.

Auffällig ist, dass das künftige Abschlusspotenzial lediglich in Kfz niedriger ausfällt als der Anteil der tatsächlichen Abschlüsse (27 zu 28 Prozent). Besonders starke Abweichungen in die andere Richtung zeigen sich bei Risikolebens- und sonstigen Rentenversicherungen, bei denen das Potenzial mehr als fünf Mal beziehungsweise vier Mal so hoch ausfällt. Drei Mal so hoch ist dieses auch bei Krankenzusatz- und Kapitallebens-Policen.

Deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen

Die Studienautoren stellen heraus, dass deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen bestehen. Während unter den Senioren ab 65 Jahre nur rund jeder Siebte bereist einen Onlinevertrag hat, ist es bei den 18- bis 64-Jährigen deutlich mehr als die Hälfte (57 Prozent).

Zudem wird hervorgehoben, dass die Anbieter nach Ansicht der Kunden noch nachbessern müssen beim Online-Abschlussprozess. So empfand mehr als jeder Dritte mit Online-Abschlusserfahrung den Zeitaufwand als zu hoch. Fast 40 Prozent beklagten, der Onlinevertragsabschluss sei kompliziert gewesen.