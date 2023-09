Welche Versicherer und Vermittler Kunden ein gutes Gefühl geben

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

31.1.2022 – Das Medienhaus und ein Forschungsinstitut haben das im Internet verfügbare Meinungsbild zu über 13.500 Unternehmen, ihren Angeboten und Leistungen, ausgewertet, darunter auch Versicherer, Vermittler und Finanzvertriebe. (Bild: Pixabay, CC0) Das Medienhaus und ein Forschungsinstitut haben das im Internet verfügbare Meinungsbild zu über 13.500 Unternehmen, ihren Angeboten und Leistungen, ausgewertet, darunter auch Versicherer, Vermittler und Finanzvertriebe. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

27.2.2023 – Welche Unternehmen eine exzellente Kundenberatung bieten, untersucht Deutschlandtest im Auftrag von Focus Money. 15 Versicherer, zwei Direktanbieter und drei Krankenversicherer setzten sich gegen die Konkurrenz durch. (Bild: Pixabay, CC0) Welche Unternehmen eine exzellente Kundenberatung bieten, untersucht Deutschlandtest im Auftrag von Focus Money. 15 Versicherer, zwei Direktanbieter und drei Krankenversicherer setzten sich gegen die Konkurrenz durch. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

23.6.2022 – In einer aktuellen Untersuchung wurden die Anbieter ermittelt, die von ihren Kunden tatsächlich und besonders oft weiterempfohlen werden. In den 19 Kategorien mit Versicherungsbezug trugen sich 17 Akteure in die Liste der Branchensieger ein. Zwei Produktgeber schafften dies in zwei Kategorien. (Bild: Pixabay, CC0) In einer aktuellen Untersuchung wurden die Anbieter ermittelt, die von ihren Kunden tatsächlich und besonders oft weiterempfohlen werden. In den 19 Kategorien mit Versicherungsbezug trugen sich 17 Akteure in die Liste der Branchensieger ein. Zwei Produktgeber schafften dies in zwei Kategorien. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

18.2.2022 – Das F.A.Z.-Institut hat wieder untersucht, was in den sozialen Medien im vergangenen Jahr in puncto Fairness geschrieben und diskutiert wurde. Die Liste der ausgezeichneten Akteure der Assekuranz, der Makler sowie der Finanzdienstleister und -Vertriebe ist länger geworden. (Bild: Pixabay, CC0) Das F.A.Z.-Institut hat wieder untersucht, was in den sozialen Medien im vergangenen Jahr in puncto Fairness geschrieben und diskutiert wurde. Die Liste der ausgezeichneten Akteure der Assekuranz, der Makler sowie der Finanzdienstleister und -Vertriebe ist länger geworden. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

27.6.2023 – Die Bereitschaft, in der bAV eine Empfehlung für einen Produktgeber auszusprechen, fällt höchst unterschiedlich aus. Dabei deckt sich die Zuspruchsrate oft nicht mit den Geschäftsanteilen. Wer zur Spitzengruppe gehört und bei wem es verhältnismäßig viele Kritiker gibt. (Bild: Wichert) Die Bereitschaft, in der bAV eine Empfehlung für einen Produktgeber auszusprechen, fällt höchst unterschiedlich aus. Dabei deckt sich die Zuspruchsrate oft nicht mit den Geschäftsanteilen. Wer zur Spitzengruppe gehört und bei wem es verhältnismäßig viele Kritiker gibt. (Bild: Wichert) mehr ...