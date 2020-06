Welche Versicherer mit ihren Produkten am besten ankommen

22.6.2020 – Die höchste Produktbegeisterung unter den Versicherern erzeugen nach einer Untersuchung von Servicevalue und Die Welt die ADAC Versicherungen in der Kategorie Kfz und die Advocard in der Sparte Rechtsschutz. Im Branchenvergleich landen die Versicherer weit entfernt von den vorderen Plätzen. Für die Finanzvertriebe reichte es sogar nur zum drittletzten Platz. Kaum besser schnitten die Kranken-, Kfz- und Lebensversicherer ab.

Die Servicevalue GmbH hat für die Tageszeitung Die Welt eine Untersuchung zur Produktbegeisterung durchgeführt. Insgesamt wurden 2.439 Unternehmen aus 207 Branchen bewertet. Die Gesamtzahl der Kundenurteile wird mit über 800.000 angegeben.

Basis der Untersuchung ist der sogenannte „Product Benefit Score“ (PBS), der in einer Onlinebefragung im Frühjahr 2019 ermittelt wurde. Dazu wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Pro Unternehmen beziehungsweise Marke wurden mindestens 300 Kundenstimmen angestrebt.

So wurde bewertet

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Bitte geben Sie an, welche Unternehmen/ Marken Sie persönlich über die Qualität ihrer Produkte begeistern!“ Insgesamt standen drei Antwortoptionen zur Auswahl:

„Ja, diese Marke/dieses Unternehmen begeistert mich über die Qualität seiner/ihrer Produkte.“

„Nein, diese Marke/dieses Unternehmen begeistert mich nicht über die Qualität seiner/ihrer Produkte.“

„Ich kann die Qualität der Produkte hier nicht beurteilen beziehungsweise kenne die Marke/das Unternehmen nicht.“

In die Auswertung gehen den Angaben zufolge nur Aussagen der Befragten ein, denen die Produktqualität bekannt ist.

Im Ergebnis erhält man den sogenannten Product-Benefit-Score. Dieser entspricht dem prozentualen Anteil an aktuellen und ehemaligen Kunden (Kontakt längstens drei Jahre zurückliegend), bei dem es dem Anbieter gelungen ist, die Befragten von seiner Produktqualität zu begeistern.

Gold, Silber und Bronze nach Platzierung im Ranking

Die besten 200 Unternehmen beziehungsweise Marken aller untersuchten Anbieter (branchenübergreifend) werden auf einem Goldrang platziert. Die Plätze 201 bis 400 befinden sich im Silberrang, die Plätze 401 bis 600 im Bronzerang.

Servicevalue weist daraufhin, dass die Methode vielleicht zu einfach wirke. Hier müsse man sich aber noch einmal die Zielsetzung des PBS verdeutlichen: Der PBS soll ausschließlich als Gesamt-Gradmesser für die Produktqualität dienen.

„Die Bewertung einzelner Komponenten der Produktqualität oder die Suche nach Ursachen für eine Bewertung ist selbstverständlich tiefergehenden und an die Produktgestaltung des Anbieters angepassten Analysen vorbehalten“, wird in den Studienunterlagen hervorgehoben.

Versicherer mit großem Rückstand beim Begeisterungswert

Auf den höchsten Begeisterungswert kamen, wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 27.6.2019), im Branchenschnitt die Gebäckhersteller – mit aktuell 70,1 Prozent. Hauchdünn dahinter folgen die Elektrofachmärkte. Knapp unter der 70-Prozent-Marke blieben die Computer- und Notebookbranche, die Kamerahersteller und die Segmente Haustechnik sowie Keramik & Glas.

Von solchen Werten kann die Versicherungs- und Finanzbranche nur träumen. Relativ am besten schneiden – in umgekehrter Reihenfolge zum Vorjahr – die Bausparkassen (Gesamtrang 123) und die Fondsgesellschaften (130) ab. Die Scores liegen jeweils bei rund 54 Prozent. Das sind allerdings rund 16 Punkte weniger als beim Spitzenreiter.

Knapp über beziehungsweise unter 50 Prozent liegen die regionalen Krankenkassen (insgesamt an 151. Stelle) sowie die Rechtsschutz- und die Handyversicherer (Plätze 176 und 177). PBS-Werte zwischen 46 und 44 Prozent haben die Studienautoren für die überregionalen Krankenkassen (Rang 189), die Haftpflichtversicherer (190) sowie die Lebensversicherer (196) errechnet.

Noch weiter hinten finden sich die Kfz- und die privaten Krankenversicherer (PKV) (Positionen 202 und 203) sowie – an drittletzter Stelle – die Finanzvertriebe (205) wieder. Die Scores liegen zwischen 42 und 40 Prozent.

Die Besten unter den Versicherern

Über das Gesamtranking hinaus wurden auch Einzelrankings je Branche erstellt. PBS-Werte werden hierbei jedoch nur für den jeweiligen Spitzenreiter sowie für diejenigen Marken ausgewiesen, die über dem Gesamtdurchschnitt von 55,7 Prozent lagen.

Den besten Produktbegeisterungs-Wert unter den Versicherern erzielten die ADAC Versicherungen in der Kfz-Versicherung mit 59,2 Prozent. Nur unwesentlich schlechter wurde die Advocard Rechtsschutz-Versicherungs-AG in Rechtsschutz beurteilt (58,8 Prozent).

Damit landeten die beiden Unternehmen in der Untersuchung auf den Gesamträngen 946 beziehungsweise 989. Für eine Bronze-Auszeichnung reichte dies nicht, denn dafür war ein Mindestwert von 63,6 Prozent erforderlich.

Die Allianz Versicherungen setzten sich in der Lebensversicherung (52,5 Prozent) sowie in Haftpflicht (55,8 Prozent) gegen die Wettbewerber durch. In der PKV-Branche gewann der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. mit 51,9 Prozent, bei den Handyversicherungen die Marke Extrapolice24.

Vertriebe: Dr. Klein mit dem besten Wert

In der Kategorie Finanzvertriebe liegt erneut die Dr. Klein Privatkunden AG in Front. Der PBS-Wert liegt mit 45,8 Prozent allerdings um über 14 Punkte hinter dem besten Versicherer zurück. Zum Vergleich: Auf den höchsten Score kam die Marke Abus in der Sicherheitsbranche (82,7 Prozent).

Bei den regionalen Krankenkassen gewann die AOK Bayern (60,5 Prozent), bei den überregionalen Kassen die Barmer (67,3 Prozent). Branchenchampion bei den Fondsgesellschaften ist die Marke Deka-Investments (58,9 Prozent), während sich bei den Bausparkassen die Wüstenrot Bausparkasse AG (65,8 Prozent) durchsetzte.

Der Berichtsband zu der Untersuchung steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die Branchenrankings eingesehen werden.