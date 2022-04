Welche Versicherer den höchsten Mehrwert bieten

7.4.2022 – Insgesamt über vier Dutzend Versicherungsanbieter leisten mindestens in einer von 16 Sparten einen „sehr hohen Mehrwert“. Dies zeigt eine Untersuchung von Servicevalue, die auf mehr als 230.000 Kundenurteilen beruht. Die Allianz gehört in 15 Segmenten zur Spitzengruppe, die Huk-Coburg in 14. Letztere sicherte sich dreimal den Spitzenplatz. Zweimal ließen die ADAC Versicherungen die Wettbewerber hinter sich. Siebenmal gewann die Allianz.

Nach der Premiere vor zwei Jahren (VersicherungsJournal 3.4.2020) hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit Focus-Money zum dritten Mal eine Untersuchung zum empfundenen Mehrwert von Dienstleistungen und Produkten durchgeführt. Insgesamt wurden 1.163 Unternehmen aus 45 Kategorien bewertet. Die Gesamtzahl der Kundenurteile wird mit 230.676 angegeben.

So wurde bewertet

Basis der Untersuchung ist der „MehrWert-Index“ (MWI), der in einer Anfang 2022 durchgeführten Onlinebefragung ermittelt wurde. Zu dieser wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert. Pro Unternehmen beziehungsweise Marke wurden mindestens 150 Kundenstimmen angestrebt, heißt es weiter.

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Viele Unternehmen versuchen, ihre Produkte durch Mehrwertleistungen zu erweitern. Diese Mehrwerte sollen den Kunden auf irgendeine Art und Weise konkret dienlich sein.

Inwieweit stimmen Sie aus eigener Erfahrung zu, dass die Wertanmutung der Produkte beziehungsweise Kernleistungen bei folgenden Anbietern durch Mehrwerte gesteigert wird? Bitte geben Sie Ihr Urteil in Bezug auf die in Klammern angegebene Branche/Produktkategorie ab.“

Es standen folgende Antwortoptionen zur Auswahl:

trifft voll und ganz zu,

trifft zu,

trifft eher zu,

trifft eher nicht zu,

trifft nicht zu,

kann ich nicht beurteilen (nicht wertungsrelevant).

Das steckt hinter dem MWI

Aus dem indizierten Mittelwert aller Antworten wird dann der MWI gebildet. Dabei besagt ein Unternehmens-MWI von fünf, dass keine gesteigerte Wertanmutung durch Mehrwerte vorherrscht, erläutern die Studienautoren. Ein Wert von eins bedeutet hingegen, dass alle Befragten eine Steigerung der Wertanmutung der Produkte beziehungsweise Kernleistungen des Anbieters durch Mehrwerte wahrnehmen.

Liegt ein Anbieter über dem Branchendurchschnitt, so wird er mit dem Prädikat „hoher Mehrwert“ gekennzeichnet. Wer über diesem Durchschnitt liegt, erhält die Bewertung „sehr hoher Mehrwert“.

Servicevalue weist in den Studienunterlagen explizit darauf hin, dass die der Untersuchung zugrunde liegende Fragestellung vielleicht zu einfach wirkt. Jedoch müsse man sich hier noch einmal die Zielsetzung des MWI verdeutlichen:

„Der MWI soll ausschließlich als Gesamt-Gradmesser der erfahrensbezogenen Bewertung der gesteigerten Wertanmutung der Produkte beziehungsweise Kernleistungen durch Mehrwerte bei den vorgelegten Anbietern“ dienen, erläutern die Studieninitiatoren. Die Bewertung der einzelnen Aspekte oder die Suche nach Ursachen sei dann tiefergehenden Untersuchungen vorbehalten.

Über vier Dutzend Anbieter mindestens einmal in der Spitzengruppe

Im Bereich „Versicherungen“ werden insgesamt 16 Rankings aufgelistet – von „A“ wie Auslandsreise-Krankenversicherung über „P“ wie Privathaftpflicht-Versicherung bis „Z“ wie Zahnzusatzversicherung. Insgesamt bekamen 50 Anbieter mindestens einmal das Prädikat „sehr hoher Mehrwert“.

Etwa ein Drittel davon gehört in mehr als zwei Sparten zur Spitzengruppe. Dabei gelang es keinem Akteur, in allen Unterkategorien die Topbewertung zu erzielen. 15 Mal schafften es die Allianz Versicherungen (bis auf Motorrad)

14 Mal zu den Topanbietern zählen die Huk-Coburg Versicherungen inklusive der Huk24 AG (bis auf Reise- und Tierversicherung), zehn Mal die Gothaer Versicherungen und neun Mal die Hansemerkur Versicherungen.

Sieben verschiedene Branchensieger

Jeweils einen Branchensieg holten dabei die Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG (Rechtsschutz), die Agila Haustierversicherung AG (Tier), die Arag Versicherungen (Krankenzusatz) und der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. (private Krankenversicherung).

Zwei Mal ließen die ADAC Versicherungen die Wettbewerber hinter sich (Auslandsreisekranken und Kfz) und drei Mal die Huk-Coburg Versicherungen (Hausrat, Motorrad, Privathaftpflicht). Die übrigen sieben Spitzenplätze gingen an die Allianz (Berufsunfähigkeit, Pflege, Privatrente, Reise, Unfall, Wohngebäude und Zahnzusatz).

Die führenden Gesellschaften in ausgewählten Versicherungszweigen

In der Kraftfahrtversicherung verdrängten die ADAC Versicherungen (Mittelwert: 2,55 nach 2,51 im Vorjahr) die Huk-Coburg (2,56 nach 2,50 im Jahr zuvor) vom Spitzenplatz. Den Bronzerang nach Position fünf im Vorjahr (15.4.2021) sicherte sich knapp dahinter die Allianz (2,58). Dahinter folgen elf weitere Unternehmen mit einem „sehr hohen Mehrwert“.

(Bild: Servicevalue)

In der Wohngebäudeversicherung setzte sich erneut die Allianz (aktuell: 2,58) gegen die Huk-Coburg (2,60) durch. Den Bronzerang teilen sich die DEVK Versicherungen und die R+V Versicherungen (jeweils 2,63). Für die Wiesbadener bedeutet dies eine Verbesserung um eine Position.

(Bild: Servicevalue)

Übersichten über alle Branchen-Rankings sowie detaillierte methodische Hinweise sind auf dieser Internetseite zu finden.