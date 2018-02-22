Welche Vermittlerhäuser besonders gut mit ihren Kunden kommunizieren

11.3.2026 – Die beste Dialogfähigkeit aus Kundensicht besitzen laut einer Servicevalue-Untersuchung die Helmsauer-Gruppe (Versicherungsmakler) und die Global-Finanz (Finanzvertriebe). In die Bestenliste trugen sich sechs weitere Makler und sieben weitere Vertriebe ein.

Welche Anbieter sind aus Kundensicht besonders dialogfähig? Dieser Frage ist die Servicevalue GmbH im Auftrag der Redaktion der Zeitschrift Focus Money nachgegangen.

Die Studie „Bester Kundendialog 2026“ basiert auf einer Kundenbefragung über ein Online-Panel. Im Rahmen der im Dezember 2025 und Januar 2026 durchgeführten Onlinebefragung kamen 147.911 Klientenurteile zu 1.254 Unternehmen aus 59 Kategorien zusammen.

Hintergründe zur Methodik

Die konkrete Fragestellung lautete: „Inwieweit stimmen Sie aus Ihrer persönlichen Erfahrung als Kundin/Kunde zu, dass folgende Anbieter/Unternehmen transparent und vertrauensvoll mit Ihnen kommunizieren?“

Der Kundendialog wurde von den Studieninitiatoren dabei gegenüber den Interviewten definiert als der Austausch von Informationen jeglicher Art (zum Beispiel E-Mail, Telefon, Social Media, Chat, persönliche Gespräche oder Newsletter) zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden.

Insgesamt standen den Interviewten sechs Antwortoptionen zur Verfügung. Dabei war die letztgenannte Antwortoption nicht bewertungsrelevant:

„stimme voll und ganz zu“ (1),

„stimme zu“ (2),

„stimme eher zu“ (3),

„stimme eher nicht zu“ (4),

„stimme nicht zu“ (5) und

„kann ich nicht beurteilen“.

Nach welcher Maßgabe die Auszeichnungen vergeben wurden

Im ersten Schritt wurde für jedes Unternehmen der ungewichtete Mittelwert ermittelt. Unternehmen mit einem niedrigen (= besseren) Mittelwert als der Branchenmittelwert erhielten die Auszeichnung „Top Kundendialog“.

„Liegt der Eigenwert zusätzlich niedriger (= noch besser) als der Mittelwert dieser ‚überdurchschnittlichen‘ Gruppe, erhält das Unternehmen die Auszeichnung ‚Bester Kundendialog‘“, wird zur Methodik weiter erläutert.

Die Besten unter den Versicherungsmaklern

Insgesamt fünf der untersuchten Segmente hatten Assekuranzbezug. In den drei Versicherungskategorien setzten sich die Allianz Direct Versicherungs-AG (Direktversicherer), die ADAC Versicherungen (Spezialversicherer) und die Debeka Versicherungen (Versicherer) gegen die Wettbewerber durch (VersicherungsJournal 9.3.2026).

In der Rubrik Versicherungsmakler gewann die Helmsauer-Gruppe (Mittelwert: 2,61). Mit dem Prädikat „Bester Kundendialog“ dürfen sich ebenfalls schmücken:

Global-Finanz gewinnt bei den Finanzvertrieben

Die achtköpfige Spitzengruppe der Finanzvertriebe wird angeführt von der Global-Finanz AG (Mittelwert: 2,47). In die Bestenliste (Auszeichnung: „Bester Kundendialog“) trugen sich darüber hinaus ein

Übersichten über alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.