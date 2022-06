Welche Risiken Kleinunternehmer fürchten und was sie (nicht) versichern

3.6.2022 – Die Ängste von Klein- und Kleinstunternehmern bilden sich nicht im vorhandenen Versicherungsschutz ab. Die Branchenzugehörigkeit bestimmt die Prioritäten bei der Absicherung, wie eine Befragung von Finanzchef24 und Andsafe zeigt.

Gut jeder dritte Klein- und Einzelunternehmer (33 Prozent) fürchtet einen gesundheitsbedingten längeren Ausfall. Diese Sorge rangiert auf dem ersten Platz und zieht sich durch alle Branchen der kleineren Betriebe.

Generell geben die Befürchtungen auch den Absicherungsbedarf der Firmen wieder. Allerdings klaffen die Selbstwahrnehmung der Firmenlenker und der notwendige Versicherungsschutz auseinander. Zusätzlich gibt die Zugehörigkeit zum jeweiligen Wirtschaftszweig den gewünschten Bedarf vor.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine Umfrage der Finanzchef24 GmbH und der zum Provinzial Konzern gehörenden Andsafe AG unter mehr als 800 Klein- und Einzelunternehmern aus dem eigenen Kundenkreis zu Beginn 2022.

Ängste der Kleinunternehmer

Nach der Sorge um die eigene Gesundheit folgt laut der Auswertung die Angst vor finanziellen Schäden durch unberechtigte Schaden-Ersatzforderungen von Kunden oder Lieferanten (16 Prozent).

Auf dem dritten Platz liegt der Verlust von personen- und unternehmensbezogenen Daten durch Viren oder Datenlecks mit 13 Prozent. Knapp dahinter kommt der Ausfall der IT-Systeme. Diese Befürchtung spielt für zwölf Prozent die größte Rolle. Das Thema Risiken durch Digitalisierung rangiert somit nah hinter der erstplatzierten Sorge um die eigene Gesundheit.

Die Branchenzugehörigkeit bestimmt Prioritäten

Die Ängste der Unternehmer stehen in engem Zusammenhang mit der jeweiligen Branchenzugehörigkeit, wie aus den Studienunterlagen weiter hervorgeht.

Unter den Gastronomen etwa spielt das Thema Gesundheit nur für rund jeden zehnten Befragten eine Rolle, dafür aber für rund jeden vierten unter ihnen (26 Prozent) die Angst vor Naturkatastrophen. Unter den Beratern und Händlern gibt es eine deutlich größere Sorge vor Cyberschäden (17 Prozent).

Die Angst vor unberechtigten Schaden-Ersatzforderungen von Kunden oder Lieferanten ist im Handwerk und Handel am stärksten ausgeprägt (21 Prozent).

Fallen für Risikoschutz

In der Auswertung warnen Finanzchef24 und Andsafe auch vor Fallen bei der Absicherung: „Wir beobachten im Beratungsalltag immer wieder, dass kleinere Unternehmen angesichts der sich geänderten Tätigkeitsfelder mitunter gar nicht überblicken, in wie vielen Bereichen sie mittlerweile unterwegs beziehungsweise tätig sind.“

So werde der E-Commerce-Shop beispielsweise oft nur als Ergänzung gesehen. „Dass sich daraus Risiken unabhängig des damit erzielten Umsatzes ergeben können, wird oftmals nicht richtig erkannt“, so die Studienautoren.

Ängste bestimmen die Nachfrage

Aus den Ängsten der Unternehmer leiten sich ihre Bedürfnisse nach Absicherung ab. Die Absicht, gesundheitliche Risiken, krankheitsbedingte Ausfälle oder Arztkosten abzusichern, haben 50 Prozent der Befragten. Die persönliche finanzielle Vorsorge etwa fürs Alter wollen 45 Prozent vorbereiten.

38 Prozent möchten dagegen Schadenfälle absichern, die durch Kundenforderungen entstehen können – wie etwa finanzielle Forderungen, Betriebsunterbrechungen oder Schäden an Einrichtung und Ausstattung.

Die Firmenlenker bewerten ihre Situation positiv: Die eigene Absicherung gegen alle der möglichen Risiken schätzen die Unternehmer mehrheitlich mittel bis gut ein. Rund jeder fünfte Befragte ist sogar der Meinung, bereits sehr gut abgesichert zu sein.

Beim Schutz noch Luft nach oben

Als interessant bewerten die Berater von Finanzchef24 und Andsafe auch die Ängste in Relation zum realen Versicherungsschutz. Ihre Sorge vor einem gesundheitlichen Ausfall halten nur 13 Prozent der Unternehmer für „sehr gut abgesichert“.

Auch beim Thema Cyberversicherung ist noch Luft nach oben. Ihr Sicherheitsnetz bei einem Hackerangriff bezeichnen nur knapp 15 Prozent als sehr gut, die Versicherungs-Aufwendungen gegen Datenverlust nur 17 Prozent. Auch einen Schaden im Fall von Naturkatastrophen halten nur 13 Prozent für gut versichert.

Unternehmer sichern sich nur selten adäquat zu ihren Sorgen ab

Die Mehrheit der befragten Unternehmer (67 Prozent) möchte in den nächsten zwölf Monaten ähnlich viel Geld für Gewerbeversicherungen ausgeben wie zuvor. Mehr in Versicherungen investieren will mehr als jeder fünfte Befragte (23 Prozent), weniger investieren wollen knapp zehn Prozent.

Unter den Dienstleistern und Handwerkern ist die Tendenz ausgeprägter, Versicherungsausgaben 2022 zu erhöhen. Unter den Gastromomen will knapp jeder Dritte (29 Prozent) seine Aufwendungen zurückfahren, in Bau und Handwerk sind es mit 13 Prozent ebenfalls mehr als im Durchschnitt aller befragten Unternehmer.

Die eigene grundsätzliche Absicherung gegen alle der möglichen Risiken schätzen die Unternehmer mehrheitlich zwar mittel bis gut ein, heißt es im Fazit des Reports.

„Im Detail offenbart sich jedoch, dass Ängste um Elementarschäden, IT-Schäden oder gesundheitliche Probleme selten adäquat versichert scheinen. Die Mehrheit will dennoch die Versicherungsausgaben unverändert lassen“, fassen die Studienautoren zusammen.