Welche Pools und Dienstleister Makler am ehesten weiterempfehlen

13.3.2026 – Der Vema bringen unabhängige Vermittler laut einer aktuellen Untersuchung die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft entgegen. Dies gilt für alle drei untersuchten Geschäftsbereiche Vorsorge/Leben, Kranken und Sach/Huk. Auch in Sachen Gesamtzufriedenheit hatte die Vema in allen Geschäftsfeldern die Nase vorn. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Pools & Dienstleister 2026“.

Über die Fonds Finanz Maklerservice GmbH reichen Versicherungsmakler das meiste Geschäft ein. Laut der Asscompact-„Marktstudie Pools und Dienstleister 2026“ gilt dies für alle drei abgefragten Versicherungsbereiche Leben/Vorsorge, Kranken sowie Sach/Huk (VersicherungsJournal 4.3.2026).

Den Silberrang belegt jeweils die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG. Im Vorjahr hatte die Gesellschaft noch in allen Segmenten an der Spitze gelegen (11.3.2025).

Durchschnittsalter der befragten Vermittler bei über 57 Jahren

Die Studie der BBG Betriebsberatungs GmbH basiert auf einer im Januar durchgeführte Onlineumfrage unter Versicherungsmaklern und Finanzanlagenvermittlern. Die Nettostichprobengröße wird mit 663 Personen angegeben.

Die Befragten sind im Schnitt 57,4 Jahre alt, wobei mehr als drei Viertel die 50 bereits überschritten haben. Gut 44 Prozent sind über 60 Jahre alt. Andererseits ist nicht einmal jeder Zehnte 40 Jahre oder jünger. Der Anteil der höchstens 30-Jährigen liegt gerade einmal bei 3,0 Prozent.

Die Umfrageteilnehmer haben im Schnitt fast 30 Jahre Branchenerfahrung, etwa 90 Prozent sind Männer. Dies stellt nach Angaben der Studienautoren „ein sehr gutes Abbild der Finanz- und Versicherungsvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur“ dar.

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Weiterempfehlungsbereitschaft der Vermittler in Vorsorge/Leben

Neben den Geschäftsanteilen wurde unter anderem auch nach dem Stellenwert des Geschäfts über Pools und Dienstleister gefragt (13.3.2026). Ermittelt wurde darüber hinaus auch die Weiterempfehlungsbereitschaft der Vermittler für die Pools und Dienstleister. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Im Bereich Leben/Vorsorge wird unter den Testkandidaten mit mindestens 20 Bewertungsstimmen für die Vema mit fast 77 der höchste NPS-Wert ausgewiesen. Der Anbieter kam dabei auf den höchsten Promotoren- (über vier Fünftel) und den niedrigsten Detraktorenanteil (in Sechzehnteln).

Den Silberrang sicherte sich knapp dahinter die DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH. Sie hatte relativ gesehen minimal weniger Fürsprecher und ein paar mehr Kritiker (NPS: 74,3). Dritter in Sachen Weiterempfehlung wurde die Fonds Finanz. Bei den Detraktoren lag sie gleichauf mit der Vema, bei den Promotoren lief es etwas schlechter als für die Genossenschaft (NPS: 72,4).

Am schlechtesten schnitt die Blau direkt GmbH ab. Bei ihr überwogen die Fürsprecher (44,4 Prozent Anteil) die Kritiker (29,6 Prozent) nur knapp. Hinsichtlich der Promotoren und Detraktoren kam keiner der Testkandidaten schlechter weg.

Weiterempfehlungsrangliste in Kranken

In der Krankenversicherung lautet die Reihenfolge Vema vor Fonds Finanz und DEMV. Für die Vema wird ein NPS von 87 ausgewiesen, der sich aus dem höchsten Fürsprecheranteil von über 90 Prozent und einem äußerst niedrigen Kritikeranteil von etwa einem Fünfundzwanzigstel zusammensetzt.

Konnte die Fonds Finanz (NPS: 74,7) bei den Detraktoren noch mit der Genossenschaft mithalten, so kam sie mit knapp vier Fünfteln auf einen deutlich niedrigeren Promotorenanteil. Die DEMV kam in beiden Lagern auf etwas schlechtere Werte (NPS: 70,4).

An letzter Stelle rangiert Blau direkt. Nur knapp über die Hälfte der Befragten sind den Fürsprechern, dafür aber jeder vierte den Kritikern zuzuordnen.

Sach/Huk: Vema vor DEMV

Im Segment Sach/Huk schnitt die Vema unter den großen Marktteilnehmern (mindestens 20 Bewertungsstimmen) ebenfalls am besten ab (gut 91 Prozent Promotoren zu etwa einem Prozent Detraktoren). Für den DEMV wird ein NPS von 79,5 ausgewiesen, wobei sich mehr als vier Fünftel zu den Fürsprechern zählen, aber nur etwa jeder Dreiundvierzigste zu den Kritikern.

Die Fonds Finanz erreichte mit einem NPS von 72,0 Platz fünf (knapp vier Fünftel Promotoren zu einem Vierzehntel Detraktoren). Blau direkt landete auf Rang 13 bei insgesamt 16 Testkandidaten. Mehr als jeder vierte befragte Vermittler gehört zu den Kritikern. Da sich nur knapp die Hälfte zu den Fürsprechern zählt, ergibt sich ein Net Promoter Score von 21,2.

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen der drei Marktteilnehmer mit den größten Geschäftsanteilen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Marktteilnehmer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die jeweiligen NPS-Werte.

So sind die unabhängigen Vermittler mit Blau direkt deutlich weniger zufrieden als mit vielen anderen Wettbewerbern im Allgemeinen und mit der Fonds Finanz und der Vema im Speziellen. Bei der Gesamtzufriedenheit beträgt der Rückstand 17 Punkte in Kranken, 18 Zähler im Segment „Vorsorge/Leben“ und sogar 22 Punkte in Sach/Huk. Maximal sind 100 Zähler möglich.

Blau direkt kam in den beiden erstgenannten Segmenten über den letzten Platz nicht hinaus. Dabei waren die Lübecker in allen zwölf abgefragten Zufriedenheitskriterien das Schlusslicht. Etwas besser sieht es trotz des höchsten Rückstands auf die Spitze in Sach/Huk aus.

Dort rangiert das Unternehmen an vorletzter Stelle und gehört „nur“ in fünf Aspekten zu den drei am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Darunter waren allerdings mit den Kriterien „zentrale Vertriebsunterstützung“ und „Unabhängigkeit“ der wichtigste und drittwichtigste Aspekt für die Vermittlerzufriedenheit.

Mit der Vema sind die Vermittler am zufriedensten

Die Vema gewann alle drei Zufriedenheitswertungen, im Segment „Vorsorge/Leben“ gleichauf mit der DEMV. Punkten konnte die Genossenschaft vor allem mit der Unabhängigkeit, dem drittwichtigsten Kriterium für die Maklerzufriedenheit.

In den beiden noch wichtigeren Aspekten „zentrale Vertriebsunterstützung“ und „Produkt-/Fachinformationen“ reichte es in Kranken sowie Sach/Huk zur höchsten und in Vorsorge/Leben zur zweithöchsten Zählerzahl. In den Kriterien Image, Courtageausgestaltung und Produktauswahl kam die Vema in allen drei Bereichen jeweils am besten. Überall schaffte sie Top-Drei-Platzierungen.

Die Stärken und Schwächen der Fonds Finanz

Die Fonds Finanz schaffte es in Leben/Vorsorge auf den geteilten dritten Rang. 90 Punkte bedeuten zwei Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter. Die Münchener erreichten in vier der fünf wichtigsten Prüfkriterien („zentrale Vertriebsunterstützung“, „Produkt-/Fachinformationen“, „Beratungs-/Angebotssoftware“ und „Onlineplattform“) Top-Drei-Platzierungen. In Sachen „spezielle Deckungskonzepte reichte es hingegen nur zum viertletzten Platz.

In Kranken kam die Fonds Finanz mit 91 Zählern auf den vierten Platz in der Zufriedenheitswertung. Punkten konnte das Unternehmen dabei mit den jeweils drittbesten Bewertungen der zentralen Vertriebsunterstützung und der Produkt- und Fachinformationen.

In Sach/Huk landete die Fonds Finanz mit fünf Punkten Rückstand an geteilter zweiter Stelle in der Zufriedenheitswertung (91 Zähler). Deutlich ausbaufähig ist die Performance nur bei beim Kriterium spezielle Deckungskonzepte (zwölf Punkte Rückstand).

In sechs der zwölf Prüfkriterien gelang dem Unternehmen der Sprung in die Top Drei. Zweiter wurde das Unternehmen dabei in Sachen „Weiterbildung/digitale Vertriebsunterstützung“ und „Annahmepolitik“.

Bezugshinweis

Die 324-seitige „Marktstudie Pools & Dienstleister 2026“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in den drei Geschäftsbereichen auch eine Analyse der jeweiligen Top-Anbieter.

Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.